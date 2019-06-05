Продукты в Благовещенске: Плач по советской колбасе

Многие люди, заставшие Советский Союз, любят с нежностью вспоминать «те самые» продукты. Мол, и сгущенка тогда была гуще, и сахар слаще, а колбасу можно было намазывать прямо на хлеб. «Комсомолка» выясняла, действительно ли советские продукты отличаются от нынешних.

ГОСТ или не ГОСТ?

Как рассказали специалисты, в советской пищевой промышленности существовали два вида стандартов - ГОСТ, он же «государственный стандарт», и ТУ - «технические условия». Новые продукты, как правило, выпускались в соответствии с ТУ, и только через несколько лет производства разрабатывался ГОСТ. При этом ГОСТы были обязательными к соблюдению, а отступления от них сурово карались.

- В советских ГОСТах строго регламентировалась рецептура, используемое сырье и добавки. В 90-е годы это стало невыгодно для производителей: себестоимость большая, цена продукта высокая, соответственно, они перестали выдерживать конкуренцию с импортным товаром. Наши стали хитрить: заменять рецептуру, чтобы хоть как-то удешевить производство. А так как по ГОСТу теперь вырабатывать не могли, вырабатывали по ТУ, которые предусматривают такую замену, - рассказала преподаватель амурского колледжа сервиса и торговли Елена Беляева.

Например, знаменитая колбаса «Докторская». Раньше на нее шло мясо только высшего сорта. Из килограмма сырья получали 650-700 граммов готовой колбасы. Сейчас в аналогичную колбасу добавляют до 60% соевого белка.

- Поэтому многие говорят, что нет сейчас того запаха, того вкуса колбасы. Конечно, его нет, потому что там мяса 30-40% содержится, - резюмирует Елена Анатольевна.

То же самое произошло с молочными продуктами. Например, молоко раньше производилось только из натурального сырья, творог - только из натурального белка. Срок хранения молока был до пяти суток. Сейчас молочные продукты хранятся по 6-9 месяцев.

- Делают все на сухом молоке. Иногда производители хитрят: пишут в составе сухое молоко, а добавляют сухую сыворотку и казеин. И так же со сметаной - пишут, что сливки и закваска, а идет сливочное масло, маргарин, сухое молоко. То же и со сливочным маслом. Раньше у нас было только сливочное масло, на нем варили и жарили. В 90-е стали привозить искусственный маргарин. Сейчас это называют громким словом «спред», в его составе содержатся растительные жиры. В том числе пальмовое масло, которое сейчас добавляют во все продукты, - говорит Елена Беляева.

И практически ничем не отличается ситуация в хлебопекарной промышленности. Например, раньше производство ржаных сортов хлеба занимало сутки, а то и двое - чтобы вывести закваску. У пшеничного хлеба и хлебобулочных изделий тоже технологический процесс длинный. Нужны большие площади, нужно много оборудования, много рабочей силы. Сейчас производители сокращают процесс до того, что стадия брожения вообще не нужна. Тесто замесили и тут же отправляют на выпечку. Подъема добиваются использованием химикатов вместо натуральных дрожжей.

В целом безвредно

Возникает закономерный вопрос: что же теперь - вообще не есть, если все вокруг ненатуральное? Решение, конечно, чересчур радикальное. Во-первых, большинство продуктов на наших прилавках относительно безвредны для организма. По крайней мере, те, которые производятся законно, - иначе они бы попросту не попали в магазины. Да, вкусовые качества уже не те, но сама по себе современная колбаса не ядовита.

Второе - можно все-таки поискать ту самую «Докторскую». По нынешнему законодательству такая колбаса, а равно некоторые другие - «Любительская», «Московская», «Зернистая», «Молочная», - могут выпускаться только по ГОСТу. А многие нынешние ГОСТы почти ничем не отличаются от советских.

Ну и третий вариант - поддержать местного производителя. Многие крестьянско-фермерские хозяйства и сельхозпредприятия Приамурья стараются выпускать продукцию по старым правилам. И вкусно, и маленькая лепта в развитие родного региона.

Котлетки с пюрешкой

И если уж говорить о гастрономической ностальгии, то нельзя не вспомнить кулинарные пристрастия советских людей. Бабушкины котлетки с пюрешкой или макарошками уже давно стали неодушевленными героями фольклора. Но стоит ли сейчас питаться так же, как питались наши дедушки в 60-70-е годы?

- Если брать питание в советское время и сейчас, то, конечно, рекомендуемые нормы изменились. Изменения коснулись объема потреблений калорий в сутки на человека. Сейчас в сутки мы советуем потреблять калорий примерно на 15 процентов меньше, чем это было рекомендовано в советское время. Также мы советуем снижать долю животных жиров и отдавать больше предпочтения растительным жирам, - рассказала Светлана Белова, главный врач-диетолог Амурской области.

Эти изменения связаны с изменением физической активности среднестатистического гражданина. Сейчас день начинается с лифта, у подъезда уже стоит машина, на машине мы едем до офиса. В офисе посидели, съездили на машине на обед, вечером на машине домой, лифт и ужин. Ну и потом диван, телевизор, спокойные домашние дела и сон. Раньше на работу добирались на общественном транспорте, профессии были более подвижными, и вечером, после ужина, у многих еще были сады и огороды. Это добавляло расхода калорий и, соответственно, увеличивалось их потребление.

- В советское время калорийность пищи достигалась в большей степени за счет углеводов. В доступности были картофель, хлеб, макаронные изделия. И нормы были под это подстроены. На каждый обед был суп и кусочек-два хлеба. Сейчас такого нет, от хлеба мы отходим и заменяем на белковые продукты, - говорит Светлана Александровна.

Сильно изменились нормы для беременных и кормящих женщин. Раньше говорилось, что будущая мама должна есть за двоих. Сейчас нормы некоторых продуктов снизили в 2-2,5 раза: молоко, кисломолочные продукты, яйцо. Но при этом увеличена норма потребления фруктов в 10-15 раз. И связано это с тем, что фрукты перестали быть дефицитом.

Кроме этого изменения коснулись режима питания, что опять же связано с более богатым, по сравнению с Советским Союзом, ассортиментом на столах и в магазинах. Если раньше диетологи рекомендовали есть три раза в день - плотный завтрак, плотный обед и плотный ужин, - то сейчас специалисты говорят, что питание должно быть четырехразовым, и даже пятый перекус может быть. Между завтраком и обедом можно съесть свежий фрукт или горсть орехов.

Впрочем, подытоживает Светлана Александровна, отправлять бабушкины котлетки с макаронами на помойку истории пока рано. Нужно просто макароны выбрать те, которые при варке не превращаются в клейстер, а котлетки лучше приготовить в духовке.