В Приамурье новорожденного лосенка забрали из дикой природы и подкинули егерю

В Зейском районе прямо под забор местному егерю подкинули новорожденного лосенка. Как рассказали очевидцы, животное забрали из дикой природы с участка дороги Зея - Золотая гора. Вероятно, малыш вышел к дороге, когда мать оставила его на время, чтобы найти корм. Тут-то его и подобрали «добрые люди».

Как говорят охотоведы, детенышу всего пара дней отроду, и пока не известно, смогут ли специалисты выкормить такого малыша - слишком рано он остался без матери. Сейчас лосенка кормят детской смесью из бутырочки, а в ближайшие дни перевезут Центр охраны природы «Зейский» в Благовещенском районе. Здесь уже живут двое лосят, которые остались без матерей в похожих обстоятельствах. Выкормить их удалось, но животные пока что отстают в развитии и росте, поскольку не существует полноценной замены молока лосихи.

- О спасении лосенка «неравнодушными амурчанами» речи не идет. Своими действиями люди, скорее всего, обрекли животное на дальнейшую жизнь в клетке, поскольку в процессе выхаживания детеныш неизбежно привыкнет к человеку. Возможен и худший вариант - лосенок погибнет, так как выходить его будет очень сложно, а специалистов в этом направлении в регионе нет, - отметил начальник отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Валерий Погасиенко.

Специалисты управления еще раз напоминают амурчанам, что животные детенышей не бросают, поэтому если матери рядом нет, то это не значит, что ее нет совсем. Ведь животным надо добывать себе корм, поэтому они на некоторое время могут оставить детеныша одного. И каждый год находятся «добрые люди», которые забирают малышей из дикой природы, чем могут только навредить. Поэтому в управлении просят не трогать зверей и птиц, увиденных в лесу или в городе. К слову, за подобное самоуправство грозит штраф, поскольку по пункту 2.20 постановления губернатора Приамурья запрещено самовольно изымать, добывать и перевозить обнаруженных раненых, больных, травмированных и павших диких животных.