2019-06-13T08:23:23+03:00
Происшествия

Природный пожар в Приамурье потушили с помощью взрывов

На организацию серии взрывов пришлось пойти пожарным, чтобы сбить пламя лесного пожара в отдаленном районе Амурской области
Алексей КОЗЫРИН
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Фото: МЧСФото: МЧС
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Мощный природный пожар на севере Приамурья заметили с вертолета. Горела тайга в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан. Туда и на вездеходах добраться – немало часов, десант пожарных с вертолета не высадишь – нет места среди высоких сосен, да и горы…

Приняли решение – вокруг всего очага с помощью взрывчатки создать особые полосы, по которым огонь не сможет распространиться дальше. Взрывчатка перепахивает землю, сухую траву заваливает вывороченным грунтом – такие полосы не горят.

- Взрывчатые вещества были вручную заложены по кромке природного пожара. Сначала проложили минполосу у подножья сопки, затем «протянули» ее до вершины, в дальнейшем она прошла по хребту и спустилась к подножью. Всего было пройдено взрывами 20 километров, - рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

На помощь амурским взрывникам, а взрывать пришлось много, пришли спасатели из Йошкар-Олы, Омска, Хакасии. Взрывать начали 9 июня, а уже 12 июня огонь оказался в ловушке. Сейчас уже локализованный пожар усиленно тушат.

Взрывчатка для тушения природных пожаров – не новое изобретение. Ее для этих целей еще в советские времена применяли. Специалисты говорят, так в шесть раз эффективнее, чем тушить вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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