Фейерверк, исторический бал и хабаровские музыканты: как в Благовещенске отметят День города

Считаные дни остались до празднования 163-летия Благовещенска. Если 2 июня нам повезет с погодой, то на площади Ленина и набережной Амура горожан будет ждать шикарная праздничная программа.

С самого утра 2 июня в центре города для благовещенцев начнутся спортивные мероприятия. С 6.30 до 13.00 пройдет II Амурский марафон «Бег к мечте». Амурчане смогут попробовать свои силы на разных дистанциях: 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 5 км. Также впервые для детей от 5 до 14 лет подготовили дистанцию на 1 км. А с 12.30 на улице Ленина стартует традиционная велогонка на призы газеты «Дважды два». Регистрация участников начнется в 10.00.

Далее, с 17.00, на набережной от переулка Уралова до улицы Богдана Хмельницкого начнут работать интерактивные площадки «25-й квартал. Набережная». Всего их будет шесть, здесь выступят детские и молодежные коллективы, ансамбли. Кроме того, будет работать выставка-распродажа «Аллеи мастеров», можно будет сделать стильную прическу, посмотреть модный показ, поучаствовать в разминках со спортивными инструкторами и т. д.

Изюминкой и новинкой Дня города в этом году станет театрализованный бал. Он начнется в 18.00. Все желающие смогут станцевать полонез, польку или мазурку вместе с профессионалами. Также на площади будут работать тематические салоны и интерактивные площадки, на которых можно будет ознакомиться с общественными организациями прошлого и современности.

Ну а с 19.45 на площади начнется праздничный концерт с участием солистов оркестра «Амур Джаз Бэнд», Амурской областной филармонии и приглашенных музыкантов. Кстати, в этом году вместо столичных звезд с Днем города благовещенцев поздравят артисты из Хабаровска - группа «Диапазон».

- В этом году мы договорились между городами Дальнего Востока обмениваться творческими коллективами, которые будут приезжать на праздники, знакомиться и узнавать друг друга лучше. В этом году мы впервые пригласили к себе вокальный ансамбль из Хабаровска. Это авторы и исполнители собственных песен, лауреаты премии губернатора Хабаровского края. Я думаю, нас ожидает интересная программа, и это станет началом большого проекта, в который будут подключаться все дальневосточные города, - отметила мэр Благовещенска Валентина Калита.

Завершится праздник фейерверком в 21.50.

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КСТАТИ

Куда еще сходить в Благовещенске

В Благовещенске открывается выставка «Пространство и время»

Более 70 экспонатов будет представлено на выставке «Пространство и время», которая откроется в четверг в 15.00 в краеведческом музее. Это живопись и керамика в исполнении народного мастера Амурской области Юлии Соколовой и члена Творческого союза художников России Инги Соколовой. Как говорят сами авторы, выставка посвящена «мимолетности человеческой жизни и окружающему нас пространству».

Фото: museumamur.org

Среди экспонатов - картины, скульптуры, декоративные вазы и тарелки, светильники, игрушки и т. п. Работы авторов дают представление об истоках гончарного мастерства.

Выставка будет работать до 19 июня.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 30 мая

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«Паруса детства»

Ежегодная благотворительная акция. Прогулки на парусных яхтах для детей. Дети до 14 лет - в сопровождении взрослых либо с письменным разрешением от родителей. Форма одежды - спортивная, обувь со светлой (не маркой) подошвой и не на каблуках.

Яхт-клуб «Командор»

Зейский затон

1 июня с 10.00 до 18.00

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Экскурсия с архитектором

В краеведческом музее возобновились экскурсии по чердаку бывшего универмага торгового дома «Кунст и Альберс» в сопровождении архитектора Людмилы Чаюн. Амурчане смогут узнать много нового об архитектуре старого Благовещенска, послушать рассказы о том, как строили дома более 100 лет назад, и осмотреть потайные уголки музея.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

31 мая в 19.00

Цена билетов: 300 рублей

12+

Отчетный концерт школы танцев «Стрекоза»

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

31 мая в 18.30

Цена билетов: 400, 500 рублей

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«Не хочу быть собакой»

Спектакль по пьесе Сергея Белова и Сергея Куваева в постановке театральной студии «Этюд». По сюжету маленький щенок вдруг решил, что больше не хочет быть собакой - лаять, кусаться и прыгать через веревочку хозяина. И каково же было удивление собаки, когда выяснилось, что на ее место уже претендуют петух и кошка. Легкая постановка с глубоким смыслом.

Городской дом культуры

ул. Ленина, 144

1 июня в 16.00

Цена билетов: 150 рублей

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