Есть проблема: куда сдать старые батарейки в Благовещенске

Почти два месяца, как в Приамурье стартовала мусорная реформа. Твердые коммунальные отходы теперь вывозят по-новому, платим мы тоже иначе. Но кое-что осталось неизменным - выбрасывать батарейки в обычные контейнеры по-прежнему нельзя, ведь они относятся к высокоопасным отходам. Но что с ними делать?

Путь длиною в тысячу ли

Задавшись этим вопросом, я даже не подозревала, во что ввязываюсь. Думалось: поищу в интернете пункты сбора батареек, приду по нужному адресу, отдам - и, ура, я ответственная гражданочка! Однако я позвонила по одному номеру, другому, и везде ответ был один: «Батарейки не принимаем».

Вдруг кто-то из редакции вспомнил: «Да ведь в «Чеховке» акция недавно была!» И правда, в марте во время выставки «Останови огонь!» в молодежную библиотеку им. А. П. Чехова можно было принести и сдать отслужившие свое батарейки. Мероприятие организовывали совместно с дружиной охраны природы «Барс» - может быть, там помогут?

- Да, мы собрали батарейки, но пока еще их не сдали, - поделилась командир дружины Марьяна Зайнутдинова. - О пунктах приема мы узнавали из социальных сетей, один из указанных адресов - улица Чехова, 3. О повторных акциях мы еще не думали, но считаем, что будет гораздо эффективнее установить ящики для сбора батареек в общедоступных местах в разных точках города. Как это организовать, пока не знаем.

Вот и первая подсказка - организация на Чехова. Путем недолгих поисков в интернете выясняю, что там действительно находится компания по сбору и утилизации опасных отходов. С надеждой набираю заветный номер, спрашиваю и слышу в ответ:

- Нет, батарейки мы не берем - только аккумуляторы.

Вот так и рухнули мечты об экологической безопасности Благовещенска. Точнее, могли бы рухнуть, если бы не случайный пост в социальных сетях о вторичной переработке. А там - о чудо! - рассказ о пункте сбора батареек в одном из магазинов по продаже бытовой техники и электроники в «Островах». И этот пункт действительно существует. В магазине стоят заметная рекламная стойка и урна в виде батарейки, куда любой сознательный благовещенец может их выбросить.

Один на весь город

Итак, на всю областную столицу мне удалось найти всего одно место, куда можно сдать старые батарейки. И даже этот пункт приема появился совсем недавно - торговая сеть присоединилась к проекту по переработке батареек в апреле. По его условиям собранные высокоопасные отходы будут отправляться в Челябинск на завод по переработке.

Кстати, на сайте завода есть интерактивная карта «Куда сдать батарейки», на которой отмечены все сотрудничающие с ним организации. Там нашлось еще одно подтверждение тому, что в Благовещенске пункт приема батареек всего один. И это проблема.

- Действительно, у нас в городе абсолютно не создана инфраструктура, пунктов приема батареек в Благовещенске практически нет, - соглашается председатель экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина. - Это больная тема, наверное, не только для нашего города. В последнее время в стране появляются частные компании, которые собирают батарейки, но они делают это для последующей утилизации. Это тоже не очень экологичное, нерациональное использование отходов, а с переработкой у нас совсем плохо. До недавнего времени был всего один завод по переработке батареек в Челябинске, потом открылся второй, в Новосибирске. Но остаются вопросы логистики и инфраструктуры.

По мнению Натальи Владимировны, эти вопросы должны отрабатываться в рамках новых «мусорных реалий», их должны решать региональные операторы и амурское правительство. Впрочем, от чиновников председатель экологического клуба нередко слышит, что люди в области несознательные: «Что ни организуй - делать не будут».

- Поэтому нужно создавать резонанс и показывать общественную потребность, - советует Наталья Калинина. - Я бы рекомендовала активным горожанам писать обращения в органы власти и региональному оператору по поводу сбора батареек. И тогда, надеюсь, ситуация сможет сдвинуться с мертвой точки.