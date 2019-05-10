Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Приамурья

В пятницу, 10 мая, в Свободненском районе обрушился автомобильный мост через реку Большая Пера, неподалеку от села Чембары. Еще в декабре на мосту было введено весовое ограничение для транспорта, а 8 мая движение всех транспортных средств по нему было закрыто.

- Мост, расположенный на 0 километре через реку Большая Пера автомобильной дороги «Черновка - Чембары - Нижние Бузули» - 80-х годов постройки. Из-за аварийного состояние движение технического транспорта осуществлялось с ограничением по весу, а социальные перевозки не выполнялись, - объяснили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Ситуация контролировалась. Для безопасного проезда жителей специалисты «Амурупрадора» разработали схему объезда, которая была согласована с органами УГИБДД УМВД России по Амурской области и районной администрацией.

Как уточнили в минтрансе, была организована объездная дорога по мосту, расположенному на 2 километре через реку Ора, с организацией временного въезда в село Чембары по автомобильной дороге через населенный пункт Нижние Бузули. Въезд в село Чембары через село Черновка было решено временно закрыть.

При этом подрядчик «ДЭП №191» в рамках работ по содержанию действующей сети автодорог и искусственных сооружений на них в Свободненском районе привел в нормативное состояние участок дороги «Черновка- Чембары - Нижние Бузули» с устройством объездной дороги. Этот участок протяженностью 2700 метров проходит от села Нижние Бузули до того самого моста через реку Ора.

- В настоящее время проезд в село Чембары осуществляется по мосту через реку Ора, расположенному на 2 километре автомобильной дороги «Черновка – Чембары – Нижние Бузули», с ограничением движения тяжеловесных транспортных средств, - подытожили в министерстве.

По информации районной администрации и «Амурупрадора», транспортная доступность обеспечена, ситуация находится под контролем.