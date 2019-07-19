В Благовещенске сделают слайм из трех литров клея

Выходные обещают быть яркими и насыщенными, причем многие запланированные мероприятия придутся по душе и взрослым, и детям. Осталось держать кулачки, чтобы погода не подвела и не подпортила впечатления.

Студия «Чудеса химии» приглашает детей и взрослых на «Ярмарку слаймеров». Любителей лизунов ждёт общение с единомышленниками, мега-слайм из трёх литров клея, возможность сделать разные виды слаймов своими руками, а также шанс выиграть один из 30 призов от организаторов и возможность поучаствовать в дополнительных розыгрышах от слаймеров – участников мероприятия.

Гости «Ярмарки слаймеров» смогут не только обрести новый навык, но и купить добавки, клей и другие необходимые ингредиенты для слаймов, чтобы потом делать их самостоятельно.

Во время работы ярмарки можно будет посетить 4 разных мастер-класса. В 15.00 гостей ждут на изготовление двухцветного баттера с блёстками и шармом. В 15.30 – оригинальный слайм с блёстками, джели-кубиками, шармом и деревянной палочкой. В 16.00 - двухцветный полубаттер с блестками и шармиками. А в 16.30 – на изготовление слайма мечты, где основу добавки можно выбрать самостоятельно.

Справки и запись по телефону 8-924-672-15-61.

Территория, прилегающая к зданию Амурской областной детской библиотеки

ул. Б. Хмельницкого, 1 (в случае непогоды мероприятие состоится в стенах библиотеки)

20 июля с 15.00 до 17.00

Стоимость одного мастер-класса: 200 руб.

6+

Это интересно

Чердачные тайны

Экскурсии на музейный чердак становятся популярными - Амурский областной музей

Накануне выходных амурчане могут прогуляться по чердаку Амурского областного краеведческого музея. В «путешествие» по закромам бывшего универмага торгового дома «Кунст и Альберс» гости отправятся с известным благовещенским архитектором Людмилой Чаюн - участника реставрации многих исторических зданий областного центра.

Во время экскурсии вы увидите потайные уголки музейного здания, узнаете много нового о его архитектуре, а также вас познакомят с инженерными технологиями, которые использовались в Благовещенске при возведении домов 100 лет назад.

Предварительные заявки принимаются по телефону 77-53-83

Стоимость билета 300 рублей. Количество билетов ограничено!

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

6+

Что еще интересного происходит на выходных в Благовещенске - разбираемся вместе с "Комсомолкой"

Под небом Родины

Открытие персональной выставки В.В. Кондратьева «Под небом Родины моей». Вадим Викторович - член Союза художников России, лауреат премии в области литературы и искусства в Амурской области, председатель правления Амурской организации Союза художников России.

Основу его выставки «Под небом Родины моей» составляют полотна, написанные в разных местах нашей страны (Кавказ, Камчатка, Биробиджан, Углич, Сергиев Посад и др.). Целью выставки автор считает показ «живых» работ, выполненных именно на пленэрах.

Областной краеведческий музей (зал № 19)

Адрес: ул. Ленина, 165

С 18 июля

0+

На теплоходе музыка играет

Литературно-музыкальная встреча на теплоходе «По волнам ретромузыки». Жители и гости города, по словам организаторов, проплывут по эпохам от винила до звуков синтезатора. Популярные мелодии будут звучать из проигрывателя, магнитофона и современных инструментов. О музыке вы можете узнать от ведущих и наверняка захотите подпеть знакомым мелодиям.

Телефон для справок 49-49-10

20 июля 16.00

Теплоход

6+

Литературный час

Литературный час «Старик и море», посвященный 120-летию со дня рождения американского писателя Э. Хемингуэя. Участники мероприятия познакомятся с творчеством писателя, с его самыми популярными произведениями и прочитают один из рассказов.

Телефон для справок 49-49-12

21 июля 14.00

МБ «Диалог»

ул. Политехническая, 46

6+

Магия выходного дня

Игротека Magic: The gathering. Вы сможете научиться играть в «Магию», познакомиться с новыми людьми и просто хорошо повести время. Вход свободный.

Телефон для справок 49-49-05

Библиотека им. А. П Чехова

ул. Комсомольская, 3

21 июля 15.00

12+