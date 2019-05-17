2019-05-17T01:52:01+03:00
Общество

1 сентября в Благовещенске дети пойдут в новую школу

Закончено строительство второго корпуса школы № 22 [фото]
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Сейчас рабочие заканчивают благоустройство территории школы. Фото: благовещенск.рфСейчас рабочие заканчивают благоустройство территории школы. Фото: благовещенск.рф
Изменить размер текста:

Уже в этом году, 1 сентября, новая школа в Благовещенске примет учеников. Завершено строительство второго корпуса школы №22, сейчас рабочие заканчивают благоустройство территории.

В новом корпусе будут 24 специализированных класса, кабинеты для начальных классов и для дополнительного образования. Помимо этого - два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый и обеденный залы. В новую школу будут ходить ребята, живущие в районе мебельной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На территории школы будут спортивные и игровые площадки. Фото: благовещенск.рф

На территории школы будут спортивные и игровые площадки. Фото: благовещенск.рф

На территории школы будут волейбольная, баскетбольная и гимнастическая площадки, беговая дорожка, тренажеры и зоны отдыха, участки для подвижных игр. Также здесь будут учебно-опытная зона с отделами овощных и полевых культур и плодовый сад. Здесь для начлаьных классов будут проводить практические уроки. Подумали и о безопасности учеников - в здании проходная система контроля доступа, а также камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Новое учебное заведение уже осмотрели мэр Валентина Калита, ее заместитель Александр Плешкевич и другие представители администрации.

Сейчас идет комплектация новой школы оборудованием и образовательным инвентарем. Фото: благовещенск.рф

Сейчас идет комплектация новой школы оборудованием и образовательным инвентарем. Фото: благовещенск.рф

- Сегодня идет комплектация новой школы оборудованием и образовательным инвентарем. Все учебные пособия, наглядные материалы и лабораторное оснащение соответствует современным требованиям, которые предъявляются к образовательному процессу. Я уверена, что дети и педагоги будут работать в этой школе с удовольствием. Безусловно, теперь появится больше ресурсов и для внеучебной деятельности, - отметила Валентина Калита.

Здание осмотрели представители администрации во главе с мэром. Фото: благовещенск.рф

Здание осмотрели представители администрации во главе с мэром. Фото: благовещенск.рф

Напомним, на строительство нового корпуса выделили 411 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Также, по словам мэра, к 1 сентября обновят фасад первого корпуса школы и кровлю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Благовещенске установили первый светофор с импульсной подсветкой
В Благовещенске на сетях нашли еще один дефект, из-за которого нет горячей воды
Амурчан накрыла песчаная буря
«Чего я должен стесняться?»: амурский депутат объяснил свой трехкопеечный доход
Амурчанин попался на мошенничестве со страховкой за ДТП
В Приамурье змея, спасаясь от природного пожара, выползла к людям
На летний отдых юных амурчан в этом году потратят 264,7 миллиона рублей
Новую пару тигров встретили в Амурской области
В Приамурье депутат за год заработал всего 3 копейки
Из Благовещенска во Владивосток летом будут ездить два купейных и два плацкартных вагона
В Благовещенск для новой набережной привезли 400 тонн гранита
Тигры Павлик и Елена уже едут в Амурскую область
В Приамурье водитель мусоровоза пригрозил ножом жителю Тамбовки
В Приамурье перед судом предстанет мать годовалого ребенка, которого забили до смерти
В Тынде ограбили ювелирный салон в торговом центре
В Свободном и Тынде появятся приюты для бездомных животных
В амурском селе Никольское из-за сороки произошло короткое замыкание
В Приамурье будут судить двоих человек за то, что лесничего убило деревом
Погода в Приамурье 14 мая: мокрый снег, порывы ветра
В одном из корпусов Амурского госуниверситета случился пожар
В Приамурье зарегистрировали пять природных пожаров
С сегодняшнего дня в Благовещенске начинают отключать горячую воду
В Приамурье военный проведет 4 года в колонии за изнасилование
На мосту через Зею в Благовещенске машины попали в огромную пробку
В Приамурье пал сухой травы чуть не добрался до села Ровное
Дороги в Приамурье обследуют с помощью лазерного сканирования
Амурские спасатели сутки тушили природный пожар
В Благовещенске за сутки раскрыли три угона
На амурские поля могла попасть сомнительная кукуруза