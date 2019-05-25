Амурские прокуроры уступили по доходам своим женам

Сотрудники прокуратуры по Амурской области отчитались о своих доходах за 2018 год. Из прокуроров больше всех предсказуемо заработал Руслан Медведев - прокурор Амурской области. Его доход составил порядка 3,9 миллиона рублей. Однако куда больше за год получила супруга прокурора Ивановского района Александра Малых. Она задекларировала около 5 миллионов рублей дохода, также в собственности у женщины находится квартира площадью 85,7 квадратного метра. Сам прокурор при этом заработал 2,4 миллиона рублей.

Среди прокуроров вторые и третьи места по годовому заработку заняли заместители Романа Медведева. Так, Сергей Аксаментов задекларировал порядка 3,7 миллиона рублей дохода. При этом его жена заработала больше-4,1 миллиона рублей. Еще один заместитель Дмитрий Неговора задекларировал около 3,4 миллиона рублей дохода, примерно столько же заработал первый заместитель прокурора Александр Щербаков.

Самый небольшой заработок в прокуратуре задекларировал исполняющий обязанности прокурора Шимановского района Анатолий Яковлев. Он за год получил 1,2 миллиона рублей. Также в декларации указана принадлежащая его семье квартира площадью 36,7 кв. м.

Впрочем, по сравнению с амурским депутатом Сергеем Трушем доход Анатолия Яковлева очень велик. Напомним, депутат Заксобрания заработал за год три копейки. А вот среди министров и зампредов правительства таких рекордсменов нет. Подробнее о доходах сотрудников правительства Амурской области мы писали ранее.

КОНКРЕТНО

Прокурорские доходы (руб.)

Руслан Медведев, прокурор Амурской области - 3 977 305,04

Сергей Аксаментов, заместитель прокурора Амурской области - 3 751 898,60

Дмитрий Неговора, заместитель прокурора Амурской области - 3 403 451,98

Александр Щербаков, первый заместитель прокурора Амурской области - 3 388 102,18

Аркадий Сикорский, прокурор Бурейского района - 2 691 040,33

Евгений Петров, прокурор Зейского района - 2 457 275,62

Александр Малых, прокурор Ивановского района - 2 381 091,75

Виктор Артюшкевич, прокурор Благовещенского района - 2 368 456,49

Игорь Марцоха, прокурор города Белогорска - 2 299 798,26

Павел Вепрев, прокурор космодрома Восточный - 2 292 112,93

Владимир Рощупкин, прокурор города Райчихинска - 2 291 696,22

Максим Коломеец, прокурор Константиновского района - 2 276 274,55

Максим Енишевский, Свободненский городской прокурор - 2 271 554,17

Александр Порохов, прокурор Тамбовского района - 2 208 784,23

Андрей Шальнев, Тындинский городской прокурор - 2 194 114,34

Юрий Непрынцев, прокурор Сковородинского района - 2 180 905,32

Дмитрий Мурашко, прокурор Ромненского района - 2 096 654,40

Евгений Верескун, прокурор Серышевского района - 2 078 647,44

Александр Александров, прокурор города Благовещенска - 2 021 814,73

Сергей Смакула, прокурор Магдагачинского района - 1 998 684,33

Илья Шкильняк, прокурор Михайловского района - 1 852 091,46

Владислав Осса, прокурор Мазановского района - 1 811 790,28

Константин Панаско, прокурор Белогорского района - 1 760 532,02

Павел Астахов, прокурор Селемджинского района - 1 672 656,41

Лариса Иванова, и. о. прокурора Архаринского района - 1 610 891,25

Олег Татауров, прокурор Октябрьского района - 1 456 498,66

Денис Козлов, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях - 1 449 773,13

Андрей Тимошенко, прокурор Завитинского района - 1 318 181,91

Анатолий Яковлев, и. о. прокурора Шимановского района - 1 173 331,08