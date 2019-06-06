Полиции удалось задержать воров, обчистивших коттеджи двух десятков амурчан

Сотрудникам амурской полиции и Росгвардии удалось задержать воров, кравших из богатых коттеджей ювелирные изделия, оружие и элитный алкоголь. Орудовала банда из трех человек в течение двух месяцев, обчистить успели 21 частный дом в Благовещенском районе. Отжимали монтировкой окна, проникали внутрь и брали не абы что, а самое ценное – оружие, драгоценности. Не гнушались забрать и дорогие коньяки и виски. Полиция быстро поняла, что во всех случаях орудуют одни и те же люди.

- Под подозрение попали трое жителей города Белогорска, один из которых ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Проанализировав ситуацию, оперуполномоченные определили конкретный участок, в районе которого могло быть совершено очередное преступление. Туда были направлены специальные группы патрулирования, в состав которых вошли полицейские и представители Росгвардии. Расчет оперативников оказался верным – подозреваемые были задержаны с поличным, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Опись изъятого краденого имущества. Фото: кадр оперативной съемки.

Двух членов банды отправили под арест, одного отпустили под подписку о невыезде. Сейчас следователи проверяют, ко всем ли двадцати кражам в Благовещенске, Белогорске и Благовещенском районе причастны эти воришки. Часть похищенного у них изъята.