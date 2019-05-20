2019-05-20T05:25:20+03:00
Общество

Для нового таможенного поста на мосту через Амур наберут 120 сотрудников

А заработает он в первом квартале следующего года
Юлия ГОМАН
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Первый российско-китайский автомобильный мост под Благовещенском почти достроен. Фото: Министерство по развитию Дальнего ВостокаПервый российско-китайский автомобильный мост под Благовещенском почти достроен. Фото: Министерство по развитию Дальнего Востока
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Считаные дни остались до того момента, как рабочие соединят две части международного автомобильного моста через Амур. Случится это 31 мая. Следующим на очереди станет строительство пункта пропуска. Иначе мост-то будет, вот только проехать по нему амурчане не смогут - все-таки дорога ведет в другое государство!

Пункт пропуска введут в эксплуатацию в первом квартале следующего года. Там будут все необходимые контролирующие органы: пограничный и таможенный контроль и другие. По прогнозам амурского правительства, через пункт ежегодно будут проходить до 2 миллионов пассажиров. Для сравнения: в пиковый 2011 год через Благовещенскую таможню прошло 1 миллион 200 тысяч человек.

- Для нового пункта пропуска необходимо порядка 120 человек. Там будет несколько отделов: отдел специальных таможенных процедур, грузовое и пассажирское направление. Необходим будет и новый штат кинологов, потому что люди будут ежедневно работать. Текущей штатной численности не хватит, поэтому будут набирать новых сотрудников, - рассказал пресс-секретарь Благовещенской таможни Виталий Шабанов.

Планируется также, что мост будет работать на постоянной основе 24 часа в сутки. Также у амурчан будет возможность поехать в Китай на личном автомобиле. Для этого нужно будет получить права международного образца. К слову, на физических лиц тут будут распространяться те же ограничения, что и на других таможнях. К примеру, если действует ограничение по беспошлинному провозу товаров (не более 25 килограммов на одного человека), то загрузить багажник авто под завязку всякой всячиной и провезти бесплатно не получится.

Что касается опасений, что все туристы уйдут на мост и пункт пропуска в самом Благовещенске опустеет, то, по мнению, пресс-секретаря таможни, рынок все скорректирует. Тут уже люди будут сами выбирать, как им удобнее и выгоднее попасть в соседнее государство.

КСТАТИ

В первом квартале этого года через Благовещенскую таможню экспортировано более 31,9 тысячи тонн товаров и грузов на 8,6 миллиона долларов. Львиную долю составляют продовольственные товары и сельхозсырье (соя, пшеница, мука, мед, шоколад). При этом импортировали 28,2 тысячи тонн товаров на 55,9 миллиона долларов. Больше половины из ввезенных товаров - это различные машины, оборудование и автомобили. На втором месте - продовольственные товары и сельхозпродукция (в основном - овощи и фрукты).

ИСТОЧНИК KP.RU

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