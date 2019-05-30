Обнимашки с котиками: амурская художница пишет яркие и добрые картины

«Мечтала стать космонавтом, но укачивает даже в машине», - так говорит о себе молодая художница Анна Тюрина. Пожалуй, это даже хорошо, что мир лишился одного космонавта, зато приобрел хорошего художника, чьи картины дарят миру позитив, которого нам сейчас так не хватает. И это понимаешь на ее первой персональной выставке в областном краеведческом музее. Даже название у выставки игривое - «Носатые истории». И хотя Анна говорит, что все картины про неё, но кое-где в этих сюжетах посетители могут узнать и себя тоже.

Выставка будет работать до середины июня, так что у амурчан еще будет время полюбоваться на позитивные яркие картины и оригинальные открытки художницы. Всего в музее представлено около 50 работ.

Выставка будет работать до середины июня.Фото: Юлия ГОМАН

«Фи, вы кто?»

- Аня, накануне открытия выставки, ты писала в «Инстаграме», что волновалась так, как не волновалась перед другими своими выставками. Почему?

- Музей - это для меня такой особый этап оказался. Я думала, что здесь выставляются только великие небожители, известные художники. Я боялась, что приду, а мне скажут: «Фи, вы вообще кто, чего сюда пришли». А еще я думала, что в музее работают только советской закалки строгие бабушки, которые в залах дежурят и говорят: «Так, тут не шуметь». Но потом увидела, что тут работают совершенно увлеченные «огненные» женщины, которым все это интересно, которые во всем этом разбираются. Крах всех моих иллюзий по поводу музея (смеется)! Это пятая или шестая по счету выставка, но для меня она знаковая, и для меня ценно, что она проходит именно в музее.

- Твои выставки проходят не только в России, но и в Китае. Как в Китае относятся к твоему творчеству? Где твои картины и открытки покупают лучше - у нас или у них?

- Наверное, как и все люди, китайцы реагируют по-разному. Есть люди, которым это не понятно. По лицам видно же, что это вызывает эмоциональный отклик, что они зависают, рассматривают, улыбаются. А есть люди, которые проходят мимо и на лице читается: «А что это вообще такое, художественная школа рисовала?» Ну, это я так перевожу, то, что на лице читаю. Она и здесь такая реакция есть, и в Китае.

У художницы свой особый стиль.Фото: Юлия ГОМАН

- А какую выставку можешь назвать самой удачной?

- А как понять, что выставка удачная? Они каждый раз разные, каждый раз новые. Пять лет назад я понятия не имела, как развешивать картины, сейчас смутно начинаю догадываться, что как-то все неспроста.

«Эмоции все настоящие»

- Зачем в наш цифровой век нужны бумажные открытки?

- Бумажные открытки - это совершенно иные эмоции, чем когда мы присылаем друг другу картинки в WhatsApp. Это же человек заморочился, пошел на почту, выбрал эту открытку, наклеил марку… Потом она какое-то время шла, потом ты ее неожиданно находишь в почтовом ящике. Мне кажется, от открытки те же ощущения что от картин - соприкосновение с искусством. Эмоции все настоящие.

- Ты все свои картины видишь открытками или есть что-то, что на открытку не перенесешь?

- У меня бывают грустные работы, которые я рисую, когда мне грустно. И их я открытками не делаю. Хотя у меня есть одна печальная открытка: девочка с печальным лицом сидит, скучает. Вот открытка такая есть, и в принципе она покупается.

Открытки Анны расходятся далеко за пределами Приамурья.Фото: Юлия ГОМАН

- В сюжетах для открыток художник свободен или требуется согласовывать с почтамтом?

- Ни разу не согласовывала! Бывает, что высказывают пожелания: «А сделайте с видом города», или просят на определенную тему, поздравительные, новогодние. Но мне трудно рисовать «на тему». Хотя к Новому году рисую, потому что это же потом продастся. Но все равно в первую очередь у меня картина, потому что я хотела что-то нарисовать, что-то вложить, а открытка уже побочный продукт.

