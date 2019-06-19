В Благовещенске стартовала Российско-китайская ярмарка культуры и искусства

В Амурской области 17 июня начался X Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Первой из мероприятий фестиваля открылась выставка «Испытай науку», которую представил Китайский научно-технический музей.

Выставка будет работать в Амурском краеведческом музее в течение двух месяцев. На ней взрослые и дети смогут примерить шлем виртуальной реальности и представить себя уменьшенными в несколько раз, вызвать молнию в катушке Тесла, поиграть на арфе без струн - и это только начало! Основная экспозиция состоит из 58 интерактивных экспонатов с элементами научных экспериментов. Дети смогут посмотреть ее абсолютно бесплатно, взрослым же придется оплатить стоимость входного билета в музей.

К слову, с 22 июня выставки откроются также в Амурской областной научной библиотеке. Одна из них, под названием «Благовещенск - Хэйхэ: как начиналась дружба», посвящена 30-летию возобновления туристических отношений и подготовлена Государственным архивом Амурской области. А фотовыставка «Россия и Китай: в объективе дружба» будет состоять из работ российских и китайских участников фотоконкурса «Россия и Китай - взгляд иностранца».

При этом экспозиции - лишь малая часть фестиваля. Так, 23 июня, в воскресенье, на набережной между улицами Пионерской и Шевченко состоится детский праздник. В этот день небо над городом заполнится воздушными змеями, ведь главной фишкой праздника станут показательные выступления мастеров по их запуску.

А 24 июня в 15.00 в Амурском областном краеведческом музее состоится торжественное открытие еще нескольких выставок, организованных в рамках фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Например, на фотовыставке «Праздник дружбы и творчества» можно будет увидеть наиболее яркие моменты предыдущих фестивалей, на выставке «Северные узоры» - образцы декоративно-прикладного искусства якутских мастеров.

Юбилейный X Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» продлится до 28 июня. Однако многие выставки будут работать вплоть до 30 июня, а «Испытай науку» - целых два месяца. Посмотреть успеют все желающие.

12+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Куда еще сходить в Благовещенске в ближайшие дни

Московские художники встретятся с амурчанами

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова приглашает благовещенцев на «Встречу с искусством 1960 - 70-х годов». Встречу проведут гости из Москвы - искусствовед Петр Баранов и член Московского Союза художников Павел Обросов.

Гости поведают об искусстве тех годов - о суровом стиле, плодотворной работе художников, которых сегодня относят к старшему поколению, о том, как в произведениях того периода отразилась авторская позиция - и какой эта позиция была.

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова приглашает благовещенцев на «Встречу с искусством 1960 - 70-х годов». Фото: Амурский облатсной краеведческий музей

Это редкая, практически уникальная возможность побеседовать с деятелями искусства такого масштаба. Ведь Петр Баранов - член Союза художников России, историк искусства, советник министра культуры Московской области, куратор в Фонде развития современного искусства, член правления Московского Союза художников. В свою очередь, Павел Обросов - член Московского Союза художников, директор галереи «Обросов».

Музей-мастерская Александра Тихомирова

Ул. Пионерская, 14

21 июня, 17.00

Цена билетов: 200 рублей

12+

Акустический вечер

Амурские исполнители Дарья Еремеева и группа The Remeedium сыграют свои и чужие песни в экспериментальной аранжировке с использованием виолончели.

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

19 июня, 18.00

Вход свободный

12+

Ленинградский дневник

Детская театральная студия «Этюд» представит на суд зрителя спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» по мотивам «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

21 июня, 18.30

Цена билетов: 250 рублей

12+

Концерт балалаечников

Ансамбль балалаечников «БалАнс» Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) выступит в рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

21 июня, 18.00

Вход свободный

0+

Чемпионат по дрифту

Гонщики со всего Дальнего Востока соберутся в Благовещенске на соревнованиях по дрифту. Заезды пилотов пройдут прямо под трибунами, так что зрителей ждут самые сильные впечатления. Кроме того, желающие смогут прокатиться на подготовленных к соревнованиям автомобилях и получить здоровую порцию адреналина.

Картодром «Юбилейный»

7-й километр Игнтьевского шоссе

22 июня, 10.00

Цена билетов: от 750 рублей, дети до 5 лет - бесплатно

12+

Интеллектуально-спортивные игры

К Международному олимпийскому дню библиотека имени А. П. Чехова организует интеллектуально-спортивную площадку «Лето фест». На ней молодёжь и взрослые смогут проверить свою ловкость, быстроту реакции и выносливость, а заодно блеснуть знаниями об олимпийских играх.

Библиотека имени А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

23 июня, 16.30

Вход свободный

12+