Истории трех амурчан, которые побороли зависимости

Количество сигарет, выпитого или съеденного растет, и вот вы уже не можете оторваться от чего-то безусловно вредного, а иногда и опасного для здоровья.

Так произошло и с нашими героями. Однако сегодня они отказались от вредных привычек и побороли болезненную тягу. Как им это удалось и почему не получается у других, - выясняла «Комсомолка».

Бросить помог ребенок

- Я с детства «лущила» сладости так, что за ушами трещало! - вспоминает благовещенка Любовь. - Помню, как в зале стояла вазочка с конфетами, и я ела просто одну за другой. А потом любовь к сладенькому перенесла и во взрослую жизнь. При этом проблем с весом никогда не было, в школе и институте был даже недобор. Однако к 30 годам я стала понимать, что надо бы прекратить злоупотреблять.

Все изменила ситуация после вторых родов. Спустя месяц у малыша выступила небольшая аллергия, и доктора порекомендовали полностью убрать сладкое из рациона матери. Полностью - это значит, что даже сладкий чай нельзя, к чаю только сухарики.

- Вы бы знали, какая ломка меня настигла в этот момент! Поначалу было крайне тяжело. Каждый день я пила чай, просто открыв ящик со сладостями для других домашних, а потом закрывая его. То ли радовала глаз, то ли испытывала себя, - продолжает Любовь. - Но потом я поняла: жизнь подкинула идеальную ситуацию для тренировки силы воли, которой у меня не было. И я смогла себя побороть. Теперь я не ем сладости «тоннами», хоть уже и можно. Просто не тянет так, как тянуло раньше.

С утра первым делом - за сигарету

- Мне удалось отказаться и от курения, и от алкоголя, - рассказывает амурчанин Вадим. - От курения я отказался очень забавным способом. Курил я с седьмого класса, причем достаточно много и не переставая. Дымил в школе, училище, на работе… И вдруг, после очередного корпоратива, заметил, что курить перестал.

Если обычно Вадим вставал ранним утром и первым делом брался за сигарету, то после корпоратива проснулся - и не тянуло. Пожал плечами, пошел на работу, а потом обнаружил, что не курит уже примерно неделю. И вот уже на протяжении пяти лет не держит в руках сигарету.

- Пить я бросил более осознанно, - делится мужчина. - Было время, когда я пил очень много, но к тому моменту уже скорее выпивал, меру знал. Это было два с половиной года назад, отказаться от употребления алкоголя меня побудило появление автомобиля. Причем отказ также прошел безболезненно. И с тех пор я стал чувствовать себя намного лучше: цвет кожи стал более здоровым, зубы - намного белее, да и дышать стало легче.

Кодироваться пошел сам

- Лет десять назад однажды утром я проснулся с дикого похмелья. Тогда я начал размышлять на эту тему и пришел к выводу, что мне это не нужно и ни к чему хорошему не приведет, - говорит благовещенец Юрий. - К выводу-то пришел, но тяга у меня сохранилась. И по совету знакомых я поехал на кодирование в наркологическую клинику. Там мне сделали укол, и, в общем-то, все.

Это была первая попытка мужчины перестать пить, и она оказалась успешной. Однако дело здесь не только и не столько в лекарстве, сколько в его собственном взвешенном и осознанном решении.

- Я разговаривал тогда с врачами, - вспоминает Юрий, - и они говорили, что при личном желании лекарство действительно помогает. Но если желания нет, то избавиться от зависимости практически нереально. Я же сейчас нормально живу без лекарств и без алкоголя.

И действительно, врачи в один голос твердят о том, что отказаться от зависимости лучше всего помогут не таблетки или другие вспомогательные средства, но решимость самого человека. Главное, правильно подобрать эту мотивацию. Ведь далеко не все могут бросить ради себя - некоторым нужны более весомые аргументы. А найти такие аргументы помогут специалисты.

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

Без мотивации успеха не видать

Алина Божко, врач-диетолог:

- При отказе от сладкого тонкость заключается в том, что человек должен созреть сам. У него должна появиться мотивация: аллергия, свадьба и желание похудеть, что угодно. Как у героини статьи - если бы у нее не возникло проблемы с ребенком, то она бы и продолжала есть сладкое.

Далее, нужно проанализировать свое питание. Люди часто не осознают, сколько именно они съедают. Так, ко мне на консультации приходят полные люди с утверждением: «Я вообще ничего не ем!» А когда мы начинаем анализировать меню, то получаем 3-6 тысяч калорий. Анализ открывает им глаза - откроет глаза и сладкоежкам.

Можно самостоятельно завести дневник и записывать там, когда вы едите сладкое и что вас на это толкает. Если это голод, то нужно правильно питаться, есть сладкое только после адекватной, нормальной еды. Также нередко человека тянет на сладкое при несбалансированном меню. Если это ваш случай, то нужно пересмотреть рацион, обогатить меню продуктами, которые содержат хром.

Наконец, сладкое мы едим для удовольствия. А рецепторы на сладкое находятся только на языке, стоит проглотить конфету - и наслаждения как не бывало. Отсюда тоже может развиться вредная привычка. Тогда можно применить такую хитрость: положить на язык маленькую дольку шоколада или конфеты и держать ее во рту, пока не растает. Так сказать, растягивать удовольствие.

МНЕНИЕ НАРКОЛОГА

Бросать нужно ради себя

Лидия Рыбальченко, главный врач Амурского областного наркологического диспансера:

- Существует очень много причин, по которым одни легко, а другие нет отказываются от употребления психоактивных веществ. Это и разное отношение к употреблению психоактивных веществ, сложившееся по разным причинам, и разная степень зависимости, и разная мотивация. Поэтому и к больным требуется различный подход.

С медицинской точки зрения необходимо провести обследование состояния здоровья пациента - какие осложнения от употребления возникли и какие сопутствующие заболевания необходимо лечить.

Кроме того, медицинские психологи проводят психологическую диагностику с целью дальнейшей коррекции, а также формирования мотивации к отказу от употребления. Это достаточно сложно - убедить человека в необходимости лечения, а потом и на длительный отказ. Он сам должен понять, что лечение нужно ему, а не врачам или родственникам.

Важно понимать, что на самом деле это заболевание - как бы нам ни хотелось называть это вредной привычкой. И волшебной таблетки от этой болезни нет и никогда не будет, здесь требуется целый комплекс лечения. При этом каждый человек очень индивидуален.

Самое главное - это обратиться к специалисту. А врач-нарколог и психолог уже помогут найти ответы на вопросы: «Что со мной происходит? Почему я не могу остановиться? Что мне делать?»