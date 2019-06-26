В Благовещенске открыли архивы
В рамках X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» Амурская областная научная библиотека и Государственный архив Амурской области приглашают всех желающих на выставки, посвященные взаимоотношениям народов России и Китая.
- 11 сентября 1988 года был подписан договор об организации однодневного туризма между городами Благовещенск и Хэйхэ, открывший железный занавес на российско-китайской границе. Выставка архивных документов «Благовещенск - Хэйхэ: как начиналась дружба», подготовленная Государственным архивом Амурской области, предлагает вспомнить события 30-летней давности, - рассказали в музее об идее выставки.
Большая часть экспозиции представлена документами, переданными на хранение в государственный архив участниками первых поездок в Хэйхэ, а также документами из его фондов.
Посетители выставки смогут узнать о том, на каких условиях первые советские и китайские туристы отправлялись на экскурсии в соседнюю страну и как в туристическом бизнесе осуществлялись сделки по бартеру.
В экспозиции представлены первые договоры и соглашения об организации однодневного и многодневного туризма, первые газетные публикации об открытии границы для туристов из двух приграничных городов, фотографии первых советских туристических групп, видов города Хэйхэ конца 80-х, а также фото из личных архивов наших земляков. Выставка будет сопровождаться видеосюжетами о начале туристического обмена, снятыми в конце 1980-х годов.
Фотовыставка «Россия и Китай: в объективе дружба», подготовленная Амурской областной научной библиотекой, представляет работы российских и китайских участников фотоконкурса «Россия и Китай - взгляд иностранца».
Отдельным разделом выставки представлены фотоработы уроженки города Благовещенска, издателя газеты «Поднебесная» Виктории Большаковой, сделанные в путешествиях по Китаю.
Амурская областная научная библиотека, выставочный зал (2 этаж)
ул. Ленина, 139
до 31 июля
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Музыка на границе
Амурчан приглашают на праздничный концерт хора «Возрождение».
Продолжаются мероприятия, посвященные X Международному фестивалю «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».
Камерный хор «Возрождение» впервые представит программу «Музыка на границе» - Амурский областной краеведческкий музей
Камерный хор «Возрождение» впервые представит программу «Музыка на границе», которая пройдет в Амурском областном краеведческом музее.
Последние годы хор часто гастролировал по городам КНР, выступал в Хэйхэ, Харбине, Шанхае, представляя русскую культуру. Но невозможно часто бывать в Китае и не петь китайские песни! В новой программе артисты представят репертуар, который объединил творчество двух наших стран. Артисты надеются, что этот эксперимент будет интересен российским и китайским зрителям!
Художественный руководитель и дирижер Елена Беляева.
Амурский областной краеведческий музей
пер. Святителя Иннокентия, 11
Стоимость билета - 400 руб.
28 июня в 19.00
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Впервые в Приамурье
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Бурейский район
29 июня
Заявку на участие необходимо направить по электронной почте: stimul28@mail.ru или по телефону 8-909-818-59-58.
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Наука и инновации
В Благовещенске продолжает работать передвижная выставка «Научные эксперименты и развитие инноваций» из Китайского научно-технического музея (г. Пекин).
Амурский областной краеведческий музей
пер. Святителя Иннокентия, 11
до 17 августа
Дети до 18 лет посещают выставку бесплатно, взрослые оплачивают стоимость входного билета в музей.
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29 - 30 июня в 07.00
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Амурский театр драмы
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Для тех, кто любит подумать
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ИСТОЧНИК KP.RU