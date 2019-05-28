Мэр Благовещенска уступила по богатству заместителям

Амурские госслужащие из разных сфер продолжают отчитываться о своих доходах. Вслед за амурскими депутатами, сотрудниками областного правительства, прокуратуры и МЧС свои декларации обнародовали и работники благовещенской мэрии.

Вопреки ожиданиям, мэр города оказалась не самой богатой сотрудницей администрации. Сразу несколько заместителей Валентины Сергеевны обогнали ее по доходам. Причем самый большой доход в 2018 году оказался даже не у первого заместителя Александра Плешкевича, а у Максима Ноженкина - больше четырех миллионов рублей. У него же оказался и самый обширный список недвижимости: несколько земельных участков, пара квартир, гараж, здание и автомобиль Hyundai Solaris.

Что касается Валентины Калиты, то ее доход составил 2 миллиона 813 тысяч 268 рублей и 2 копейки. Судя по всему, в семье Валентины Сергеевны она - главный добытчик. Годовой доход ее супруга - 579 916 рублей с копейками. Также в собственности у леди-мэра находится земельный участок и квартира площадью 58,2 квадрата.

Кстати, судя по отчетам, заместители мэра предпочитают машины иностранного производства. К примеру, у Игоря Берлинского в собственности числится Nissan Murano, у Александра Плешкевича - Nissan X-Trail, а Виталий Рудненко владеет автомобилем Toyota Prius.

КОНКРЕТНО

Рейтинг доходов мэра и заместителей (руб.)…

Максим Ноженкин 4 201 920,74

Александр Плешкевич 3 101 407,95

Игорь Берлинский 3 019 064,32

Валентина Калита 2 813 268,02

Юлия Рябинина 1 685 811,84

Виталий Рудненок 1 428 207,42

… и начальников управлений

Здункевич О. В., начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг 1 370 552,92

Тришина Н. Э., начальник финансового управления 1 320 969,35

Богданова О. А., председатель комитета по управлению имуществом 1 142 464,15

Раханский А. В., начальник управления архитектуры и градостроительства 1 074 663,89

Казанцев С. А., начальник управления ЖКХ 1 063 958,22

Кирпикова О. Е., начальник управления контроля в сфере закупок и финансов 1 036 302,89

Калашникова Т. А., начальник управления муниципального заказа 1 030 888,95

Поцелуева Э. Б., начальник управления образования 1 024 671,25

Хопатько В. А., начальник управления культуры 930 763,04

Альбеева Л.,В., начальник управления организационной работы 926 874,29

Кутека Д. Г., начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи 919 510,09

Кобелева С. А., начальник управления по документационному обеспечению управления 881 124,38

Соколовская Е. А., начальник управления экономического развития и инвестиций 876 018,2

Пакулов А. В., начальник управления единой муниципальной информационной системы 854 367,25

Сидорова Ю. И., начальник земельного управления 850 061,5