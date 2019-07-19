2019-07-19T10:15:30+03:00
Общество

На Амурском ГПЗ установлен деметанизатор

На его установке работал один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире
Алика МАКОВА
Поделиться:
На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"
Изменить размер текста:

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Оборудование предназначено для выделения метановой фракции из многокомпонентного газа, который будет поступать по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений.

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Вес деметанизатора в собранном виде — 1014 тонн, длина — 87 м, максимальный диаметр — 6 м. Это самое крупногабаритное оборудование третьей линии Амурского ГПЗ. В операции по его установке был задействован кольцевой кран грузоподъемностью 1600 т — один из четырех крупнейших самоходных кранов в мире.

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

В 2018 году такие деметанизаторы были установлены на первой и второй технологических линиях Амурского ГПЗ.

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

На третьей технологической линии Амурского ГПЗ установлен деметанизатор - ООО "Газпром переработка Благовещенск"

Справка

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год. Амурский ГПЗ — важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы. Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР). Пик строительных работ придется на 2019–2020 годы, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 25 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
До конца недели погода в Приамурье будет неустойчивой
Строительству канатной дороги из Приамурья в Китай дали старт
Троих благовещенцев не пустили на борт самолета
Амурские охотоведы очистили от брошенных сетей больше тридцати озер
Амур одевают в красный гранит
Прошедший ливень затопил детскую областную больницу в Благовещенске
Канатную дорогу через Амур начнут строить с баржи на фарватере
У Амурской области появилась лаборатория по проверке чистоты природы
В Приамурье итальянский палеонтолог изучает болезни динозавров
Красная книга Амурской области станет электронной
В Приамурье - самый дорогой квадратный метр жилья в новостройке
Амурчанам, пострадавшим от паводка, выплатили компенсацию
Водолазы в Райчихинске нашли тело утонувшего подростка
Мощный циклон с грозами накроет Амурскую область
Павильон Амурской области на ВЭФ-2019 будет башней из "контенеров"
Во Франции восстановили могилу жены первого губернатора Сибири
Центральный амурский аэропорт в шестой раз остался без ремонта
Благовещенский Парк Дружбы признали успешным проектом
Амурского студента наградили именной шашкой
Тело пропавшего на выходных мальчика из Сергеевки нашли в реке
В Благовещенске перекроют центральные улицы
Президент России поздравил БАМ с юбилеем