Амурские газовики высадили 1,5 тысячи саженцев в ходе акции «Зеленый пояс кедра»

Газовики традиционно помогают Гурскому лесничеству сажать кедры на обширных участках тайги, выжженных пожарами.

Мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню посадки леса, в этом году состоялось, несмотря на проливной дождь. Ростки корейского кедра участники акции высаживали ровными рядами вдоль горного склона на расстоянии метра друг от друга. В качестве инструмента использовалась узкая стальная лопата для скалистого грунта - меч Колесова. За два часа сотрудники Амурского филиала ООО «Газпром трансгаз Томск» высадили все саженцы.

Фото ООО "Газпром трансгаз Томск"

ООО «Газпром трансгаз Томск» - дочернее общество ПАО «Газпром», которое осуществляет деятельность в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Компания также принимает активное участие в реализации Восточной газовой программы, нацеленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы газодобычи, транспортировки и экспорта газа в Китай и другие страны АТР.

Фото ООО "Газпром трансгаз Томск"

Охрана окружающей среды - один из главных социальных приоритетов ПАО «Газпром».

«Мы всегда выступаем за бережное отношение к окружающей среде, - говорит инженер по охране окружающей среды Амурского ЛПУМГ Татьяна Панасенко. - Сотрудники филиала с радостью принимают участие в различных экологических акциях».

Работники филиала «Гурское лесничество» КГКУ «Комсомольское лесничество» высказали слова благодарности газовикам. «Процесс восстановления леса очень трудоемкий, без помощи нам не обойтись», - подчеркнул заведующий филиалом Илья Марченко.

Фото ООО "Газпром трансгаз Томск"

Он также рассказал, что для достижения высокой приживаемости за молодыми кедрами в течение ближайших нескольких лет будет вестись наблюдение, производиться агротехнический уход.

Амурское ЛПУМГ проводит и другие экологические мероприятия в Комсомольске-на-Амуре и районах Хабаровского края, в частности, акции «Чистый берег» и «На работу без авто». Газовики озеленяют Комсомольск-на-Амуре, участвуют во всероссийских экологических акциях «Зеленая весна» и «Зеленая Россия».