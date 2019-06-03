2019-06-03T11:01:27+03:00
Здоровье

В Приамурье дети чаще всего страдают от болезней глаз и ОРВИ

От каких опасностей нужно защищать здоровье юных благовещенцев
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Чтобы быть здоровым в юности, приучаться к здоровому образу жизни нужно с детства.Чтобы быть здоровым в юности, приучаться к здоровому образу жизни нужно с детства.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Современные технологии многое изменили в жизни детей. Сейчас они играют не во дворе, а в телефонах, чаще едят не приготовленную дома еду, а фастфуд. Эти и другие факторы сказываются на здоровье ребят - и становятся причинами заболеваний вроде вегетососудистой дистонии, о которой мы в детстве даже не слышали.

Мы решили разобраться, а от чего, собственно, нужно защищать наших детей. И попросили заместителя главврача Благовещенской детской городской клинической больницы Светлану Дударикову составить рейтинг самых распространенных болезней.

Детям до 14

1 место - ОРВИ. Острые респираторные инфекции, чаще вирусного характера, предсказуемо оказались в лидерах. Симптомы этих заболеваний знают, пожалуй, все. А профилактика такая: избегать мест большого скопления людей, правильно и полноценно питаться, проветривать и увлажнять воздух в помещении, закаляться, заниматься спортом. И не забывайте про прививки от гриппа!

2 место - близорукость. Одна из главных причин распространения заболевания заключается в любви к гаджетам. В школе риск испортить зрение возрастает, потому что приходится чаще читать и выполнять письменные задания, причем не всегда при правильном освещении. Отсюда совет: следите за правильным светом, соблюдайте расстояние от глаз до стола, делайте зарядку и массаж глаз и поменьше сидите перед экранами.

3 место - кифоз, сколиоз и другие деформации позвоночника. Как объясняет врач, их причиной чаще всего становятся малоподвижный образ жизни и наследственность. И если от наследственности не убежишь, то образ жизни вполне можно поправить. Например, с самого рождения выбирать коляску с жесткой спинкой и жесткую же кровать, в школе - подходящие по росту стол и стул, рюкзак с ортопедической спинкой.

4 место - расстройства вегетативной нервной системы. Они могут быть последствиями других заболеваний, гормональных изменений, дефицита физической нагрузки, стресса и переутомления. Насторожить родителей должны такие признаки: частые изменения настроения, плаксивость, страхи, тревожность, снижение активности, сухость кожи, обильная угревая сыпь, периодические повышения температуры. Чтобы этого не происходило, нужно строго дозировать умственные и физические нагрузки. Например, ежедневная физнагрузка необходима, но без переутомления. Общее количество сна ребенка в сутки должно составлять не менее 8-10 часов, при выраженных нагрузках нужен еще и дневной сон.

5 место - гастриты. Да, пристрастие к фастфуду и жирной еде плохо влияет на маленьких амурчан. Возникают боли в животе, тошнота, нарушение аппетита - симптомы неполадок в работе пищеварительной системы. Избежать их поможет правильное питание, своевременное лечение зубов, правильный прием медикаментов и общее оздоровление организма. Кроме того, стоит своевременно лечить инфекционные и вирусные болезни, которые могут дать осложнение.

От 15 и старше

1 место - ОРВИ. Некоторые болезни одинаково распространены как среди детей, так и среди подростков. Острые респираторные инфекции как раз в этом числе.

2 место - ложная близорукость. Как и любой человеческий орган, глаза могут уставать. В случае перенапряжения происходит спазм глазных мышц, глаза перестают отзываться на смену расстояния и плохо видят предметы вдали. Между тем глаза устают не только от гаджетов, но и от других «сидячих» увлечений: рисования, чтения, настольных игр и так далее. Поэтому важно правильно читать и писать: не лежать в процессе, держать книгу на расстоянии, равном длине предплечья, заниматься при хорошем освещении. Также помогут сбалансированные физические нагрузки, свежий воздух и здоровое питание (особенно полезны творог, мясо, кефир, рыба, морковь, яблоки, курага, черника, смородина и лимоны).

3 место - деформации позвоночника. Малоподвижный образ жизни и привычка сидеть неправильно сейчас свойственны всем детям - в том числе от 15 лет.

4 место - гинекологические воспалительные заболевания. Врач объясняет это ростом сексуальной активности молодежи. Соответственно, чтобы избежать их, прежде всего нужно не вести беспорядочную половую жизнь. Кроме того, важно соблюдать личную гигиену и ежедневно принимать душ, избегать синтетического белья. Стоит также оградить себя от стресса, бесконтрольного приема антибиотиков, фастфуда - все это может привести к снижению иммунитета.

5 место - расстройства вегетативной нервной системы. Подростки страдают от них немногим меньше, чем ребята до 14 лет. Тем не менее, им точно так же свойственны стресс и переутомление - главные причины расстройств.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Подводя итог, хочется сказать, что ко всем вышеперечисленным заболеваниям приводит малоподвижный образ жизни детей, неправильное питание и нарушение режима сна и отдыха, - делает вывод Светлана Дударикова. - Очень важно родителям самим вести здоровый образ жизни и приучать своих детей к нему с рождения. Откажитесь от алкоголя, сигарет, занимайтесь спортом, полноценно и правильно питайтесь, соблюдайте личную гигиену, и вы и ваши дети будете здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дела сердечные: как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
Гипертония, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность, ревматизм сердца… Сердечно-сосудистые заболевания – непререкаемый лидер среди причин смерти в мире: каждый год от них умирает около 17,5 млн человек
Как приучить школьников к здоровому образу жизни
Родители, педиатры, учителя — кто отвечает за здоровье детей? Беседуем с руководителем лаборатории профилактики хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков ГНИЦ профилактической медицины, профессором, д.м.н. Александром Александровым
Сколько нужно двигаться, чтобы оставаться здоровыми
Гиподинамия - одна из самых распространенных причин различных болезней цивилизации. Лишь четверть россиян регулярно занимаются спортом, но каждый из нас может уделить несколько минут в день на движение [сколько нужно заниматься в зависимости от возраста]
Используйте соль как немой носитель йода
Директор института клинической эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, вице-председатель Российской ассоциации эндокринологов Галина Мельниченко о том, как лучше восполнять дефицит йода
Новости 24