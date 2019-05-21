Благовещенцу пришла квитанция с долгом за услугу, которой раньше не было

Каждый месяц собственникам недвижимости выставляются счета за потребление электричества, газа, тепла, обслуживание многоквартирного дома, в котором они проживают. Однако иногда суммы, которые указываются в квитанциях, вызывают недоумение у людей. «Откуда столько набралось», - удивляются они. А подчас в счетах всплывают такие задолженности по квартплате, что с ходу невозможно объяснить их происхождение. Такая история произошла с жителем Благовещенска Валерием Т., о которой он рассказал в социальных сетях.

Новая графа в квитанции

- Проживаю я в квартире старого деревянного дома, построенном еще в 1914 году. Из всех коммунальных удобств было только центральное отопление. Его провели в наш дом лет двадцать назад, сломав в бараке имевшиеся печки. И в квитанции об оплате коммунальных услуг присутствовала только одна графа - «отопление», - говорит Валерий Т.

Недавно, оценив свои финансовые возможности, он решил продать квартиру в «деревяшке» и переселиться в более благоустроенное жилье. Для этого, прежде всего, нужно было «закрыть» все свои задолженности по квартплате, что он и не преминул сделать. Какого же было его удивление, когда в апрельской квитанции наряду с очередными начислениями появился долг. И сумма задолженности оказалась немаленькой - почти 8 тысяч рублей. Причем долг за ним числился в новой графе - «Содержание и текущий ремонт жилья», которая раньше вообще отсутствовала.

Поскольку квитанция пришла из Расчетно-кассового центра, выяснять, откуда все-таки появился этот долг, да еще в таком размере, он отправился в эту организацию.

- Управляющая компания начисляла вам плату за содержание и ремонт жилья. Вы же эти суммы не оплачивали? Поэтому у вас образовался долг. Они подали нам эти данные, вот и разбирайтесь с ними. А мы только зафиксировали данный факт, - ответили ему в РКЦ.

Кто виноват?

- Насколько я понял из их объяснений, этот долг копился пару лет, не меньше. В феврале наша управляющая компания «слила» в РКЦ все имеющиеся задолженности по оплате коммунальных услуг. Но как они образовались, абсолютно непонятно. Можно предположить, что такие деревянные бараки, как наш, по несколько раз в год перекидывают от одной управляйки к другой, и они сами запутались, кто сколько им должен, - считает Валерий.

Из РКЦ он направился в управляющую компанию. Располагается она в самом центре города, в здании, где под офисы выделены значительные площади. Это наводило на мысль, что управляйка - организация солидная и в ней можно будет получить грамотные ответы от специалистов на все вопросы. Но действительность оказалась иной.

- На деле же они размещаются в маленькой комнатушке, где впритык друг к другу стоят два стола. Один пустовал, а за другим сидела диспетчер. Работала она в компании всего четвертый день и толком объяснить ничего не смогла, - рассказал Валерий. - Начислялось ли нам в последнее время к оплате что-либо еще кроме отопления - неизвестно. Бухгалтерии как таковой там просто нет. А что конкретно управляющая компания сделала по содержанию дома, какой проводила ремонт, мне понять так и не удалось. Директора управляйки удалось поймать только в свой третий по счету визит туда. Она сказала, что квитанции на содержание и текущий ремонт постоянно отправлялись всем жителям нашего дома. Только странно, что никто их в глаза до апреля не видел. И еще один интересный момент: если я не оплачивал счета, то, по идее, они должны были начислять пеню. Но она отсутствует.

Почему же так получается: человек исправно оплачивает выставленные счета, а потом ему приходит долг на астрономическую сумму? Как рассказали коммунальщики, подобные случаи иногда можно объяснить техническими сбоями в системе. В работе машин случаются ошибки, в результате которых из программы удаляются отдельные графы при составлении квитанций.

Нельзя исключить и человеческий фактор. Операционисты могут просто оформлять счета по установившемуся шаблону, не вносить в него изменения и даже не знать о них. А когда приходит более квалифицированный специалист, то он исправляет имеющиеся ошибки. И в результате жильцы получают квитанции с новыми графами для оплаты за достаточно значительный период времени. И при этом у них, естественно, возникает вопрос: а за что, собственно говоря, с нас хотят взять деньги?

Требуйте подтверждения расходов!

- Если раньше собственникам жилья не выставлялись счета за содержание и ремонт дома, то они имеют полное право обратиться с претензией в управляющую компанию. В ней нужно спросить: на каком основании и за какой период выставлена сумма, какие работы были проведены на эту сумму, - объясняет юрист Татьяна Шахова. - Каждый год управляющая компания на общем собрании собственников жилья утверждает смету расходов на текущий период. Это фиксируется в протоколе. Затем управляйка должна документально отчитаться за использование этих средств, предоставив акты выполненных работ. Существует Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 15.12.2018) «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», в котором содержится полный перечень работ по содержанию и ремонту домов.

Если управляющая компания не сможет аргументированно объяснить, какие работы по содержанию и текущему ремонту она выполняла, как образовался долг и почему длительное время она не присылала квитанций на оплату, тогда можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию с заявлением о проверке деятельности управляйки и имеются ли основания для взыскания всплывшей задолженности. Как показывает практика, разбор подобных случаев нередко заканчивается в пользу собственников жилья.

Кроме того надо знать, что в системе ЖКХ срок давности по оплате составляет три года. Даже если управляющая компания имеет все основания требовать оплаты счетов за более длительный промежуток времени, задолженности за предыдущие годы аннулируются. И взыскать их невозможно даже через суд.

КОНКРЕТНО

Что такое содержание жилья?

В строку «Содержание» входит: уборка придомовой территории, мусоропровода, ремонт общедомового имущества, например крыши, сбор и вывоз мусора, обслуживание лифтов, поддержание температуры и влажности, организация мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передача в специализированные организации, установка общедомовых счетчиков.

Если в подъезде никто не убирается, а придомовая территория больше напоминает поле боевых действий, можно требовать перерасчета платы за содержание жилья и ремонт домового имущества. Предварительно имеет смысл зафиксировать на видео или фото факты нарушения правил содержания жилья, а также заручиться поддержкой соседей. Перерасчет в данном случае управляющая компания обязана будет произвести для всех жильцов.