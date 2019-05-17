1 сентября в Благовещенске дети пойдут в новую школу

Уже в этом году, 1 сентября, новая школа в Благовещенске примет учеников. Завершено строительство второго корпуса школы №22, сейчас рабочие заканчивают благоустройство территории.

В новом корпусе будут 24 специализированных класса, кабинеты для начальных классов и для дополнительного образования. Помимо этого - два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый и обеденный залы. В новую школу будут ходить ребята, живущие в районе мебельной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На территории школы будут спортивные и игровые площадки. Фото: благовещенск.рф

На территории школы будут волейбольная, баскетбольная и гимнастическая площадки, беговая дорожка, тренажеры и зоны отдыха, участки для подвижных игр. Также здесь будут учебно-опытная зона с отделами овощных и полевых культур и плодовый сад. Здесь для начлаьных классов будут проводить практические уроки. Подумали и о безопасности учеников - в здании проходная система контроля доступа, а также камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Новое учебное заведение уже осмотрели мэр Валентина Калита, ее заместитель Александр Плешкевич и другие представители администрации.

Сейчас идет комплектация новой школы оборудованием и образовательным инвентарем. Фото: благовещенск.рф

- Сегодня идет комплектация новой школы оборудованием и образовательным инвентарем. Все учебные пособия, наглядные материалы и лабораторное оснащение соответствует современным требованиям, которые предъявляются к образовательному процессу. Я уверена, что дети и педагоги будут работать в этой школе с удовольствием. Безусловно, теперь появится больше ресурсов и для внеучебной деятельности, - отметила Валентина Калита.

Здание осмотрели представители администрации во главе с мэром. Фото: благовещенск.рф

Напомним, на строительство нового корпуса выделили 411 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Также, по словам мэра, к 1 сентября обновят фасад первого корпуса школы и кровлю.