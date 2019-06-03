В Приамурье дети чаще всего страдают от болезней глаз и ОРВИ

Современные технологии многое изменили в жизни детей. Сейчас они играют не во дворе, а в телефонах, чаще едят не приготовленную дома еду, а фастфуд. Эти и другие факторы сказываются на здоровье ребят - и становятся причинами заболеваний вроде вегетососудистой дистонии, о которой мы в детстве даже не слышали.

Мы решили разобраться, а от чего, собственно, нужно защищать наших детей. И попросили заместителя главврача Благовещенской детской городской клинической больницы Светлану Дударикову составить рейтинг самых распространенных болезней.

Детям до 14

1 место - ОРВИ. Острые респираторные инфекции, чаще вирусного характера, предсказуемо оказались в лидерах. Симптомы этих заболеваний знают, пожалуй, все. А профилактика такая: избегать мест большого скопления людей, правильно и полноценно питаться, проветривать и увлажнять воздух в помещении, закаляться, заниматься спортом. И не забывайте про прививки от гриппа!

2 место - близорукость. Одна из главных причин распространения заболевания заключается в любви к гаджетам. В школе риск испортить зрение возрастает, потому что приходится чаще читать и выполнять письменные задания, причем не всегда при правильном освещении. Отсюда совет: следите за правильным светом, соблюдайте расстояние от глаз до стола, делайте зарядку и массаж глаз и поменьше сидите перед экранами.

3 место - кифоз, сколиоз и другие деформации позвоночника. Как объясняет врач, их причиной чаще всего становятся малоподвижный образ жизни и наследственность. И если от наследственности не убежишь, то образ жизни вполне можно поправить. Например, с самого рождения выбирать коляску с жесткой спинкой и жесткую же кровать, в школе - подходящие по росту стол и стул, рюкзак с ортопедической спинкой.

4 место - расстройства вегетативной нервной системы. Они могут быть последствиями других заболеваний, гормональных изменений, дефицита физической нагрузки, стресса и переутомления. Насторожить родителей должны такие признаки: частые изменения настроения, плаксивость, страхи, тревожность, снижение активности, сухость кожи, обильная угревая сыпь, периодические повышения температуры. Чтобы этого не происходило, нужно строго дозировать умственные и физические нагрузки. Например, ежедневная физнагрузка необходима, но без переутомления. Общее количество сна ребенка в сутки должно составлять не менее 8-10 часов, при выраженных нагрузках нужен еще и дневной сон.

5 место - гастриты. Да, пристрастие к фастфуду и жирной еде плохо влияет на маленьких амурчан. Возникают боли в животе, тошнота, нарушение аппетита - симптомы неполадок в работе пищеварительной системы. Избежать их поможет правильное питание, своевременное лечение зубов, правильный прием медикаментов и общее оздоровление организма. Кроме того, стоит своевременно лечить инфекционные и вирусные болезни, которые могут дать осложнение.

От 15 и старше

1 место - ОРВИ. Некоторые болезни одинаково распространены как среди детей, так и среди подростков. Острые респираторные инфекции как раз в этом числе.

2 место - ложная близорукость. Как и любой человеческий орган, глаза могут уставать. В случае перенапряжения происходит спазм глазных мышц, глаза перестают отзываться на смену расстояния и плохо видят предметы вдали. Между тем глаза устают не только от гаджетов, но и от других «сидячих» увлечений: рисования, чтения, настольных игр и так далее. Поэтому важно правильно читать и писать: не лежать в процессе, держать книгу на расстоянии, равном длине предплечья, заниматься при хорошем освещении. Также помогут сбалансированные физические нагрузки, свежий воздух и здоровое питание (особенно полезны творог, мясо, кефир, рыба, морковь, яблоки, курага, черника, смородина и лимоны).

3 место - деформации позвоночника. Малоподвижный образ жизни и привычка сидеть неправильно сейчас свойственны всем детям - в том числе от 15 лет.

4 место - гинекологические воспалительные заболевания. Врач объясняет это ростом сексуальной активности молодежи. Соответственно, чтобы избежать их, прежде всего нужно не вести беспорядочную половую жизнь. Кроме того, важно соблюдать личную гигиену и ежедневно принимать душ, избегать синтетического белья. Стоит также оградить себя от стресса, бесконтрольного приема антибиотиков, фастфуда - все это может привести к снижению иммунитета.

5 место - расстройства вегетативной нервной системы. Подростки страдают от них немногим меньше, чем ребята до 14 лет. Тем не менее, им точно так же свойственны стресс и переутомление - главные причины расстройств.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Подводя итог, хочется сказать, что ко всем вышеперечисленным заболеваниям приводит малоподвижный образ жизни детей, неправильное питание и нарушение режима сна и отдыха, - делает вывод Светлана Дударикова. - Очень важно родителям самим вести здоровый образ жизни и приучать своих детей к нему с рождения. Откажитесь от алкоголя, сигарет, занимайтесь спортом, полноценно и правильно питайтесь, соблюдайте личную гигиену, и вы и ваши дети будете здоровы!