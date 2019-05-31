На учете в полиции стоит более тысячи амурских подростков

Завтра мы будем отмечать День защиты детей. Каждый год 1 июня для благовещенской ребятни устраивают концерты в парках - ведь праздник же. Но даже само его название как бы намекает: детство - не только беззаботная пора, и иногда детям нужна защита. Об этом говорят и цифры, предоставленные прокуратурой Амурской области. Хочется, конечно, чтобы таких цифр было меньше.

Вот лишь один из примеров, который приводит прокуратура. В феврале во время пожара в Серышевском районе погибли маленькие дети. Семья стояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Потом ее с учета сняли. Как выяснилось, преждевременно - документов, говорящих о том, что положение семьи улучшилось, не было. Еще до пожара отмечалось, что дом в плохом состоянии - на проводке повреждена изоляция, в печи были трещины дымовых каналов и т. д., при этом семья пользовалась электрическими обогревателями. Материальную помощь многодетной семье никто не оказал, да и сами взрослые не озаботились устранением нарушений пожарной безопасности.

- Более 180 тысяч несовершеннолетних живет в Приамурье.

Из них:

- 5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 83% воспитываются в замещающих семьях;

- более 1 тысячи подростков-правонарушителей и 700 родителей, плохо влияющих на детей, состоят на профилактическом учете в полиции;

- 1760 семей, по данным автоматизированной информационной системы «Семья и дети», находятся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации или «группе риска».

- Более 1,2 тысячи преступлений совершено за последние два года самими детьми и при их участии.

- Около 2 тысяч преступлений совершено в отношении несовершеннолетних, из них более 200 - сексуального характера.

- На 77,8% (с 9 до 16) увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в отношении юных амурчан в этом году.

- На 166,7% (с 4 до 7) возросло число погибших детей и на 75% (с 4 до 7) - число детей, здоровью которых причинен тяжкий вред.

- По итогам 2018 года показатель смертности детей от года до 17 лет составил 6,1 на 10 тысяч человек соответствующего возраста. Это на 3,1% меньше, чем в 2017 году (6,3 на 10 тысяч).

- В структуре смертности на первом месте находится смертность от внешних причин (травмы, отравления и др.) - 55,7%.

- Более 700 нарушений закона, касающихся детей, выявили в 2018 году все органы системы профилактики.

- Принято более 300 актов прокурорского реагирования.

- 221 виновное лицо привлечено к дисциплинарной, административной ответственности.

- 219 нарушений в работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявили прокуроры уже в этом году.

- Внесено 91 представление, в суд направлено 22 заявления.