Губернатора Приамурья по доходам обогнал его заместитель
Губернатор, его заместители и министры отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно этим данным, доход Василия Орлова составил 31 596 742,45 рубля. Как уточняется - с учетом дохода от продажи имущества. Вот только это не рекорд в амурском правительстве. Больше губернатора, причем намного, заработал один из его замов - Петр Пак (смотрите рейтинг). Он, кстати, присоединился к команде губернатора одним из последних несколько месяцев назад. А самые маленькие суммы указали зампред Александр Нестеренко и министр природных ресурсов Сергей Маху.
КОНКРЕТНО
Рейтинг доходов
Сколько заработали зампреды правительства (руб.)…
Петр Пак, зампред правительства - 133 920 067,70
Андрей Плутенко, зампред правительства - 3 607 851,95
Владимир Кобелев, зампред правительства - 3 312 014,19
Татьяна Половайкина, первый зампред правительства - 3 098 072,74
Ольга Лысенко, зампред правительства - 2 717 157,53
Александр Нестеренко, зампред правительства - 748 049,57
… и министры (руб.)
Алексей Венглинский, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности - 2 999 961,59
Вера Артемьева, министр финансов - 2 587 994,59
Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства - 2 475 438,28
Ольга Юркова, министр культуры и национальной политики - 2 271 123,41
Сергей Олиферов, министр имущественных отношений - 2 207 265,56
Андрей Субботин, министр здравоохранения - 2 156 860,27
Юрий Кретов, министр по физической культуре и спорту - 2 064 139,15
Елена Воробьева, министр юстиции - 2 068 012,00
Наталья Киселева, министр социальной защиты населения – 1 988 212,38
Светлана Яковлева, министр образования и науки - 1 990 071,63
Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей - 1 960 789,44
Сергей Гордеев, министр ЖКХ - 1 951 610,98
Олег Турков, министр сельского хозяйства - 1 761 529,53
Сергей Маху, министр природных ресурсов - 604 416,70
Напомним, ранее мы сообщали, что о своих доходах отчитались также депутаты Заксобрания области. Один из них указал всего 3 копейки.
ИСТОЧНИК KP.RU