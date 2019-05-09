«Боевая подруга», «Бессмертный полк» и «Бой после Победы»: как в Благовещенске проходит День Победы

Благовещенск отмечает День Победы. С утра тысячи горожан собрались на улице Ленина в районе главной площади, чтобы посмотреть парад Победы. Участие в нем приняли около полутора тысяч человек - военнослужащие Благовещенского гарнизона, пограничники, сотрудники ФСБ, МЧС и других ведомств, а также юнармейцы, кадеты, юные моряки и казаки. Вместе с людьми прошли торжественным маршем и четвероногие защитники Отечества - пограничные собаки.

Командовал парадом начальник Благовещенского гарнизона Сергей Галушка.Фото: Юлия ГОМАН

Вместе с людьми прошли торжественным маршем и четвероногие защитники Отечества - пограничные собаки.Фото: Юлия ГОМАН

Возглавил парадные расчеты войск Благовещенского гарнизона и учебных заведений города командующий парадом, начальник Благовещенского гарнизона Сергей Галушка. Участников парада поприветствовал начальник ДВОКУ, генерал-майор Владимир Грызлов. Вместе с амурскими военными и сотрудниками различных служб по улице Ленина прошли курсанты и ветераны ДВОКУ. Сразу несколько колонн составили курсанты-иностранцы со специального факультета ДВОКУ - ребята из Палестины, Венесуэлы, Республики Конго, Саудовской Аравии и других стран. Замыкал торжественное шествие военный оркестр.

Начальник ДВОКУ Владимир Грызлов приветствует иностранных курсантов.Фото: Юлия ГОМАН

Ветераны - почетные гости парада.Фото: Юлия ГОМАН

Главной «фишкой» парада в этом году стала «Боевая подруга» - танк Т-34. Обычно в Благовещенске парад проходит без военной техники. Ее заранее выстраивают на площади Ленина на радость детворе, которая любит полазить по машинам. Но этот год ста исключением. И это не случайно, ведь этот танк в Благовещенске буквально обрел вторую жизни.

Амурские военнослужащие в современной военной экипировке.Фото: Юлия ГОМАН

Юные барабанщики.Фото: Юлия ГОМАН

Напомним, ранее «КП» уже сообщала, что легендарный танк Т-34, участвовавший в боях Великой Отечественной войны, отремонтировали и подготовили к параду военные и выпускники ДВОКУ. В Приамурье его привезли из Бурятии - буквально спасли от переплавки. От «Боевой подруги», как любовно называли танк солдаты, осталась только половина корпуса. Военные на свои деньги по всей стране искали запчасти, а недостающие детали восстанавливали по чертежам. Танков модификации Т-34-85 «Боевая подруга» в СССР насчитывалось всего четыре. Три из них сгорели или были подбиты в годы Великой Отечественной войны. Четвертый воевал в составе 2 таковой дивизии, один из боев провел в Кенисберге, а теперь находится в Амурской области. После парада танк занял свое место в парке боевых машин ДВОКУ.

Главной «фишкой» парада в этом году стала «Боевая подруга» - танк Т-34.Фото: Юлия ГОМАН

А в 12 часов началось не менее масштабное шествие – «Бессмертный полк». Благовещенцы уже в шестой раз приняли участие в акции. С портретами или просто именами ветеранов Великой Отечественной войны, которые не дожили до наших дней, люди прошлись по улице Ленина от Трудовой до площади Победы. Участие в шествии в этот раз приняли около 20 тысяч человек.

Колонна «Бессмертного полка» шла по улице Ленина. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Амурчане до сих пор помнят своих дедов и прадедов, воевавших в 1941-1945 годах. К слову, за шестилетнюю историю проведения акции «Бессмертный полк» в нашем городе количество ее участников выросло почти в 18 раз!

- Дедушка всегда скромно говорил: «Я просто работал шофером, просто водил машину», мол, ни в каких боях не участвовал, ничем не выделялся. Но когда мы стали изучать его биографию, оказалось, что у него три ордена и три медали. Он спас взвод солдат, спас знамя воинской части! – поделился благовещенец Дмитрий Яковлев.

Амурчане до сих пор помнят своих дедов и прадедов, воевавших в 1941-1945 годах. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ

Пока колонна «Бессмертного полка» шла по улице Ленина, на набережной Амура и в Городском парке начались свои праздничные программы. Последний, к примеру, превратился в «Парк Победы». Здесь развернулись палатки полевой кухни, полевой почты и даже военного госпиталя, где все желающие могли измерить давление или проверить уровень сахара в крови.

Концертная программа на набережной Амура.Фото: Юлия ГОМАН

Также на набережной развернулась "Аллея мастеров".Фото: Юлия ГОМАН

Красота на "Аллее мастеров".Фото: Юлия ГОМАН

Но, пожалуй, самым ярким (и уж точно самым громким) событием в «Парке Победы» стала историческая реконструкция «Бой после Победы», организованная общественной организацией «Мотопатриот».

- Эта реконструкция посвящается всем тем войнам, которые после Победы еще продолжали защищать нашу Родину. Казалось бы, уже бояться нечего. Но они, возвращаясь с фронта, патрулируя территорию, натыкались на бандитские формирования, грубо говоря, на предателей. В результате даже после 9 мая, после 2 сентября наши предки гибли, получали ранения, - рассказывает руководитель «Мотопатрота» Василий Семенов.

Реконструкция "Бой после Победы".Фото: Юлия ГОМАН

Проект удалось воплотить в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов и управления Росгвардии. Репетиции реконструкции боя шли около двух месяцев. Для каждого участника шили свою форму. По сценарию отряд солдат уже готов был отметить Победу, как вдруг попал в засаду тех самых предателей. Как рассказал Василий, ребята, игравшие эти роли, согласились на них крайне неохотно. Ну кто же захочет предателей-то играть?

Репетиции длились около двух месяцев. Результат зрителей впечатлил.Фото: Юлия ГОМАН

- Прям бунтовали: «Почему мы? Наши деды, наверное, сейчас глаза закрывают на том свете». Успокоили их, мол, деды вами сейчас гордятся, потому что ваша работа тоже важная, - поделился мужчина.

Горпарк превратился в «Парк Победы».Фото: Юлия ГОМАН

Вот такие открытки можно было отправить с помощью полевой почты.Фото: Юлия ГОМАН

В военный госпиталь выстроилась очередь.Фото: Юлия ГОМАН

А празднование Дня Победы в Благовещенске между тем продолжается. В 18.00 на площадке возле ОКЦ начнется акция «Рио-Рита - радость Победы». Все желающие смогут потанцевать под музыку 30-40 годов в исполнении оркестра. В это же время на площади Ленина начнется большой праздничный концерт. Он продлится до 21.50 и завершится фейерверком.