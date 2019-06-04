Кто и зачем убирает пляжи и водоемы в Амурской области

Если в прошлые выходные многим еще было не до того, то к концу этой недели на берегах рек наверняка появятся отдыхающие. Вот только не испортят ли горы мусора на пляжах весь отдых?

Не испортят. Потому что в нашем городе и во всей области немало неравнодушных, которые занимаются уборкой берегов и водоемов. Кто эти люди и как много у них работы, разбиралась «Комсомолка».

По велению сердца

Основательница шоурума натуральной одежды в Благовещенске Александра Латышева давно занимается вопросами, близкими к экологии. Немногим больше трех месяцев назад она совместно с подругой Ольгой Каргаловой организовала клуб «Пусть к себе». И сейчас некоторые члены этого клуба регулярно выезжают на берег реки Зеи в Усть-Ивановке и очищают его от мусора.

- Началось с того, что мы с Ольгой неоднократно очищались в бывшем центре «Салюс» в селе Усть-Ивановка. Потом Ольга купила себе дом в этом селе, и это место стало любимым нашим местом отдыха. Тогда мы и начали замечать, что место это просто загажено, - рассказала Александра.

Тогда в рамках клуба женщины решили собрать людей, купить мусорные пакеты и очистить эту территорию. Они заручились поддержкой главы села Усть-Ивановки, и вот уже третьи выходные проводят за уборкой.

- Собираются четверо-пятеро человек с детьми, - продолжила женщина. - Мы покупаем мешки, выбираем определенную площадку, собираем мусор и полные мешки выставляем на видное место вдоль дороги. А муниципальные службы их уже вывозят.

В каждую свою поездку члены клуба собирают по 20 мешков мусора объемом по 180-200 литров. В них попадают пустые бутылки, банки, пакеты - все, что отдыхающие не удосужились увезти и выбросить, как подобает. А сейчас под этими грудами мусора обнаруживаются цветущие подснежники.

- Мы хотим привлечь внимание как можно большего числа людей к этой проблеме. И это лишь одна из целей нашего клуба. Мы также хотим обратить внимание амурчан на саму Усть-Ивановку, на проблему берегоукрепления в селе, которое сейчас не проводят, так как Усть-Ивановка считается зоной подтопления. А это одна из причин, по которой сейчас невозможно восстановить полуразрушенную церковь, которой уже исполнилось 108 лет, - отметила Александра Латышева.

По ее словам, вся эта деятельность - потребность души. Участницы клуба уже состоялись в жизни, вырастили детей и сейчас готовы заниматься чем-то глубоким, полезным для области и ее жителей. Готовы - и занимаются.

Поединок за чистоту

Александра Латышева - не единственная инициативная амурчанка, решившая помочь природе и очистить берега амурских рек. В этом году, 7 апреля, подобную акцию провели сотрудники одного из спортивных клубов города и представители Федерации тайского бокса Амурской области. Порядка 250 человек отправились на берег Зеи по улице Заводской, а также на берег Бурхановки в районе улиц Северной и Чехова.

- Мы понимали, что скоро начнется купальный сезон, люди будут загорать - а никто не хочет загорать на замусоренном берегу. И раз уж у нас была возможность собраться и принести городу пользу, то почему бы не сделать этого? - объяснил руководитель федерации Андрей Домашенкин. - Таково было желание всего коллектива спортивного клуба, руководителем которого я являюсь. Идею также поддержали родители наших воспитанников. И даже люди, которые увидели нас во время уборки, присоединялись и принимали участие.

По его словам, за время акции участники вывезли порядка 300 мешков мусора. И это были преимущественно последствия чьего-то отдыха: все те же бутылки, коробки из-под еды, оставленные нерадивыми амурчанами.

Оберегая природу

А некоторые акции по очистке берегов в Амурской области проводятся из года в год. Одна из таких акций - «оБЕРЕГАй!», которую организует руководство гидроэлектростанций. В прошлом году в Зее она прошла в одиннадцатый раз.

- Участниками стали более 380 человек: школьники, дошкольники, сотрудники и ветераны Зейской ГЭС, коллективы предприятий и учреждений города, представители молодежи и общественности и просто небезразличные люди, - сообщается на сайте акции. - Волонтеры в ходе мероприятия на девятикилометровой береговой линии реки Зеи собрали более 4 тонн мусора.

Аналогичная акция состоялась в прошлом июне в поселке Новобурейском. В ней приняли участие 50 детей, отдыхавших в пришкольных лагерях поселка. За час они успели очистить почти километр набережной реки Буреи, собрали 25 мешков мусора.

И в этом году участники акции повторят этот подвиг на благо природы. В июне акция «оБЕРЕГАй!» состоится в Новобурейском и Талакане, а в сентябре - в городе Зее. Точные даты пока неизвестны.

Тонны мусора за день

Также ежегодно в Приамурье накануне открытия купального сезона проводится акция «Чистый берег». В этом году в ней участвовали более ста человек. 26 апреля сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам и спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вышли на берег Зеи. К ним присоединились специалисты министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, студенты БГПУ и медакадемии, ученики лицея № 6 и школы № 2.

- С двух участков, на которых мы работали, вывезли около 36 тонн мусора, - поделился начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области Денис Долинин. - Крупного мусора не было, преимущественно находили банки, бутылки, коробки. Еще заметили, что некоторые люди бросают мусор не прямо у берега, а складывают его в пакеты, отходят от берега и выбрасывают в кустарник - думают, видимо, что так лучше. А так, конечно же, не лучше.

Кроме того, перед началом купального сезона водолазы обязательно проверяют дно водоемов. Находки порой поражают - скажем, в прошлом году водолазы нашли на дне Зеи дорожный знак «Ограничение максимальной скорости», бревно, камни, кирпичи, массивную пряжку от ремня. Еще ни разу обследования не обходились без мусора. В том числе и потому, что с приходом зимы люди бросают мусор прямо на лед, а он с приходом весны опускается на дно.