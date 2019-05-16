2019-05-16T04:17:15+03:00
Общество

Губернатора Приамурья по доходам обогнал его заместитель

Доход Василия Орлова составил более 31 миллиона рублей
Юлия ГОМАН
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Правительство Амурской области. Фото: amurobl.ruПравительство Амурской области. Фото: amurobl.ru
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Губернатор, его заместители и министры отчитались о своих доходах за 2018 год. Согласно этим данным, доход Василия Орлова составил 31 596 742,45 рубля. Как уточняется - с учетом дохода от продажи имущества. Вот только это не рекорд в амурском правительстве. Больше губернатора, причем намного, заработал один из его замов - Петр Пак (смотрите рейтинг). Он, кстати, присоединился к команде губернатора одним из последних несколько месяцев назад. А самые маленькие суммы указали зампред Александр Нестеренко и министр природных ресурсов Сергей Маху.

КОНКРЕТНО

Рейтинг доходов

Сколько заработали зампреды правительства (руб.)…

Петр Пак, зампред правительства - 133 920 067,70

Андрей Плутенко, зампред правительства - 3 607 851,95

Владимир Кобелев, зампред правительства - 3 312 014,19

Татьяна Половайкина, первый зампред правительства - 3 098 072,74

Ольга Лысенко, зампред правительства - 2 717 157,53

Александр Нестеренко, зампред правительства - 748 049,57

… и министры (руб.)

Алексей Венглинский, министр лесного хозяйства и пожарной безопасности - 2 999 961,59

Вера Артемьева, министр финансов - 2 587 994,59

Александр Зеленин, министр транспорта и дорожного хозяйства - 2 475 438,28

Ольга Юркова, министр культуры и национальной политики - 2 271 123,41

Сергей Олиферов, министр имущественных отношений - 2 207 265,56

Андрей Субботин, министр здравоохранения - 2 156 860,27

Юрий Кретов, министр по физической культуре и спорту - 2 064 139,15

Елена Воробьева, министр юстиции - 2 068 012,00

Наталья Киселева, министр социальной защиты населения – 1 988 212,38

Светлана Яковлева, министр образования и науки - 1 990 071,63

Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей - 1 960 789,44

Сергей Гордеев, министр ЖКХ - 1 951 610,98

Олег Турков, министр сельского хозяйства - 1 761 529,53

Сергей Маху, министр природных ресурсов - 604 416,70

Напомним, ранее мы сообщали, что о своих доходах отчитались также депутаты Заксобрания области. Один из них указал всего 3 копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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