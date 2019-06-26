В Благовещенске открыли архивы

В рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» Амурская областная научная библиотека и Государственный архив Амурской области приглашают всех желающих на выставки, посвященные взаимоотношениям народов России и Китая.

- 11 сентября 1988 года был подписан договор об организации однодневного туризма между городами Благовещенск и Хэйхэ, открывший железный занавес на российско-китайской границе. Выставка архивных документов «Благовещенск - Хэйхэ: как начиналась дружба», подготовленная Государственным архивом Амурской области, предлагает вспомнить события 30-летней давности, - рассказали в музее об идее выставки.

Большая часть экспозиции представлена документами, переданными на хранение в государственный архив участниками первых поездок в Хэйхэ, а также документами из его фондов.

Посетители выставки смогут узнать о том, на каких условиях первые советские и китайские туристы отправлялись на экскурсии в соседнюю страну и как в туристическом бизнесе осуществлялись сделки по бартеру.

В экспозиции представлены первые договоры и соглашения об организации однодневного и многодневного туризма, первые газетные публикации об открытии границы для туристов из двух приграничных городов, фотографии первых советских туристических групп, видов города Хэйхэ конца 80-х, а также фото из личных архивов наших земляков. Выставка будет сопровождаться видеосюжетами о начале туристического обмена, снятыми в конце 1980-х годов.

Фотовыставка «Россия и Китай: в объективе дружба», подготовленная Амурской областной научной библиотекой, представляет работы российских и китайских участников фотоконкурса «Россия и Китай - взгляд иностранца».

Отдельным разделом выставки представлены фотоработы уроженки города Благовещенска, издателя газеты «Поднебесная» Виктории Большаковой, сделанные в путешествиях по Китаю.

Амурская областная научная библиотека, выставочный зал (2 этаж)

ул. Ленина, 139

до 31 июля

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Куда еще можно сходить на выходных - читайте в нашем обзоре

Музыка на границе

Амурчан приглашают на праздничный концерт хора «Возрождение».

Продолжаются мероприятия, посвященные X Международному фестивалю «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Камерный хор «Возрождение» впервые представит программу «Музыка на границе» - Амурский областной краеведческкий музей

Камерный хор «Возрождение» впервые представит программу «Музыка на границе», которая пройдет в Амурском областном краеведческом музее.

Последние годы хор часто гастролировал по городам КНР, выступал в Хэйхэ, Харбине, Шанхае, представляя русскую культуру. Но невозможно часто бывать в Китае и не петь китайские песни! В новой программе артисты представят репертуар, который объединил творчество двух наших стран. Артисты надеются, что этот эксперимент будет интересен российским и китайским зрителям!

Художественный руководитель и дирижер Елена Беляева.

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

Стоимость билета - 400 руб.

28 июня в 19.00

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Впервые в Приамурье

Амурчан приглашают поучаствовать в кросс-триатлоне

Бурейский район

29 июня

Заявку на участие необходимо направить по электронной почте: stimul28@mail.ru или по телефону 8-909-818-59-58.

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Наука и инновации

В Благовещенске продолжает работать передвижная выставка «Научные эксперименты и развитие инноваций» из Китайского научно-технического музея (г. Пекин).

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

до 17 августа

Дети до 18 лет посещают выставку бесплатно, взрослые оплачивают стоимость входного билета в музей.

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Гони быстрее ветра

Чемпионат города Благовещенска по тайм-аттак, 2 этап

Картодром,

8-й км Новотроицкого шоссе

29 июня в 11.00

12+

Ловись, рыбка!

Кубок города Благовещенска по ловле донной удочкой

водоемы Амурской области

29 - 30 июня в 07.00

12+

Закрытие 135-го театрального сезона

Премьера спектакля по пьесе В. Шекспира «Двенадцатая ночь или Все, что угодно»

Амурский театр драмы

ул. Ленина, 146

28 июня в 18.30

29 июня в 18.00

12+

Для тех, кто любит подумать

Личный кубок города Благовещенска по быстрым шахматам

Стадион «Амур»

ул. Ленина, 160

24 - 30 июня в 18.00

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