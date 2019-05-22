Притвориться влюбленными и устроить слежку: как амурские волонтеры ищут сбежавших детей

Весна и лето - неспокойная пора для родителей. С наступлением тепла дети все больше времени проводят на улице, без спросу задерживаются после школы, гуляют допоздна, а иногда вовсе не возвращаются вовремя. В такой ситуации нередко подключаются не только полицейские, но и волонтеры. Как проходят поиски, в преддверии Дня пропавших детей рассказала руководитель поисково-спасательного отряда «Амур» Татьяна Васиховская.

Беглецы со стажем

Каждый амурчанин слышал не одну историю о детях, которые ушли из дома или школы и не вернулись. Однако на самом деле таких разовых случаев в области очень мало. Основную часть пропавших детей в Приамурье составляют так называемые системники или бегунки - ребята, которые уходят из дома с какой-то периодичностью.

- Самое интересное, что у таких детей отличные родители, у них есть все. Я прихожу к выводу, что чем больше им дают, тем больше хочется. Они уходят по какому-то своему умозаключению, по уговорам друзей. Другие уходят погулять, а потом боятся возвращаться домой. Некоторым любопытно попробовать другую жизнь. На просторах интернета еще сейчас есть игра «Уйди на сутки из дома», и для детей это квест - сбежать и спрятаться, чтобы никто не нашел, - объясняет Татьяна Михайловна.

Поиски бегунков для волонтеров тоже превращаются в своеобразный квест. Детей ищут по фотографиям в социальных сетях, на которых они «засветились» во время или перед своим исчезновением. Дело осложняется тем, что не всегда в интернете ребята подписываются своими именами: в жизни мальчик может быть Иваном Петровым, а «ВКонтакте» - Аристархом Синицыным.

- Конечно, большинство бегунков мы знаем в лицо. Это и девочки, и мальчики примерно одного возраста, начиная от 10 лет и заканчивая 15-17 годами, - продолжает Татьяна Васиховская. - И они тоже нас знают и боятся, особенно те, кого мы уже два-три года подряд периодически ловим. Иной раз едешь на машине, видишь его, окликнешь: «Иванов!» - фьють, и нет его. То есть они помнят нас в лицо, помнят наши машины. Из-за этого порой приходится менять состав группы, переодеваться, устраивать инсценированные поиски. Например, если одна из колесящих по городу групп обнаружила детей где-нибудь на Красноармейской, чтобы их не потерять, другие волонтеры могут притвориться влюбленной парочкой и сопровождать этих детей.

Системники же постоянно что-то придумывают, чтобы как можно дольше оставаться вне дома. Даже одеждой меняются: например, по ориентировке мальчик одет в синее трико, красную куртку и черные кроссовки, а находят его совсем в других вещах. Однако и на стороне волонтеров есть преимущества.

- Если это системники, то мы знаем, где их искать, - уточняет волонтер. - Скажем, сейчас очень модно собираться на «Островах» - на плитах со стороны входа на ледовую арену. Свои места есть у ребят из районов Тайваня, КПП. Есть «банда газетчиков» - группа детей из разных школ, которые продают газеты и неплохо на этом зарабатывают. Их точки нам тоже известны.

Причем в таких местах вместо одного пропавшего ребенка можно найти сразу нескольких. Например, вспоминает Татьяна Васиховская случай, однажды искали двоих детей, а забрали в итоге семерых. Маленькие хитрецы отпросились друг к другу в гости, а вместо этого проводили время вместе - и вовсе не дома. А ведь за подобные регулярные побеги ответственность может грозить их родителям. В частности, штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

На поиски детей может и полгорода собраться.Фото: Личный архив героя публикации

В леса уходят редко

Поиски детей, которые впервые пропали надолго, тоже сильно отличаются от поисков взрослых. Основная причина - в количестве людей, готовых искать человека. Если в случае со взрослыми вызываются около 15 человек, то на поиски детей может и полгорода собраться. И организовать такую толпу намного сложнее.

- Я могу привести в пример ситуацию в Белогорске. В декабре там пропал маленький мальчик, семи лет. Нам позвонили из полиции и попросили помощи в том, чтобы просто организовать «диких волонтеров», - рассказывает Татьяна Васиховская. - «Дикие волонтеры» - это когда люди собираются небольшими группами, постоянно звонят и беспокоят родителей и начинают идти напролом, затаптывая следы. При этом они забывают даже о собственной безопасности.

Сам характер поисков зависит от результатов, которые даст беседа с родителями. Сначала нужно разобраться в проблеме - из-за чего ушел ребенок. Это могут быть конфликты с родителями, одноклассниками, нюансы переходного возраста. В большинстве случаев на сайтах, в мессенджерах и социальных сетях рассылаются ориентировки. Но только если нет подозрения ни на какой криминал - в противном случае волонтеры и правоохранительные органы справляются своими силами.

- Подозрение в криминальном характере могут возникнуть в нескольких случаях, - уточняет волонтер. - Например, если ребенок ушел на какие-то разборки или на «стрелку», как молодежь любит говорить. Или, допустим, ребенок сам вышел из подъезда, мама выбежала через две минуты - а его нигде нет.

При этом обычно поиски проходят в населенных пунктах, за их пределы дети выходят редко. За последнее время Татьяна Васиховская вспомнила только один случай, когда волонтерам пришлось отправиться за несовершеннолетним в леса и поля - это были поиски подростка, которого 11 мая этого года нашли погибшим на берегу Амура в Константиновском районе.

- Но чаще всего поиски заканчиваются благополучно - и слава богу, - добавляет Татьяна Михайловна. - Конечно, хочется, чтобы этих поисков вообще не было и мы просто сидели, так сказать, без работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным пресс-службы УМВД России по Амурской области, в 2018 году в розыск были объявлены 2155 человек (из них 501 - дети). Сейчас установлено местонахождение 2133 (из них 492 - дети).

А еще был случай

Самые громкие поиски детей в Приамурье

Саша Афонин и Слава Забарин. Утром 29 ноября 2010 года воспитанники детдома - восьмилетний Саша и девятилетний Слава - сбежали из санатория «Белые горы». На следующий же день было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас дело приостановлено, мальчики числятся пропавшими без вести и находятся в розыске по сей день.

Вера Захарова. Десятилетняя девочка из Белогорска не вернулась из школы 8 сентября 2014 года. Останки Веры нашли только спустя семь месяцев, в апреле 2015-го. В мае задержали подозреваемого - дядю Веры, Александра Эндерса. Два года он провел под стражей, пока в марте 2017 года суд присяжных не оправдал Александра. Верховный суд РФ оставил вердикт без изменения. Сейчас следствие по делу об убийстве Веры Захаровой возобновлено, новой информации пока нет.

Софья Чернобаева. Пятилетняя Соня пропала в Свободном 20 августа 2018 года. Тело девочки нашли на третий день поисков рядом с домом, на свалке под грудой металлолома. Следователи признали гибель Сони несчастным случаем: металлический ящик упал и придавил девочку, она скончалась от асфиксии.