- Как решаешь, какая картина станет потом открыткой или значком?

- Со значком надо, чтобы по композиции она в кружочек этот вписалась. Не всё удачно смотрится. А с открыткой все просто: они мне все нравятся, я все с удовольствием делаю открытками.

- Твои открытки расходятся только по области или их ещё куда-то отправляют?

- И по России, и в Европе, и в США есть, и в Китай их отправляли. Мне периодически прилетают отзывы или из другого города или из другой страны: «А я получила сегодня открытку от Тюриной». Или те, кто покупает их, говорят: «Мы отправим ее в Бельгию».

Картины Тюриной дарят позитив.Фото: Юлия ГОМАН

«Какой стиль? Не знаю!»

- Аня, твой стиль заметно отличается от того, что делают другие наши художники. В каком стиле ты рисуешь?

- А я не знаю! Я раньше всем говорила, что это наивная живопись, а когда пришла в музей, мне сказали, что это не наивная живопись. И теперь я не знаю, что отвечать на этот вопрос. Я как-то делала экспертизу для вывоза работ за границу, в заключении эксперта было написано как-то так: ироничный портрет с лубочными элементами.

- А стиль этот у тебя сразу выработался, когда ты еще училась, или с годами?

- Он, мне кажется, всегда проглядывал. Даже когда я рисовала фэшн-иллюстрации, где должны быть красивые тётеньки с правильными пропорциями. Они у меня всё равно такие смешнючие получались зачастую. А потом это кристаллизовалось со временем.

- А расскажи о самой любимой или самой запоминающейся картине.

- Они для меня все любимые, каждая со своей историей. На каждой я в каком-то настроении, состоянии. Вот, например, из свеженького: я этот сюжет рисовала уже четыре раза (Картина, на которой девочка проснулась утром и сидит на кровати в одном носке и с кружкой в руках. - Ред.), но в этот раз она получилась с такими озорными глазами! Это утреннее состояние, когда ты проснулся, когда ты весь лохматый, когда ты строишь планы на день, ешь с утра всякие тортики, не встаешь долго с кровати и ленишься…

- У тебя такие яркие и добрые работы. Как ты их рисуешь, живят в таком сложном мире, как наш? За окном кризис, а у тебя девочка с утра проснулась лохматая, пьёт кофе и ей хорошо.

- Я знаю, что мне больно, когда я сталкиваюсь с каким-то негативом в этом мире. И я себя от всего этого оберегаю. Я живу в своем мире розовых единорогов, работаю дома, и там хорошо.

Картины дарят ощущение уюта и тепла, даже если за окном плохая погода.Фото: Юлия ГОМАН

- Можно ли такую живопись назвать прибыльной?

- Я изо всех сил иду к тому, чтобы она была прибыльной.

- То есть ты не считаешь, что художник должен быть голодным?

- Ни в коем случае! Я сержусь, когда такую ересь слышу. Ну как он должен быть голодным? Он же голодный умрет!

- Открытка - это такой способ заработать на своем творчестве?

- Это способ, чтобы оно стало популярней. Это такой простой способ достучаться до тех, кто ни разу не был на выставке. Он посмотрит на открытку и подумает: «А я хочу и картины теперь посмотреть». А может, и купить. И даже если он ничего и не купит, он все равно будет что-то чувствовать глядя на картины или открытки. Это уже для меня очень важно.

Справка «КП»

Анна Тюрина (Логунова), член Творческого Союза художников России. Родилась в 1983 году в Благовещенске. В 2002 году окончила Благовещенский педагогический колледж №2 по специальности «учитель изобразительного искусства и черчения», а в 2009-м - Амурский госуниверситет по специальности «дизайн костюма». В 2015-2016 года прошли выставки художницы в Благовещенске и Свободном, две персональные выставки состоялись в Китае - в городах Дацин и Хэйхэ.