2019-06-07T04:31:25+03:00
Экономика

Губернатор Приамурья поговорил с Мутко об аварийном жилье

Вопрос с переселением из аварийных домов в Сковородино поднял губернатор Амурской области в Санкт-Петербурге
Алексей КОЗЫРИН
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Глава Приамурья Василий Орлов встретился с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.Глава Приамурья Василий Орлов встретился с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко.
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Глава Приамурья Василий Орлов встретился с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. Разговор состоялся на полях Петербургского международного экономического форума. Обсуждали, в частности, вопрос с переселением из аварийного жилья. В Сковородино, к примеру, на это нет денег.

- Мы попросили Виталия Леонтьевича об организации согласительного совещания между Минстроем и Минфином РФ по оказанию помощи в переселении граждан из аварийных домов. Ранее поручение о поддержке уже давалось. Однако Минфин считает, что мы можем решить вопрос, используя средства бюджета области. Нас же такая позиция не устраивает, ждем другого решения, - рассказал Василий Орлов.

Итоги встречи Орлова с Мутко не оглашаются. Зампред правительства РФ и амурский губернатор будут держать вопрос с жильем на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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