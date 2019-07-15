Аэрографом - по мотошлему
В благовещенской библиотеке искусств открылась необычная выставка. Художник Роман Шульмин представил работы, выполненные не только на бумаге и холстах, но и на шлемах и касках. Журналист «КП» побывала на вернисаже.
Зал библиотеки постепенно наполняется посетителями. Среди них есть друзья и родные самого художника, журналисты. Все стены библиотечного зала украшают картины, в стиле сюрреализма, модернизма и реализма.
На выставке представлены далеко не все работы художника - Валерия КОЗЛОВА
- Я скажу, что очень давно уже не выставлялся… Последняя выставка с моим участием проходила в году 2005-2006, поэтому для меня это действительно событие, - сказал автор на открытии.
Рисовать Роман начал, как и все дети, в раннем возрасте. В школьные годы пробовал себя и в графике, и в акварели, и в гуаши. В студенчестве освоил технику рисования маслом. Примерно с 2007 года стал работать с аэрографом.
Несмотря на то, что все стены заполнены картинами, как оказались, тут далеко не все работы автора. Остальные Роман представляет в формате медиа и кратко рассказывает о каждой из них. Среди произведений разрисованный мотоцикл художника, холодильник, несколько шлемов, старый системный блок от компьютера и многое другое.
- Ну, сама идея рисования на шлемах связана непосредственно с увлечением мотоциклами… - рассказывает художник, который, как оказалось, еще и байкер! Материал для творчества Роман находит на свалках, готовит и только после начинает расписывать.
Материал для творчества Роман находит на свалках - Валерия КОЗЛОВА
Пришедшим на вернисаж повезло: они смогли увидеть мастера за работой. Ведущие мероприятия попросили Романа Шульмина сымпровизировать и изобразить что-нибудь на доске грифельной доске. В этом ему помогает дочь, которая пришла на выставку поддержать отца. После небольшого совещания, родственники начинают творить. Дуэт отца и дочери работает слаженно, словно готовились к этому заранее. Но, как оказалось, это была их первая совместная работа. Пара минут - и посетители выставки видят полную луну, окутанную облаками и освещающую бушующие волны и одинокий замок на краю скалы.
Только после импровизации - официальное открытие: Роман Шульмин официально открывает выставку и разрезает красную ленту под музыку и апплодисменты. Ведущие вечера берут слово и вручают мастеру кисти и аэрографа благодарственное письмо за активное участие в жизни библиотеки и подарки от спонсоров.
Поздравить художника пришли не только его друзья и коллеги из клуба байкеров «Black Bears», в котором состоит и сам Роман Шульмин, но и его бывший преподаватель -
Николай Романович Лещенко- хирург, преподаватель Медицинской академии, амурский писатель и художник.
- Ну и вот результат этого стимулирования»- сказал автор выставки, передовая слово своему бывшему преподавателю.
Николай Лещенко дал совет таким же любителям творить: «Не робейте. Если у вас в душе есть какой-то мотив, какое-то увлечение: писать стихи, писать музыку – пишите. Если вам будут говорить, что это все ерунда, не обращайте внимания, двигайтесь, учитесь чему-то и у вас все получится».
Интересно, что даже для близких друзей художника – байкеров выставка стала сюрпризом. Слово поздравления берут друзья художника.
Друзья-байкеры своих не бросают даже на выставках! - Валерия КОЗЛОВА
«Роман, мы думали, что вы занимаетесь только аэрографией, но вы на самом деле очень скромный человек, - поздравляли его участники байк-клуба. - Дай бог, чтобы у вас это все приумножалось и творилось дальше ».
В Благовещенской библиотеке искусств выставка проходит впервые и будет работать целый месяц.
Отец и дочь впервые рисуют вместе - Валерия КОЗЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU