После гидравлических испытаний не все благовещенцы дождутся горячую воду

Накануне в Благовещенске завершились гидравлические испытания и сегодня уже горячая вода должна вернуться в дома. Вот только не во все. Проведенные испытания выявили более десятка дефектов на сетях. А это значит, что график летней ремонтной кампании «Амурских коммунальных систем» скорректируют с учетом выявленных слабых мест, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, гидравлические испытания проводились с 13 по 15 мая. Все это время практически весь город (за исключением домов, обогревающихся от котельных) сидел без горячей воды. К устранению выявленных дефектов коммунальщики приступили в день окончания испытаний.

Места дефектов и жилые дома попадающие под отключение.

Но есть и еще несколько районов города, которым придется сидеть без горячей воды дольше остальных. Это второй и третий микрорайоны и районы КПП и ЦЭС - где горячую воду отключили в соответствии с летним графиком ремонта - с 16 по 24 мая.