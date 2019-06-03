Погибший во время зарядки в Приамурье подросток был спортсменом

ЧП в детском лагере «Колосок» под Благовещенском активно обсуждает всё Приамурье. Здесь утром 2 июня от остановки сердца после утренней разминки умер четырнадцатилетний мальчик. Данил (имя изменено – ред.) вышел из корпуса на утреннюю пробежку вместе со всеми, на самочувствие не жаловался.

- Он вдруг раз, и упал. К нему врачи подбежали, начали откачивать, нас отогнали подальше. Не помогло…, - рассказали соседи мальчика по корпусу.

Сразу после ЧП в лагерь нагрянули проверяющие. Первыми прибыли чиновники регионального правительства.

- Мальчик приехал в лагерь накануне, утром во время разминочных спортивных упражнений ему стало плохо. Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи детского лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался. Точную причину смерти установят специалисты, проводятся следственные мероприятия, - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Позже появилась информация – подросток был спортсменом, активно и давно занимался легкой атлетикой.

- Ребенок находился в лагере в рамках спортивной профильной смены, в группе обучающихся, отправленных Амурской областной спортивной школой, - уточнили в региональном правительстве.

На здоровье Данил никогда не жаловался, все медосмотры проходил на ура. Руководство лагеря в растерянности, дирекция спортшколы тоже не дает комментариев – говорят лишь, что всегда с юношей все было нормально, никто не ждал… Что конкретно произошло и почему вдруг у юноши-спортсмена отказало сердце, выяснят правоохранительные органы.

- Прокуратура Благовещенска при проверке исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних выяснит причины и условия, способствовавшие гибели подростка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сухо сообщили в амурской прокуратуре.

К расследованию подключился и Следственный комитет. Все смертельные происшествия с несовершеннолетними – их прерогатива. Но мальчика всё это уже не вернет…