К чему привела «нужная» оценка

В редакцию обратилась Юлия Трофимова (имя изменено - Ред.), независимый оценщик, проводившая несколько лет назад на территории Свободненского района оценку оздоровительного лагеря «Гвардеец».

Женщина рассказала, как из разряда свидетелей попала в обвиняемые. Юлия подозревает, что через неё хотят провести дело по осуждению экс-главы города Свободного Юрия Романова.

Напомним, в 2018 году бывшего градоначальника обвинили в том, что в период руководства Свободненским районом была осуществлена продажа лагеря «Гвардеец» через аффилированное лицо самому себе. Сейчас следствие пытается доказать это, считая, что при продаже лагеря значительно была занижена его стоимость.

Злополучный заказ

Изначально лагерь принадлежал Министерству обороны РФ. В 2012 году его передали администрации Свободненского района. По закону при передаче его на баланс района должна была быть проведена оценка, но этого не было сделано - лагерь передали по балансовой стоимости.

Оценку объекта проводила уже администрация Свободненского района, перед тем как выставить лагерь на торги. Согласно проведённой оценке его стоимость составила чуть более 1,3 млн рублей.

- На момент проведения мной оценки лагеря это были дощатые деревянные палатки 1966 года постройки, требовавшие капитального ремонта, без отопления, электричества, канализации и водоснабжения. Лагерь не функционировал длительное время. Территория была не ухожена, заросла кустарником. Особенностью таких оздоровительных лагерей является то, что они работают только в летний период, в остальное время собственник несёт затраты по их содержанию, - вспоминает Юлия Трофимова.

Муниципальный заказ на оценку лагеря она получила в 2015 году. Заказ был сделан отделом по управлению имуществом администрации Свободненского района. Все оформление заказа происходило через начальника отдела.

Юлия выехала на место, осмотрела лагерь, провела оценку и представила отчёт отделу по управлению имуществом района - процедура стандартная.

Дело о взятках

- В конце 2017 года меня вызвали в прокуратуру, чтобы я рассказала, как проводила оценку, а примерно через год на меня завели дело. В это время следствие заказало оценочную экспертизу лагеря. Её проведение поручили одной из благовещенских фирм, занимающихся оценкой, где лагерь оценили в 7,8 млн рублей! - восстанавливает хронологию событий Юлия. - Почему из огромного числа оценщиков была выбрана именно эта организация, до сих пор остаётся загадкой. Тогда же, летом 2018 года, на покупателей лагеря завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что покупатели даже не знали о моём существовании, как, впрочем, и я об их…Тогда следствие предположило, что я якобы оценила лагерь по той стоимости, за которую меня попросили это сделать. Почему возникла эта версия? Всё просто: накануне та самая чиновница, от которой и поступал заказ на оценку лагеря «Гвардеец», была поймана на двух взятках. Покаявшись в содеянном, она рассказала следствию, что якобы Юрий Романов попросил её посодействовать в «нужной» оценке лагеря, а именно - уговорить меня указать в отчёте «нужную» стоимость имущества. На это я, по словам обвиняемой, не согласилась. Однако после того как я провела оценку, она ознакомилась с отчётом, конечная цифра её устроила и она решила, что я выполнила её «просьбу». После того как она всё это рассказала следствию, её выпустили из СИЗО под домашний арест. Зато посадили Юрия Романова, заведя на него уголовное дело. Это был октябрь 2018 года.

До этого, по словам Юлии Трофимовой, прокуратура вышла с требованием в гражданский суд, чтобы признать недействительным договор купли-продажи между покупателем и администрацией района.

- В ходе суда была заказана экспертиза, которую вновь почему-то проводила та же самая фирма, что делала отчёт для следствия. Естественно, что стоимость лагеря они вновь указали прежнюю - 7,8 млн рублей. Кстати, на данный судебный процесс меня не приглашали, пояснений, почему у меня получилась именно такая стоимость, не спрашивали, - продолжает рассказ оценщик. - В октябре уже Управление Следственного комитета по Амурской области заказало третью по счёту экспертизу. И как вы думаете, кому? Опять той же самой благовещенской организации! Но теперь привлекли к работе трёх «независимых» оценщиков фирмы - директора и двух его подчиненных. Коллегиально они оценили лагерь уже чуть меньше - в 7,3 млн рублей. В их отчёте стоимость строений стала ниже на целый миллион рублей! Но чтобы конечная разница в стоимости не так бросалась в глаза, они добавили полмиллиона рублей на землю. И вот, когда по статье 159 УК РФ следователи не смогли найти ошибок в проведении аукциона, они взялись за меня.

