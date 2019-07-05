Как в Благовещенске отметят День Петра и Февронии
Отмечать начали ещё в четверг, 4 июля. Именно в этот день в Амурской областной научной библиотеке открылась выставка из цикла «Русь православная», приуроченная к празднику. Особое место на ней заняла «Повесть о Петре и Февронии», но помимо этого представлены и другие книги о построении и сохранении семьи, воспитании детей и истории Дня семьи, любви и верности.
В субботу в 19.00 амурчан приглашают на площадь ОКЦ, где пройдёт концерт «Под покровом Петра и Февронии».
В воскресенье, 7 июля днём, гостей ждут в Молодёжной библиотеке имени А. П. Чехова - в 15.00 здесь состоится акция «Ромашка полевая». В ходе акции каждому посетителю будут дарить цветок - символ праздника, а для желающих проведут мастер-класс по созданию поделки в виде ромашки.
Вечером того же дня благовещенцы смогут увидеть выступления танцоров и певцов родного города. Так, в 17.00 стартуют одновременно развлекательная программа «Два белых крыла» на эстраде Городского парка и концерт в парке Дружбы. В 18.00 начнется праздничная программа на набережной реки Амур, где выступят певцы и танцоры Городского Дома культуры.
Концерты будут и в парках, и на набережной Амура - архив КПФото: Ирина ЗРАЖЕВСКАЯ
Наконец, в 19.00 состоится концерт «Я дарю тебе ромашку» в Молодёжной библиотеке имени А. П. Чехова.
6+
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пленэр с заслуженным художником
Все желающие смогут написать натюрморт под руководством Леонида Кильчанского
можно попробовать себя в живописи по-взрослому - Амурский областной краеведческий музей
Впервые музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова приглашает благовещенцев попробовать себя в живописи на свежем воздухе. В субботу, 6 июля, состоится пленэр с заслуженным художником России Леонидом Кильчанским.
Его живопись отличается неподражаемой манерой письма и объёмного мировосприятия. Сам живописец называет свой стиль «экспресс-реализмом», а познакомиться с этим стилем поближе амурчане смогут на пленэре.
Условия работы на пленэре отличны от занятий в мастерской, отмечают в музее. Если в комнате освещение можно назвать более-менее постоянным, то на улице оно переменное, необычное. Очень многое будет зависеть от погоды: в солнечный день живопись будет контрастной, с резкими тенями, а в пасмурный - мягкой, полной рассеянного света.
Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова
ул. Пионерская, 14
6 июля, 14.00
Цена билетов: 200 рублей
12+
Фото – Афиша 2
Набоков ≠ «Лолита»
Большинство людей при разговоре о Владимире Набокове вспомнят о нём, как об авторе «Лолиты». Однако он написал ещё великое множество произведений, о которых мы вспоминаем гораздо реже. Сотрудникам библиотеки имени А. П. Чехова стало обидно за великого писателя, так что они организуют лекцию и расскажут, что ещё нужно знать о Набокове.
Молодежная библиотека им. А. П. Чехова
ул. Комсомольская, 3
3 июля, 19.00
Вход свободный
12+
Путешествие в прошлое
Взглянуть на Благовещенск глазами предприимчивых купцов, познакомиться с традициями и бытовым укладом амурского купечества помогут на лекции в музее «Дом Саяпина».
Музей «Дом Саяпина»
ул. Амурская, 216
4 июля, 12.00
Цена билетов: 100 рублей
12+
Лепим котика
Чтобы занять ребенка в каникулы, попробуйте увлечь его рукоделием. В Благовещенске в ближайшие дни как раз пройдёт мастер-класс по лепке котика из полимерной глины. Процесс развивает воображение и мелкую моторику, а результат радует глаз.
Амурская областная детская библиотека
ул. Богдана Хмельницкого, 1б
6 июля, 10.00
Цена: 450 рублей
6+
Открытая тренировка по скандинавской ходьбе
Площадь Ленина
6 июля, 17.00
Участие свободное
0+
Стихи из уст поэта
Амурская областная научная библиотека приглашает желающих на творческий вечер-перформанс молодой поэтессы, писательницы, члена Амурского отделения Союза российских писателей Татьяны Пантелеевой. Она прочтет и прокомментирует свои стихи, поможет слушателям погрузиться в авторское самоощущение и самоопределение.
Амурская областная научная библиотека
ул. Ленина, 139
7 июля, 13.00
Вход свободный
12+
Из истории Благовещенска
Продолжается цикл лекций журналиста Натальи Овсийчук об истории амурской столицы. На этот раз она расскажет об обороне города во время русско-китайского военного конфликта в 1900 году.
Музей «Дом Саяпина»
ул. Амурская, 216
7 июля, 15.00
Цена билетов: 250 рублей
12+
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