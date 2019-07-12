В Благовещенске пройдет «Ночь на колесах»

Отличная новость для любителей велопробегов: 13 июля в Благовещенске пройдет пятая, юбилейная, «Ночь на колесах». Сбор всех участников - возле Общественно-культурного центра в 20:00.

с каждым годом ночных велогонщиков становится большеФото: Иван ПЕТРОВ

Велосипедисты должны будут пройти регистрацию, где каждый заполнит анкету и получит наклейку с номером. В 22:00 состоится старт заезда. Движение транспорта на участке, по которому будут двигаться велогонщики, полностью перекроют. Участвовать в «Ночи на колесах» могут велосипедисты, которым исполнилось 14 лет. Подростки должны быть в сопровождении родителей. Обязательным условием участия является наличие фонариков и светоотражателей.

«Ночь на колесах» пройдет под контролем ДПС и скорой помощи. Также за порядком будут следить волонтеры от федерации мультиспорта «Амурбайк».

По окончании велопробега состоится розыгрыш подарков и коллективное фото на память. Участие в мероприятии совершенно бесплатно.

Общественно-культурный центр

ул. Ленина, 100

13 июля, 20:00

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По следам Антона Павловича

В областной столице в течение всего июля будут проходить познавательные прогулки в рамках проекта «Народный экскурсовод».

Экскурсовод, член Союза журналистов России и автор краеведческих изданий про Благовещенск Валентина Кобзарь весь июль будет проводить пешие экскурсии для жителей и гостей города. Все, кто интересуется историей города, могут принять участие в экскурсии без какой-либо записи и совершенно бесплатно. Пешие прогулки проходят каждую субботу месяца и рассчитаны на час с небольшим.

Место встречи изменить нельзя! Оно у арки. - Валерия КОЗЛОВА

6 июля прошла первая экскурсия «Символы вокруг нас». Валентина Петровна рассказывала о самых интересных и значимых местах родного города.

13 июля стартует вторая пешая экскурсия - «Чехов в Благовещенске». Ее участникам выпадет уникальный шанс узнать о тех местах, где когда-то побывал Антон Чехов.

Экскурсовод ждет - Управление культуры Благовещенска

Триумфальная арка

13 июля, 17:00

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Что еще интересного можно сделать в предстоящие выходные в Благовещенске узнавала "Комсомолка"

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13 июля, 16:00

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Амурская областная детская библиотека приглашает детей и взрослых на акцию «Хозяин тайги», посвященную Международному дню тигра. Участники узнают много интересных фактов из жизни полосатого хищника.

Амурская областная детская библиотека

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27 июля, 16:00

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Для любителей истории

АмГУ и Фонд поддержки социально ориентированных проектов и программ приглашают жителей Благовещенска на презентацию монографии «Албазинский острог. История, археология, антропология народов Приамурья». Книга написана в научно-популярном формате и будет интересна всем, кто интересуется историей Приамурья и Дальнего Востока.

Областной краеведческий музей

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15 июля, 12:00

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Не расстанусь с комсомолом

Областной краеведческий музей приглашает всех желающих посетить выставку, посвященную 100- летию Ленинского комсомола. Здесь можно погрузиться в историю, изучая фотографии, документы, значки, ордена и многое другое. Через созданные инсталляции посетители представят, как комсомольцы учили народ читать и писать, увидят рабочие инструменты и одежду строителей БАМа и ГЭС.

Областной краеведческий музей

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Встреча в манеже

На территории клуба «Аллюр» пройдут открытые конноспортивные соревнования города по манежной езде. Соревнования пройдут в три уровня сложности, для спортсменов разных категорий.

Конноспортивный клуб «Аллюр»

ул. Нагорная, 43. р-н молокозавода

14 июля, 10:00

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