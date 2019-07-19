На Амурском ГПЗ установлен деметанизатор

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Оборудование предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа, который будет поступать по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Вес деметанизатора в собранном виде — 1014 тонн, длина — 87 м, максимальный диаметр — 6 м. Это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. В операции по его установке был задействован кольцевой кран грузоподъемностью 1600 т — один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире.

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

В 2018 году такие деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ.

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы. Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР). Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.