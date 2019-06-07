Губернатор Приамурья поговорил с Мутко об аварийном жилье

Глава Приамурья Василий Орлов встретился с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко. Разговор состоялся на полях Петербургского международного экономического форума. Обсуждали, в частности, вопрос с переселением из аварийного жилья. В Сковородино, к примеру, на это нет денег.

- Мы попросили Виталия Леонтьевича об организации согласительного совещания между Минстроем и Минфином РФ по оказанию помощи в переселении граждан из аварийных домов. Ранее поручение о поддержке уже давалось. Однако Минфин считает, что мы можем решить вопрос, используя средства бюджета области. Нас же такая позиция не устраивает, ждем другого решения, - рассказал Василий Орлов.

Итоги встречи Орлова с Мутко не оглашаются. Зампред правительства РФ и амурский губернатор будут держать вопрос с жильем на контроле.