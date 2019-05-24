2019-05-24T03:23:24+03:00
Общество

Амурские школьники выбирают обществознание

В этом году из школ Приамурья выпустится более 13 тысяч человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Традиционно в конце мая для всех выпускников 9-х и 11-х классов звенит последний звонок. Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКОТрадиционно в конце мая для всех выпускников 9-х и 11-х классов звенит последний звонок. Фото: Элеонора МЕЛЬЯНЕНКО
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Май заканчивается, а это значит, что подходит к концу и очередной учебный год. И для кого-то он станет окончательным - совсем скоро пройдут выпускные и прозвенят последние звонки для ребят девятых и одиннадцатых классов. Выпускники уже твердо решили, какие предметы будут сдавать, и точно знают, когда для них пройдет их главный школьный бал.

Традиционно в конце мая для всех выпускников 9-х и 11-х классов звенит последний звонок. В этом году мероприятие пройдет по области с 23 по 25 мая. Выпускные вечера пройдут в период с 20 по 25 июня. Мы собрали самые интересные цифры об амурских выпускниках.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

9205 человек (в том числе 2498 в Благовещенске) в этом году закончат 9 класс.

4256 человек (в том числе 1197 в Благовещенске) закончат 11 класс.

В прошлом году из стен школ Амурской области вышло 8845 девятиклассников и 4160 одиннадцатиклассников.

337 учеников в области претендуют на медаль. В этом году ее получат те, кто сдаст ЕГЭ по обязательным предметам на 70 баллов (базовую математику - на «отлично»).

366 человек в Приамурье получили медаль в прошлом году.

Что будут сдавать 9-классники…

60,3% (Благовещенск) и 65% (область) - обществознание

45,3% (Благовещенск) и 29% (область) - информатику и ИКТ

26,3% (Благовещенск) и 32% (область) - биологию

24,9% (Благовещенск) и 37% (область) - географию

11,8% (Благовещенск) - английский язык

11% (область) - физику

… и 11-классники

62,6% (Благовещенск) и 66% (область) - обществознание

26% (Благовещенск) и 27% (область) - физику

25,7% (Благовещенск) и 23% (область) - историю

20,3% (Благовещенск) и 22% (область) - биологию

20,1% (Благовещенск) - информатику и ИКТ

15,5% (Благовещенск) - английский язык

13,1% (Благовещенск) - химию

16 одиннадцатиклассников и 4 выпускника прошлых лет впервые будут сдавать китайский язык

(По данным министерства образования и науки Амурской области и администрации Благовещенска)

КСТАТИ

Уже сейчас стало известно, как амурские школьники сдали пробные экзамены. Так, 99% одиннадцатиклассников и 98% девятиклассников сдали «пробник» по русскому языку. А 97% учеников 11-х классов и 93% учеников 9-х классов преодолели тренировочный экзамен по математике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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