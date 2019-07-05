Как в Благовещенске отметят День Петра и Февронии

Отмечать начали ещё в четверг, 4 июля. Именно в этот день в Амурской областной научной библиотеке открылась выставка из цикла «Русь православная», приуроченная к празднику. Особое место на ней заняла «Повесть о Петре и Февронии», но помимо этого представлены и другие книги о построении и сохранении семьи, воспитании детей и истории Дня семьи, любви и верности.

В субботу в 19.00 амурчан приглашают на площадь ОКЦ, где пройдёт концерт «Под покровом Петра и Февронии».

В воскресенье, 7 июля днём, гостей ждут в Молодёжной библиотеке имени А. П. Чехова - в 15.00 здесь состоится акция «Ромашка полевая». В ходе акции каждому посетителю будут дарить цветок - символ праздника, а для желающих проведут мастер-класс по созданию поделки в виде ромашки.

Вечером того же дня благовещенцы смогут увидеть выступления танцоров и певцов родного города. Так, в 17.00 стартуют одновременно развлекательная программа «Два белых крыла» на эстраде Городского парка и концерт в парке Дружбы. В 18.00 начнется праздничная программа на набережной реки Амур, где выступят певцы и танцоры Городского Дома культуры.

Концерты будут и в парках, и на набережной Амура - архив КПФото: Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ

Наконец, в 19.00 состоится концерт «Я дарю тебе ромашку» в Молодёжной библиотеке имени А. П. Чехова.

6+

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пленэр с заслуженным художником

Все желающие смогут написать натюрморт под руководством Леонида Кильчанского

можно попробовать себя в живописи по-взрослому - Амурский областной краеведческий музей

Впервые музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова приглашает благовещенцев попробовать себя в живописи на свежем воздухе. В субботу, 6 июля, состоится пленэр с заслуженным художником России Леонидом Кильчанским.

Его живопись отличается неподражаемой манерой письма и объёмного мировосприятия. Сам живописец называет свой стиль «экспресс-реализмом», а познакомиться с этим стилем поближе амурчане смогут на пленэре.

Условия работы на пленэре отличны от занятий в мастерской, отмечают в музее. Если в комнате освещение можно назвать более-менее постоянным, то на улице оно переменное, необычное. Очень многое будет зависеть от погоды: в солнечный день живопись будет контрастной, с резкими тенями, а в пасмурный - мягкой, полной рассеянного света.

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова

ул. Пионерская, 14

6 июля, 14.00

Цена билетов: 200 рублей

12+

Фото – Афиша 2

Набоков ≠ «Лолита»

Большинство людей при разговоре о Владимире Набокове вспомнят о нём, как об авторе «Лолиты». Однако он написал ещё великое множество произведений, о которых мы вспоминаем гораздо реже. Сотрудникам библиотеки имени А. П. Чехова стало обидно за великого писателя, так что они организуют лекцию и расскажут, что ещё нужно знать о Набокове.

Молодежная библиотека им. А. П. Чехова

ул. Комсомольская, 3

3 июля, 19.00

Вход свободный

12+

Путешествие в прошлое

Взглянуть на Благовещенск глазами предприимчивых купцов, познакомиться с традициями и бытовым укладом амурского купечества помогут на лекции в музее «Дом Саяпина».

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

4 июля, 12.00

Цена билетов: 100 рублей

12+

Лепим котика

Чтобы занять ребенка в каникулы, попробуйте увлечь его рукоделием. В Благовещенске в ближайшие дни как раз пройдёт мастер-класс по лепке котика из полимерной глины. Процесс развивает воображение и мелкую моторику, а результат радует глаз.

Амурская областная детская библиотека

ул. Богдана Хмельницкого, 1б

6 июля, 10.00

Цена: 450 рублей

6+

Открытая тренировка по скандинавской ходьбе

Площадь Ленина

6 июля, 17.00

Участие свободное

0+

Стихи из уст поэта

Амурская областная научная библиотека приглашает желающих на творческий вечер-перформанс молодой поэтессы, писательницы, члена Амурского отделения Союза российских писателей Татьяны Пантелеевой. Она прочтет и прокомментирует свои стихи, поможет слушателям погрузиться в авторское самоощущение и самоопределение.

Амурская областная научная библиотека

ул. Ленина, 139

7 июля, 13.00

Вход свободный

12+

Из истории Благовещенска

Продолжается цикл лекций журналиста Натальи Овсийчук об истории амурской столицы. На этот раз она расскажет об обороне города во время русско-китайского военного конфликта в 1900 году.

Музей «Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

7 июля, 15.00

Цена билетов: 250 рублей

12+