Сделка со следствием

В марте, по словам Юлии Трофимовой, ей предъявили обвинение, а покупателей освободили от уголовной ответственности.

- Самое интересное, что 25 марта этого года чиновнице из администрации Свободненского района предъявили обвинение, а 26 марта - в связи с деятельным раскаянием - её освободили от уголовной ответственности, - отмечает оценщица. - И я так понимаю, за то, что она пошла на сделку со следствием, ей дадут меньше срок по тем взяткам, которые доказаны. Но ещё интереснее то, что, когда я ещё проходила по делу в качестве свидетеля, у нас была очная ставка с ней, где она подтвердила, что не получала от меня никакого согласия на недостоверные сведения в отчёте об оценке лагеря. Просто, как она объяснила, в моём отчёте увидела цифру, которая ей понравилась, и она подумала, что я всё это сделала ради Романова, с которым я даже не знакома!

Как рассказывает Юлия, до марта она вообще пребывала в абсолютной неизвестности. Только когда она стала обвиняемой, смогла ознакомиться с материалами уголовного дела и, естественно, с результатами оценки её «коллег».

- Я нашла массу ошибок и несоответствий в их работе, чтобы их увидеть, не надо быть даже специалистом - достаточно просто сравнить две наши работы! Например, у меня палатки значатся каркасные деревянные, привлечённый же оценщик пишет, что они из бруса, и, естественно, считает их по завышенной стоимости. У меня столовая деревянная, у него почему-то кирпичная… Наполовину рухнувший клуб новый оценщик и вовсе не увидел на моих фотографиях. Вот откуда взялись 3,8 млн рублей в двух первых экспертизах! Самое интересное, что объект исследования был взят из моего отчёта. То есть человек, проводя оценку, даже не удосужился выехать на место, а просто воспользовался моими материалами и фотографиями. Более того, он даже не соизволил изучить мой отчёт! Тем не менее, на все мои доводы следователь отвечает, что оценка правильная, а я, таким образом, пытаюсь избежать уголовной ответственности. Дополнительную экспертизу тоже никто назначать не собирался - понятно было, что она никому просто не нужна.

Череда расхождений

Когда Юлия начала сама разбираться во всей ситуации, выяснилось ещё много интересных фактов:

- Порядка двух десятков отчётов той самой фирмы, в которую обращались все представители органов, разбиравшиеся в деле Романова, признаны судом не соответствующими требованиям законодательства РФ об оценочной деятельности, но, несмотря на это, суд сам же и поручает им проверить мой отчёт на соответствие ему. Мой отчёт был составлен в марте 2015 года, но оценщик из этой фирмы проверяет его по стандартам, установленным двумя месяцами позднее! Конечно, он не соответствует новым требованиям, но судья при оспаривании торгов по продаже лагеря этого не принимает во внимание...

Однако Юлия Трофимова не оставляет надежды доказать свою правоту. Она самостоятельно обратилась в Экспертно-консультационный комитет Российского общества оценщиков, в который входят не рядовые оценщики, а известные в своей сфере деятельности специалисты, причём не только на уровне Дальнего Востока, но и всей России: члены экспертного совета Российского общества оценщиков, доценты, кандидаты наук. Все как один сходятся во мнении: стоимость бывшего пионерского лагеря, которую определила Юлия Трофимова, соответствует рыночной, а стоимость, определённая экспертами, завышена в несколько раз.

Все заключения специалистов есть у неё в распоряжении и были представлены следственным органам - однако ни для кого они не являются весомыми аргументами.

Справка

Если обвинение всё-таки докажет вину оценщика, ей грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас её дело направлено в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения. После этого будет суд.

- Вот и получается, что, по мнению следствия, я являюсь пособником Юрия Романова, из корыстных интересов (а они заключаются в том, что я получила деньги за свою работу), оценила лагерь в гораздо меньшую стоимость, чем специалисты из сторонней оценочной организации, и нанесла ущерб бюджету практически на 6 млн рублей, - разводит руками Юлия. - По сути, я стала разменной монетой в этом непростом, но таком очевидном деле: не смогли доказать вину Юрия Романова - но дело-то надо довести до конца! - вот и пытаются признать меня виновной всеми правдами и неправдами.

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