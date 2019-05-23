Амурская акушерка: Когда приняла пятого ребенка, попросили стать крестной

В этом году во всероссийском конкурсе медсестер среди призеров впервые оказалась акушерка из Благовещенска. Ольга Лянг уже 19 лет работает в Амурском областном перинатальном центре, куда женщин со всего региона направляют по показаниям. Удивительных историй за такое время набралось - хоть книгу издавай. Ольга Лянг рассказала «Комсомолке» самые неожиданные из них.

Нам песня рожать помогает

- Не могу не спросить, как прошли ваше первое дежурство и первые роды - такое, наверное, никогда не забудется?

- В первое дежурство я была, как слепой котенок: не отходила далеко от второй акушерки, детей только обрабатывала, не принимала. На роды меня поставили только спустя два-три дежурства, причем не одну, а с опытной акушеркой - ребенка мы принимали в четыре руки. В результате появился чудесный мальчик. А я раз попробовала - и все, уже знала, куда руки приспособить, не боялась.

- Но сами роженицы-то наверняка боятся?

- Каждая вторая женщина. Мы их успокаиваем, конечно, - это называется психопрофилактикой в родах. Мы объясняем женщинам, как дышать, как правильно себя вести, какое положение принять, как тужиться. Говорим: «Слушайте нас. Делайте, как мы сказали - и все получится. Быстрее родите - быстрее будете отдыхать». Порой приходиться прикрикнуть, потому что женщины кричат громче нас. Бывает, ругаются, маты вылетают, они извиняются потом.

Женщины, которые приходят во второй раз и знают, что это такое, боятся сильнее. Третьи, четвертые роды - это так же тяжело и в психологическом, и в физиологическом плане, разве что порой проходят быстрее.

Хорошо, когда беременные ходят на курсы. Тогда они уже знают, как дышать и как себя вести. Когда начинаешь с женщиной разговаривать, сразу становится очевидно, что она подготовленная. Некоторые рассказывали, что ходили не на курсы, а на йогу - это тоже помогает, у них дыхание поставлено. А одна женщина у меня на родах пела, да так, что аж нас убаюкивала! Спрашиваю: «Вы певица?» Говорит: «Нет, это я сегодня запела».

В этом году во всероссийском конкурсе медсестер среди призеров впервые оказалась акушерка из Благовещенска.Фото: Личный архив героя публикации

- Помогают ли женщинам партнерские роды?

- Это хороший вариант - и нам работу упрощает, и женщине не так страшно, потому что она не одна. У нас ведь индивидуальные родильные залы, других рожениц рядом нет. А так они с партнером воркуют между собой, когда надо - зовут нас.

Причем на партнерские роды берут с собой не только мужей, но и мам. Один раз женщина пришла с младшей сестрой. Она еще не рожала, но не испугалась. Потом сказала, что в будущем тоже будет рожать сама.

Еще один раз на партнерских родах у меня была знакомая пара: он - врач, она - медсестра. Он даже пересекал пуповину своему ребенку. Хотя такое мы разрешаем любому мужчине, но на деле случай редкий.

- Мужчины сильно боятся, в обморок не падают?

- Нет, не падают. Некоторые приходят начитанные, подготовленные. Некоторые выходят за дверь, когда начинаются роды, а заходят, когда уже ребенок родился. В основном стоят в голове у женщины.

В Новый год - новая жизнь

- Как я понимаю, дежурства могут прийтись и на праздники?

- Да. Например, я в Новый год работала в прошлом и позапрошлом году. В прошлый раз попали как раз в бой курантов - были в этот момент в операционной, у женщины началось кровотечение, пошли на кесарево сечение. В итоге все прошло нормально. В этом году я не дежурила, но коллеги Новый год встречали в родильном зале, женщина как раз рожала.

- А часто ли случается принимать тройни?

- Нет, предпоследний раз тройня родилась в прошлом году на День медика, в этом году всего однажды - по весне. А вот двойни бывают частенько. Это происходит из-за ЭКО, потому что во время него подсаживают два эмбриона - на случай, если один не приживется.

Ольге за годы работы приходилось и под бой новогодних курантов роды принимать.Фото: Личный архив героя публикации

- Бывало, чтобы вы принимали у матери нескольких детей?

- Да. Женщины, когда приходят, сами вспоминают: «Вы у меня принимали первого, второго ребенка». Некоторых мы и сами вспоминаем.

Несколько раз я принимала роды у своей знакомой. Мы вместе учились в Райчихинском медицинском училище, она на фельдшерском факультете, а я на акушерском. Год отучились, и она поступила в Благовещенске в медакадемию, а я осталась в училище. Связь потерялась, а потом она пришла рожать третьего ребенка в перинатальный центр - первых двух рожала в городском роддоме. Я ребенка приняла, но что-то мы даже телефонами не обменялись. А потом прошло время, и я опять принимала ребенка - четвертого в семье, первую девочку. И опять связь потерялась.

И вот недавно прихожу на дежурство - причем я должна была дежурить в ночь, а меня вызвали на сутки, - захожу в родзал и вижу ее. Я чуть сама рядом с ней не упала. Спрашиваю: «Хоть девочка?» Оказалось, опять мальчик. Теперь у них в семье четыре сыночка и лапочка-дочка. И телефон мой уже и муж ее взял, и она сама. Начали общаться, в гости ездить друг к другу, а в итоге я стала крестной у этого пятого ребенка.

И еще у другой знакомой роды принимала, она попала в мое дежурство - тоже стала крестной. Также я крестная для своего племянника. Получается, три крестных сына и ни одной девочки.

- После такой истории впору в чудо поверить. Кстати, есть ли у беременных суеверия?

- Есть, но у немногих. Некоторые приносят копеечку - якобы ребенка покупать. Другие берут с собой иконку «Помощница в родах» Еще косы расплетают, но это издавна пошло. А однажды поступила женщина и сказала, что будет рожать только вертикально. Мы пошли ей навстречу, все прошло успешно. И в итоге для мастер-класса, который я готовила к всероссийскому конкурсу «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», я выбрала именно вертикальные роды.

- А почему та женщина захотела вертикальные роды - они лучше?

- Некоторые женщины приходят очень грамотные и начитанные - в интернете же сейчас все есть. И действительно, вертикальные роды лучше. Потому что, когда женщина стоит на коленках, давление происходит сверху вниз, самой роженице и ребенку легче. Но существуют противопоказания.

- Какие вообще советы можно дать беременным?

- Поговорите с мамами, бабушками. Всегда спрашивайте - каково это, как правильно себя вести. К родам нужно готовиться, а не просто забеременеть и родить. Но сильно с наставничеством мы не лезем, потому что все женщины разные и по-разному могут отреагировать.