Благовещенску нужна новая взлетно-посадочная полоса! А зачем?

Пора отпусков заставляет все больше амурчан стягиваться к авиакассам, но далеко не все выходят оттуда со счастливой улыбкой. Кому-то мягко говорят: «Билеты на эту дату закончились, давайте подберем в другой день?» Кого-то огорошивают новостью: «Льготные билеты закончились!» А кто-то с тяжелым сердцем покупает билеты без субсидий, тратя в одну сторону десятки тысяч рублей.

Правительство Приамурья честно пытается решить проблему: получить больше субсидий, увеличить срок их действия, построить новую взлетно-посадочную полосу. Да, говорят, что новая полоса очень поможет транспортной доступности. Каким образом, да и нужна ли она нам вообще, выясняла «Комсомолка».

Больше самолетов - дешевле билеты

Взлетно-посадочная полоса необходима, еще год назад утверждали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. Главная причина проста: действующая полоса была построена еще в 1962 году и банально устарела. Она не может на постоянной основе принимать широкофюзеляжные авиалайнеры с двумя проходами между пассажирскими креслами и большим числом сидений. Поэтому сейчас в Благовещенск летает так мало подобных самолетов, да и те с ограничениями по количеству вылетов в сутки и по взлетной массе.

Отсутствие современной взлетно-посадочной полосы - одна из причин многих проблем аэропорта. Из-за этого в Благовещенск не летают самолеты некоторых крупных авиакомпаний. В свою очередь, места в небольших авиалайнерах быстро разбирают, и амурчане не всегда могут улететь в другой город или за рубеж в идеально подходящий день. Наконец, из-за отсутствия значительной конкуренции оказываются высокими цены - вот вам и билеты до Москвы за 20-30 тысяч рублей.

Соответственно, реконструкция аэропорта Игнатьево может разрешить хотя бы часть этих трудностей. Перспективы видятся радужные.

- Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать и обслуживать почти все типы воздушных судов без ограничения по взлетной массе. Уверен, это даст дополнительные возможности для развития Приамурья, в том числе туристической сферы, упорядочит авиасообщение с другими регионами страны и позволит Амурской области быть динамичнее и активнее, - отмечал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов во время рабочей поездки в Приамурье в прошлом году.

Тогда планы еще были грандиозными: контракт с победителем конкурса на определение подрядчика планировали заключить до конца 2018-го, ввести взлетно-посадочную полосу в эксплуатацию - в 2021 году. Однако чем дальше, тем больше эти планы кажутся невыполнимыми.

Вопрос всегда в цене

Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в ноябре прошлого года, заявку подала только одна компания, но она не соответствовала установленным требованиям. На второй конкурс в декабре заявились уже три участника. Однако они опять не смогли пройти отбор!

В марте 2019 года Администрация гражданских аэропортов объявила уже третий тендер. На этот раз начальную стоимость контракта повысили примерно на 122 миллиона, она составила порядка 4,3 миллиона рублей. Казалось бы, теперь желающих должно стать больше - но нет, на конкурс не заявился ни один участник. Ситуация повторилась и во время четвертой попытки, когда начальная стоимость осталась неизменной.

Так и хочется воскликнуть: «Да что за проклятие такое?!» Предположительную причину неудач во время встречи с зампредом Правительства РФ Максимом Акимовым озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов:

- В федеральном бюджете заложены средства - 4,6 млрд рублей на три года. Уже неоднократно объявлялся конкурс, но он не состоялся. На встрече мы обсудили причины сложившейся ситуации. Существует мнение, что в проектно-сметной документации занижена стоимость реализации проекта. Для нас это критически важный объект. Стоит важная задача - определить подрядчика и начать работы в этом году. Тогда через три года появится новая ВПП, которая позволит решить проблему доступности и качества авиаперевозок.

Однако, если стоимость занижена, почему это не исправляют? В конце мая был объявлен уже пятый тендер на строительство и реконструкцию в аэропорту Благовещенска - и все по той же начальной цене. Из-за этого в успех конкурса не особенно верится. Впрочем, итоги мы узнаем уже скоро - прием заявок окончится 11 июня.

КСТАТИ

Куда летим летом?

С апреля в благовещенском аэропорту действует летнее расписание. Рейсы в нем выполняют девять авиакомпаний по 15 направлениям, в том числе зарубежным.

- Сегодня у нас три перевозчика летают на московском направлении: «Уральские авиалинии», «Северный ветер»/«Икар» и «Сибирь» (S7). В день будет выполняться по три рейса, а в июне авиакомпания «Уральские авиалинии» добавит к своим регулярным ежедневным рейсам через Екатеринбург прямые в московский аэропорт Домодедово - по понедельникам, вторникам и субботам на воздушных судах типа Airbus A321, - рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

Авиакомпания «Сибирь» отправляет самолеты не только в Домодедово, но и в новосибирский аэропорт Толмачево. Полеты в Якутск в летнем расписании выполняет авиакомпания «Якутия», в Южно-Сахалинск - компания «Аврора», во Владивосток - «ИрАэро» и «Аврора».

- Мы стремимся к увеличению частотности на традиционно востребованных направлениях. С середины июня по пятницам в расписании добавится рейс на Новосибирск авиакомпании «Алроса», - добавил руководитель аэропорта.

Международными чартерными перевозками этим летом займутся «Икар», «Якутия» и Azur Air. Полеты будут выполняться по направлениям Нячанг, Бангкок и Пхукет. В июле и августе «Якутия» планирует запустить чартеры также в Бэйдайхэ и Вэйхай.

Подробное расписание полетов можно посмотреть на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».