«Ночь музеев», «День лосося» и «Российский азимут»: куда сходить в Благовещенске в ближайшие выходные

Уже в эту субботу настоящий праздник ждет любителей всевозможных искусств - всероссийская акция «Ночь музеев - 2019». Присоединится к ней и Благовещенск. Областной краеведческий музей готовит интерактивную программу «Время открытий», которая объединит сразу три учреждения. Посетить их можно будет по одному билету.

В самом краеведческом музее посетителей ждет квест «По следам первых амурских экспедиций». Также можно будет освоить азы средневекового боя (в том числе метание копий) и дрессировки пограничных собак. Кроме того в программе - модное дефиле, музыкальный спектакль «Настоящая принцесса» от детского театра «Фантазеры», мастер-класс от актеров-кукольников, рисование мыльными пузырями, мастер-классы по древнерусскому письму и плетению кольчуги (вообще список мастер-классов, как всегда, обширен - от изготовления слаймов до росписи по дереву), настольные игры. Но и это еще не все. Посетители «Ночи музеев» разучат советские песни и элементы брейк-данса, побывают с экскурсией на чердаке торгового дома «Кунст и Альберс» и т. д.

Ждут гостей также «Дом Саяпина» и музей-мастерская народного художника России А. Тихомирова. Так, в гостях у госпожи Саяпиной амурчан ждет театрализованная экскурсия, во время которой они смогут познакомиться с культурой купечества, традициями русского чаепития и не только. В музее имени Тихомирова гостей будут развлекать викторинами и душистым чаем на травах.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

Музей-мастерская народного художника России А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14

18 мая с 18.00 до 22.00

Цена билетов: взрослые - 300 рублей, дети с 5 лет, студенты, пенсионеры - 200 рублей (количество билетов ограничено)

0+

По музеям на автобусе

К всероссийской акции «Ночь музеев» подключились городские библиотеки. В экскурсионную программу входят артиллерийский полукапонир на набережной, музей боевой славы воинов-амурцев, принимавших участие в локальных войнах и военных конфликтах, музей истории Амурского отделения Пенсионного фонда, музей села Белогорье и музей Дальневосточного госуниверситета. Ночной библиоэкспресс будет в пути целых пять часов. Запись на экскурсию по телефону 8-914-584-01-39.

Отправление от библиотеки «Центральная»

ул. Красноармейская, 128

18 мая с 18.00 до 23.00

Цена билетов: 300 рублей

12+

День здоровья «Азимут - 2019»

«Российский азимут» - мероприятие не менее масштабное, чем «Лыжня России» или «Кросс нации». На общегородской День здоровья приглашают как опытных спортсменов, так и новичков. Для новичков в спортивном ориентировании будут организован лабиринт, где все желающие, независимо от возраста, смогут получить необходимые навыки и попробовать свои силы. Участники должны будут отметить все контрольные пункты из индивидуальной карточки и пройти небольшую дистанцию. Важно не только сделать это быстро, но и правильно указать объекты на карте. Все участники, независимо от результата, получат памятные призы от спонсоров мероприятия, а победителям достанутся медали и кубки.

Заявки на участие в «Азимуте-2019» начнут принимать с 16 мая по адресу: улица Ленина, 97. Телефоны для справок: 99-17-65, 99-17-66, 377-200.

СОК «Юность»

ул. Краснофлотская, 6

18 мая в 12.00

6+

Соревнования по спортивному ориентированию в Благовещенске проводят каждый год. Фото: благовещенск.рф

«День лосося»

В программе мероприятия: выставка «Лосось, которого мы можем потерять», «Лососевый тимбилдинг», выступления агитбригад, мастер-классы, викторины и сувениры на память. А перед мероприятием в парке пройдет шествие по набережной с 13.30 (сбор в 13.00 у бронекатера).

Городской парк

ул. Ленина, 144

18 мая с 14.00 до 15.00

0+

Ледовое шоу олимпийских чемпионов

Шоу от российских звезд фигурного катания: Алексей Тихонов и Мария Петрова, Алексей Ягудин, Иван Бариев, Елена Леонова и Андрей Хвалько.

Ледовая арена (ТРЦ «Острова»)

ул. Мухина, 114

19 мая в 15.00

Цена билетов: 700 - 2000 рублей

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Персональная выставка Сергея Семищева

Выставка мастера декоративно-прикладного искусства. В экспозиции работы, выполненные в разных техниках. Это и художественная обработка природных материалов (корни и ветви различных деревьев), и изделия из сыромятной кожи, эбонита, нержавеющей стали и т. п.

АОДНТ

ул. Ленина, 167

до 22 мая

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