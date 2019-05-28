2019-05-28T09:19:31+03:00
Происшествия

В Приамурье составили рейтинг самых крупных природных пожаров весны-2019

Самый сильный из них тушили девять дней
Полина ОЗЕРОВА
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300 природных пожаров зарегистрировано в Приамурье с 15 марта 2019 года - начала пожароопасного сезона. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ300 природных пожаров зарегистрировано в Приамурье с 15 марта 2019 года - начала пожароопасного сезона. Фото: Анатолий ЛЕВСКОЙ
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В Приамурье обстановка с природными пожарами постепенно приходит в норму. 25 мая в 24 муниципалитетах даже отменили особый противопожарный режим. Пока что он продолжает действовать лишь по северу региона - в Зейском, Магдагачинском, Тындинском, Сковородинском и Селемджинском районах. Впрочем, весенний пожароопасный сезон, начавшийся с 15 марта, еще не закрыт.

Между тем, в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья составили топ-3 самых больших пожаров весеннего сезона 2019 года.

1 место - Магдагачинский район, 28 апреля. Огонь прошел территорию в 40 080 га, а тушили его аж девять дней! На месте работали 115 человек и 27 единиц техники. Причиной пожара стала деятельность местного населения.

2 место - Свободненский район, 27 апреля. Площадь пожара составила 19 687 га, потушили его лишь через шесть дней после обнаружения. На месте работали 83 человека и 23 единиц техники. Предполагается, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

3 место - Архаринский район, 11 мая. От огня пострадало 7 370 га, потушили пожар через четыре дня. На месте работали 63 человека и 14 единиц техники. Виновник - местное население.

Как отмечают в минлесхозе области, в этом году ситуация с пожарами была не такой острой, как в прошлом. Для сравнения: за этот же период в 2018 году в Приамурье случилось 395 пожаров на площади почти два миллиона гектаров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300 природных пожаров зарегистрировано в области с 15 марта 2019 года.

Из них:

- 136 возгораний - на территории государственного лесного фонда на площади 147 387 га;

- 162 пожара - на землях иных категорий на площади 25 249 га;

- 2 пожара - на особо охраняемых территориях на площади 28 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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