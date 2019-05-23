В Приамурье из ручья, разлившегося из-за дождей, спасли четверых утопающих

В Приамурье попытка водителя КамАЗ переехать вброд разившийся ручей унесла жизнь одного рабочего и чуть не погубила еще троих. ЧП случилось в 20 километрах от села Усть-Нюкжа Тындинского района еще 18 мая, но подробности стали известны только сейчас.

КамАЗ с водителем и четырьмя сотрудниками одного из предприятий пытался проехать через ручей Намарак, в котором из-за дождей сильно поднялась вода. И хотя в месте переправы ширина его была всего 60-70 метров, через 30 метров автомобиль развернуло и понесло течением. Когда, проплыв под железнодорожным мостом, машина перевернулась, пассажиры прыгнули в воду. К счастью, мужчины смогли зацепиться за коряги и кусты.

Из-за прошедших дождей ручей сильно разлился. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ.

Начальник пожарного поста при ПЧ-23 из Усть-Нюкжи Владимир Ананьев и сотрудники ГИМС выехали на помощь пострадавшим. Первого из них они заметили в ста метрах ниже по течению от моста. Чуть дальше нашли еще троих. Выбраться из воды самостоятельно мужчины не могли из-за течения. Пострадавших вытащили на берег, а после отвезли в поселок Юктали.

Последнего работника искали на лодке и с помощью квадрокоптера, одолженного у местных жителей. Увы, к тому моменту, когда его нашли, мужчина был мертв.

Как сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ, сейчас на Владимира Ананьева готовятся документы к награждению за оперативность и самоотверженность при спасении утопающих.