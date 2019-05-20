Для нового таможенного поста на мосту через Амур наберут 120 сотрудников

Считаные дни остались до того момента, как рабочие соединят две части международного автомобильного моста через Амур. Случится это 31 мая. Следующим на очереди станет строительство пункта пропуска. Иначе мост-то будет, вот только проехать по нему амурчане не смогут - все-таки дорога ведет в другое государство!

Пункт пропуска введут в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Там будут все необходимые контролирующие органы: пограничный и таможенный контроль и другие. По прогнозам амурского правительства, через пункт ежегодно будут проходить до 2 миллионов пассажиров. Для сравнения: в пиковый 2011 год через Благовещенскую таможню прошло 1 миллион 200 тысяч человек.

- Для нового пункта пропуска необходимо порядка 120 человек. Там будет несколько отделов: отдел специальных таможенных процедур, грузовое и пассажирское направление. Необходим будет и новый штат кинологов, потому что люди будут ежедневно работать. Текущей штатной численности не хватит, поэтому будут набирать новых сотрудников, - рассказал пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

Планируется также, что мост будет работать на постоянной основе 24 часа в сутки. Также у амурчан будет возможность поехать в Китай на личном автомобиле. Для этого нужно будет получить права международного образца. К слову, на физических лиц тут будут распространяться те же ограничения, что и на других таможнях. К примеру, если действует ограничение по беспошлинному провозу товаров (не более 25 килограммов на одного человека), то загрузить багажник авто под завязку всякой всячиной и провезти бесплатно не получится.

Что касается опасений, что все туристы уйдут на мост и пункт пропуска в самом Благовещенске опустеет, то, по мнению, пресс-секретаря таможни, рынок все скорректирует. Тут уже люди будут сами выбирать, как им удобнее и выгоднее попасть в соседнее государство.

КСТАТИ

В первом квартале этого года через Благовещенскую таможню экспортировано более 31,9 тысячи тонн товаров и грузов на 8,6 миллиона долларов. Львиную долю составляют продовольственные товары и сельхозсырье (соя, пшеница, мука, мед, шоколад). При этом импортировали 28,2 тысячи тонн товаров на 55,9 миллиона долларов. Больше половины из ввезенных товаров - это различные машины, оборудование и автомобили. На втором месте - продовольственные товары и сельхозпродукция (в основном - овощи и фрукты).