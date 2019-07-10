"Икарус", "троллейбус"? Не слышали!

Автобусы и «маршрутки» настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы почти не вспоминаем - несколько лет назад транспорт был совсем другим. По городу курсировали иные автобусы, а троллейбусы не были диковинкой из других регионов.

«Комсомолка» выясняла, каким был общественный транспорт 40 лет назад.

Назад в прошлое

1980-е. Благовещенцев перевозят автобусы советского производства - ЛиАЗ, ЛАЗ, ПАЗ, в которые входит по 50-100 человек. Некоторые автобусы приходят в северном исполнении: с двойным остеклением, выдерживающим амурские холода. Открылось троллейбусное депо - 22 августа 1979 года. По городу курсирует и «рогатый транспорт».

1990-е. Появились знаменитые автобусы-«гармошки» венгерского производства. Вместимость таких машин - до 180 пассажиров. Тогда как раз в час пик на остановках в центре Благовещенска собиралось по 50-60 человек - и ведь все влезали!

2000-е. И снова эпоха отечественного автопрома! Сначала в Благовещенске появились автобусы Павловского и Курганского автобусных заводов (ПАЗ и КАвЗ), а потом и ГАЗели. Маршрутки особенно полюбились частным перевозчикам - в «Автоколонне 1275» их почти не брали из-за маленькой вместимости, использовали лишь в качестве дополнительных машин на особо загруженных маршрутах. Водителя «ГАЗели» можно было попросить остановиться «вот у того столба». И останавливали же! Но это создавало порой аварийную ситуацию, и остановки «по требованию пассажиров» запретили в конце 2000-х.

2010-е. После череды взлетов и падений летом 2016 года с улиц амурской столицы исчезли троллейбусы, оставив город автобусным перевозчикам. В результате сейчас на улицах города можно увидеть преимущественно российские автобусы ПАЗ, корейские Daewoo и украинские «Богданы». Правда, не все с ними гладко: например, корейские автобусы нередко мерзнут, электроника ломается - да так, что с места не сдвинешь.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Куда уехали троллейбусы

Впервые о закрытии Троллейбусного управления власти заговорили в 2014 году, но в тот раз обошлось - лишь время работы «рогатого» транспорта ненамного сократили. Потом его сокращали еще не раз, лишь бы хоть как-то удержаться в кризисные годы. Но не помогло, и летом 2016-го троллейбусы в Благовещенске остановились навсегда.

- Пассажиров нет, техника стоит, долги копятся - получался замкнутый круг. Фактическая стоимость одной поездки составляла 32 рубля, но с пассажиров брали по 21 рублю. Разницу компенсировали из средств горадминистрации. Самым разумным было отказаться от троллейбусов и сэкономить бюджет, - обосновывала решение мэр Валентина Калита.

Но у бывшего директора управления Леонида Жаровского иной взгляд на ситуацию. По его словам, в процентном соотношении троллейбусное депо было менее убыточным, чем автобусный парк, а закрыли предприятие потому, что оно было слишком сложным - «возиться никто не хотел».

Впрочем, на чьей бы стороне ни была правда, а сейчас ясно одно - троллейбусов в Благовещенске нет. Тяжко приходится «рогатым» и в других регионах. Например, во Владивостоке в своё время закрыли 12 маршрутов, но два по-прежнему регулярно отъезжают от автовокзала. Похожим образом сложилась ситуация и в Хабаровске, где троллейбусы возят гостей и жителей города по двум маршрутам в аэропорт.

Но в амурской столице и такого ждать не стоит. Несмотря на стремление властей сделать общественный транспорт как можно более экологичным (см. «Официально»), организацию троллейбусного движения в Благовещенске они считают экономически нецелесообразной. Как уточнили в мэрии, содержание контактной сети и покупка новых троллейбусов требуют слишком больших затрат.

Автоколонна живет или выживает?

Главное автобусное предприятие Благовещенска сейчас тоже находится не в лучшем состоянии: маршруты не продлеваются и не создаются, а старые все чаще уходят к коммерсантам. Сотрудники «Автоколонны 1275» видят причину в отсутствии новых машин.

- Автобусы стареют, списываются, - рассказывает диспетчер Елена Лазарева. - Им уже по семь лет, тогда как работать они должны всего пять. Запчасти покупать не на что, машин становится меньше. Сколько у нас междугородних рейсов было - все закрыли. Чигири расстраиваются, надо бы выпуски добавлять, а как, автобусов-то нет! Еще хотели поменять 28-й маршрут, чтобы он проходил через «Острова» и Пролетарскую, людям с КПП как было бы удобно! Но все затухло.

С коллегой соглашается и водитель автобуса с почти сорокалетним стажем Владимир Горожанин:

- Плохо дела обстоят. Автобусы не поступают, маршруты закрывать нечем, диспетчеры плачут. Маленькие автобусы ведь в сады и Чигири не пошлешь - народу много, не войдут, телефоны потом все красные будут. Нам бы администрация хоть пять больших автобусов заказала, все лучше бы было. Про десять уж не говорим.

И это далеко не единственная проблема автоколонны. Многих пугает перспектива закрытия диспетчерской на улице Пионерской. Поговаривают, что держать ее невыгодно, но людям-то здание нужно!

- Если эту диспетчерскую закроют, водителям будет элементарно негде отдохнуть, - рассказывает Елена Лазарева. -. Конечно, есть диспетчерская на Пролетарской, но сюда с «Универмага» очень долго ехать. Пока доберется, пока с автобусом «повошкается», на обед минут 40 останется.

Официально

Начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов: «Автобусный парк планомерно обновляется»

- Пассажиропоток в городе за последние пять лет снизился более чем на 20%. В настоящее время к обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных перевозок привлечены 398 единиц автобусов малого, среднего и большого классов. Транспорт общего пользования полностью обеспечивает существующий пассажиропоток в городе Благовещенске.

Администрация города изучает современные тенденции в использовании экологически чистого городского пассажирского транспорта, в том числе применение электробусов, автобусов на газомоторном топливе, которые не выбрасывают в атмосферу вредные выхлопные газы. Однако обновление пассажирских транспортных средств является весьма затратным мероприятием и может быть реализовано только при финансовой поддержке из государственных источников. Тем не менее, администрация, как организатор перевозок пассажиров по муниципальной маршрутной сети города, ведет политику, направленную на планомерное обновление перевозчиками подвижного состава, которое осуществляется по мере вывода из эксплуатации морально и технически устаревших автобусов с низкими технико-экономическими показателями в работе.

Так, за 2018 - 2019 годы обновлено более 20 автобусов. Также проводится работа с перевозчиками, направленная на адаптацию общественного транспорта для маломобильных групп населения, в том числе оборудование речевыми информаторами и электронными бегущими строками автобусов, привлекаемых к обслуживанию маршрутов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

41 автобусный маршрут работает в Благовещенске

398 автобусов разных классов возят горожан

20 автобусов было обновлено в 2018 - 2019 годах

КСТАТИ

«Автоколонна 1275» полностью обслуживает три маршрута - №22, 28 и 106. Ещё два маршрута целиком переданы частным перевозчикам - №5 и Кольцо.