В Благовещенске стартовала Российско-китайская ярмарка культуры и искусства
В Амурской области 17 июня начался X Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Первой из мероприятий фестиваля открылась выставка «Испытай науку», которую представил Китайский научно-технический музей.
Выставка будет работать в Амурском краеведческом музее в течение двух месяцев. На ней взрослые и дети смогут примерить шлем виртуальной реальности и представить себя уменьшенными в несколько раз, вызвать молнию в катушке Тесла, поиграть на арфе без струн - и это только начало! Основная экспозиция состоит из 58 интерактивных экспонатов с элементами научных экспериментов. Дети смогут посмотреть ее абсолютно бесплатно, взрослым же придется оплатить стоимость входного билета в музей.
К слову, с 22 июня выставки откроются также в Амурской областной научной библиотеке. Одна из них, под названием «Благовещенск - Хэйхэ: как начиналась дружба», посвящена 30-летию возобновления туристических отношений и подготовлена Государственным архивом Амурской области. А фотовыставка «Россия и Китай: в объективе дружба» будет состоять из работ российских и китайских участников фотоконкурса «Россия и Китай - взгляд иностранца».
При этом экспозиции - лишь малая часть фестиваля. Так, 23 июня, в воскресенье, на набережной между улицами Пионерской и Шевченко состоится детский праздник. В этот день небо над городом заполнится воздушными змеями, ведь главной фишкой праздника станут показательные выступления мастеров по их запуску.
А 24 июня в 15.00 в Амурском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие еще нескольких выставок, организованных в рамках фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Например, на фотовыставке «Праздник дружбы и творчества» можно будет увидеть наиболее яркие моменты предыдущих фестивалей, на выставке «Северные узоры» - образцы декоративно-прикладного искусства якутских мастеров.
Юбилейный X Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» продлится до 28 июня. Однако многие выставки будут работать вплоть до 30 июня, а «Испытай науку» - целых два месяца. Посмотреть успеют все желающие.
12+
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Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни
Московские художники встретятся с амурчанами
Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова приглашает благовещенцев на «Встречу с искусством 1960 - 70-х годов». Встречу проведут гости из Москвы - искусствовед Петр Баранов и член Московского Союза художников Павел Обросов.
Гости поведают об искусстве тех годов - о суровом стиле, плодотворной работе художников, которых сегодня относят к старшему поколению, о том, как в произведениях того периода отразилась авторская позиция - и какой эта позиция была.
Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова приглашает благовещенцев на «Встречу с искусством 1960 - 70-х годов». Фото: Амурский облатсной краеведческий музей
Это редкая, практически уникальная возможность побеседовать с деятелями искусства такого масштаба. Ведь Петр Баранов - член Союза художников России, историк искусства, советник министра культуры Московской области, куратор в Фонде развития современного искусства, член правления Московского Союза художников. В свою очередь, Павел Обросов - член Московского Союза художников, директор галереи «Обросов».
Музей-мастерская Александра Тихомирова
Ул. Пионерская, 14
21 июня, 17.00
Цена билетов: 200 рублей
12+
Акустический вечер
Амурские исполнители Дарья Еремеева и группа The Remeedium сыграют свои и чужие песни в экспериментальной аранжировке с использованием виолончели.
Молодежная библиотека им. А. П. Чехова
ул. Комсомольская, 3
19 июня, 18.00
Вход свободный
12+
Ленинградский дневник
Детская театральная студия «Этюд» представит на суд зрителя спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» по мотивам «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.
Амурский областной краеведческий музей
пер. Святителя Иннокентия, 11
21 июня, 18.30
Цена билетов: 250 рублей
12+
Концерт балалаечников
Ансамбль балалаечников «БалАнс» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) выступит в рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».
Амурская областная научная библиотека
ул. Ленина, 139
21 июня, 18.00
Вход свободный
0+
Чемпионат по дрифту
Гонщики со всего Дальнего Востока соберутся в Благовещенске на соревнованиях по дрифту. Заезды пилотов пройдут прямо под трибунами, так что зрителей ждут самые сильные впечатления. Кроме того, желающие смогут прокатиться на подготовленных к соревнованиям автомобилях и получить здоровую порцию адреналина.
Картодром «Юбилейный»
7-й километр Игнтьевского шоссе
22 июня, 10.00
Цена билетов: от 750 рублей, дети до 5 лет - бесплатно
12+
Интеллектуально-спортивные игры
К Международному олимпийскому дню библиотека имени А. П. Чехова организует интеллектуально-спортивную площадку «Лето фест». На ней молодёжь и взрослые смогут проверить свою ловкость, быстроту реакции и выносливость, а заодно блеснуть знаниями об олимпийских играх.
Библиотека имени А. П. Чехова
ул. Комсомольская, 3
23 июня, 16.30
Вход свободный
12+
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