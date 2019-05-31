В Благовещенске соединили мостом Россию и Китай

Сегодня, 31 мая, строители стыковали российскую и китайскую половины моста через реку Амур. Половины сооружения стянули болтами. По словам мостостроителей, это ответственная операция, которая требовала долгой подготовки и согласованных действий сторон.

- Особенность этого процесса в том, что стыкуются две независимые конструкции. Одна находится на российской стороне, вторая – на китайской. И все это должно уравняться, выстроиться в проектное положение. Это всегда было сложным инженерным процессом, - рассказал главный инженер строительства Николай Рогов.

Сама процедура стыковки получилась весьма скоротечной: двое рабочих – российский и китайский – затянули теперь уже исторические болты.

Исторический момент: российский и китайский рабочие закручивают последние болты. Фото: Минвостокразвития.

На этом строительство моста не закончено. Теперь строителям нужно натянуть ванты - тросы, на которых висит мост, чтобы конструкция стала ровной. Затем нужно будет армировать и бетонировать плиты проезжей части, покрывать их асфальтом, устанавливать ограждения. Сейчас на мосту смонтировано временное полотно – деревянное, по нему ходят строители.

Закончить строительство моста планируют в декабре 2019 года. Еще несколько месяцев уйдет на подготовку всей необходимой документации. Полностью заработать мост должен в апреле 2020 года. Тем временем предстоит закончить строительство подъездных путей и предмостовой зоны.

Пассажиров через мост пустят несколько позже. Из-за того, что стройка финансируется из внебюджетных средств, по российским законам нельзя построить пограничный пункт пропуска. Поэтому сначала пункт будет временным. Через него будут проходить грузовые потоки. Но параллельно будут проектировать и строить постоянный пункт пропуска, который позволит пересекать Амур автомобилям с пассажирами.

В будущем у этого моста должен появиться «младший брат».

- Красивый же мост! Сейчас его покрасим, подсветим и будет замечательный объект. И такой же по проекту у нас будет через Зею. Проектная организация та же, и визуально будет очень похож, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Мостовой переход через Амур в районе Благовещенска оставался в проекте с 1992 года...

ДОСЬЕ «КП»

Этапы строительства моста через Амур

1988 год – высказана необходимость строительства моста между Россией и Китаем.

19 декабря 1992 года - подписано соглашение между правительствами России и Китая о международном автомобильном сообщении.

26 июня 1995 года – соглашение о совместном строительстве моста через Амур. В этом же году начинаются изыскания, но работы прекращаются из-за отсутствия финансирования.

Сентябрь 2015 года – подписано новое соглашение о строительстве моста.

15 июня 2016 года – подписан Концессионный договор о финансировании строительства.

24 декабря 2016 года – начало строительства моста.

8 мая 2018 года – надвижка мостового перехода через протоку Каникурганскую.