В Благовещенске пройдет «Ночь на колесах»
Отличная новость для любителей велопробегов: 13 июля в Благовещенске пройдет пятая, юбилейная, «Ночь на колесах». Сбор всех участников - возле Общественно-культурного центра в 20:00.
с каждым годом ночных велогонщиков становится большеФото: Иван ПЕТРОВ
Велосипедисты должны будут пройти регистрацию, где каждый заполнит анкету и получит наклейку с номером. В 22:00 состоится старт заезда. Движение транспорта на участке, по которому будут двигаться велогонщики, полностью перекроют. Участвовать в «Ночи на колесах» могут велосипедисты, которым исполнилось 14 лет. Подростки должны быть в сопровождении родителей. Обязательным условием участия является наличие фонариков и светоотражателей.
«Ночь на колесах» пройдет под контролем ДПС и скорой помощи. Также за порядком будут следить волонтеры от федерации мультиспорта «Амурбайк».
По окончании велопробега состоится розыгрыш подарков и коллективное фото на память. Участие в мероприятии совершенно бесплатно.
Общественно-культурный центр
ул. Ленина, 100
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