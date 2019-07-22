Где в Приамурье можно поесть побюджетнее

Цены в Амурской области меняются чуть ли не ежедневно. Скажем, в течение практически всего июня в Благовещенске дорожали чёрный чай, рис и неразделанная мороженая рыба – всё по данным Амурстата. Почему цены растут и как обстоят дела в других городах и районах Приамурья, разбиралась «Комсомолка».

За местное качество доплачивай

Для начала мы решили выяснить цены на три основных продукта в рационе амурчанина: молоко, хлеб и мясо (взяли говядину без кости). Оказалось, что дороже всего мясо обойдётся в Шимановске и Тамбовке. Но если в Шимановске высокая цена объясняется тем, что в магазине нашлось лишь чистейшее филе, то в случае с Тамбовкой возникают вопросы.

Казалось бы, село находится недалеко от областного центра, в развитом сельхозрайоне – практически житнице Амурской области, и проблем ни с доставкой, ни с производством мяса тут быть не должно. Откуда ж такие цены?

- Цена в 492 рубля – это цена на местное, раздольненское мясо, - рассказали жители Тамбовки. – Есть мясо федерального производителя, оно примерно на 100 рублей дешевле. А ещё есть австралийское и бразильское, которое вообще за 200 рублей можно купить. Но австралийское мясо на вкус как резиновое, а другое неместное, как мы подозреваем, пичкают всевозможными препаратами. Поэтому все берут раздольненское мясо, а производитель пользуется этим и задирает цены.

Получается, что найти дешевое мясо можно, но народ у нас уже стремится совмещать вкусное с полезным, если есть такая возможность, что вообще нормально, кстати. Но вот только всё равно дорого. Хотя во всем мире именно такая практика: цены на органические продукты выше.

Есть у тамбовских жителей мнение и на счет ситуации по мясу в целом: недорогое мясо есть на севере области (см. инфографику Карта хлеба и мяса). В Тынде, например, амурского мяса нет, всё возят из Бурятии и Якутии – поэтому и цены такие низкие.

Откуда берутся цены

Другой вопрос возникает из-за стоимости молока в Константиновке и Райчихинске. Если не учитывать Тынду, где высокая цена объясняется труднодоступностью, в этих населённых пунктах молоко почему-то стоит дороже всего: в среднем 67 рублей за литр. Даже в далекой Зее дешевле! (см. Карта хлеба и мяса) К слову, от Благовещенска (где наши молочные гиганты расположены) до Райчихинска всего около 170 километров по трассе. Но местные даже не удивляются:

- Честно говоря, даже не знаю, в чём причина, - призналась горожанка Елена. – Кстати, это ещё не самая высокая цена. В зависимости от жирности молоко может и 80 рублей стоить, и для нас это уже привычно. Я бы даже не подумала, что молоко у нас самое дорогое.

И расстоянием такую цену не объяснишь: Константиновка находится всего примерно в двух, Райчихинск – в трёх часах езды от Благовещенска, где молоко стоит заметно дешевле. Что же ещё может влиять на стоимость?

- Любая цена - не важно, на продукты или промышленные товары, - складывается из трёх вещей, - объяснил экономист Виктор Черемисин. - Во-первых, это себестоимость самого товара. Во-вторых, стоимость логистики, то есть доставки товара до того или иного пункта. В-третьих, это прибыль того или иного предпринимателя. Прибыль предпринимателя тоже достаточно серьёзным образом регулируется: он платит налоги - с прибыли, с оборота, зарплатные…

Выходит, если дело не в стоимости доставки молока до Райчихинска с Константиновкой, то дело либо в себестоимости, либо в необходимости предпринимателя получать прибыль. А раз уж молоко в той же Константиновке не отличается от молока в Благовещенске, то вывод сделать можно только один: вопросы нужно задавать бизнесменам.

КОМПЕТЕНТНО

Повышать доходы, а не снижать цены

Председатель общественного совета при минэкономразвития и внешних связей Приамурья, экономист Виктор Черемисин:

- Разрыв между ценами в разных районах области сократить невозможно, так как невозможно избежать логистических вопросов. Молоко, которое делается на Благовещенском комбинате, имеет разную цену в зависимости от того, развозится оно по Благовещенску или по Тынде, потому что довезти до Тынды – это плюс 700 километров. Причём цены на доставку могут быть разными, ведь каждый предприниматель логистику выбирает сам.

Единственный способ снять нагрузку с населения – это, первый вариант, - открыть муниципальные магазины. Второй и, вообще-то, правильный вариант – увеличивать стоимость дохода населения в районах, где цены выше. Но это не означает, что бюджетникам надо повысить зарплаты, а предпринимателей заставить платить. Это значит, что нужно снизить налоги на землю, имущество и так далее – то есть понизить расходы, чтобы у людей высвобождались деньги. Таким образом можно повысить их платёжеспособность и тогда они станут покупать гораздо больше товаров и продуктов, тем самым будут платить налоги, значит, и деньги в бюджет государства так или иначе попадут.

А силовым путём рыночная экономика не регулируется. Если предпринимателю будет невыгодно работать, он не будет работать, не будет продавать молоко в той же Тынде. Даже государственные органы или организации могут регулировать их только собственным участием, минимизируя собственную логистику. Почему конкурировать тяжело с государственными и муниципальными предприятиями? Потому что они за счёт своих объёмов могут логистику сделать более дешёвой. Соответственно, цена на выходе получается ниже.

КСТАТИ

Стоп цена!

В России с 2010 года действуют Правила установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Ограничения могут устанавливаться на территориях, где розничные цены на продукты за месяц подскочили в цене на 30% и больше. При этом действовать предельно допустимые цены будут 90 дней.

Правила распространяются на 24 вида продуктов: говядина, свинина и баранина – кроме бескостного мяса; куры – кроме окорочков; неразделанная мороженая рыба; сливочное и подсолнечное масло; молоко; куриные яйца; сахар-песок; поваренная пищевая соль; черный байховый чай, пшеничная мука; ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, а также булочные изделия из пшеничной муки; шлифованный рис; пшено; крупа гречневая ядрица; вермишель; картофель; белокочанная свежая капуста; репчатый лук; морковь и яблоки.

Карта хлеба и мяса

Карта хлеба и мяса Приамурья

Благовещенск*

Говядина без кости (кг) – 482,36 руб.

Молоко (л) – 53,65 руб.

Хлеб пшеничный (кг) – 46,19 руб.

Зея*

Говядина без кости (кг) – 486,34 руб.

Молоко (л) – 59,05 руб.

Хлеб пшеничный (кг) – 56,79 руб.

Свободный*

Говядина без кости (кг) – 437,48 руб.

Молоко (л) – 61,99 руб.

Хлеб пшеничный (кг) – 53,94 руб.

Тында*

Говядина без кости (кг) – 411,23 руб.

Молоко (л) – 70,57 руб.

Хлеб пшеничный (кг) – 61,26 руб.

Райчихинск***

Говядина без кости (кг) – 488 руб.

Молоко (л) – 67 руб.

Хлеб пшеничный (кг) – 23 руб.

Шимановск***

Говядина без кости (кг) – 568 руб.

Молоко (л) – 55 руб.

Хлеб пшеничный (булка) – 21,8 руб.

Константиновка***

Говядина без кости (кг) – 480 руб.

Молоко (л) – 67 руб.

Хлеб пшеничный (булка) – 24 руб.

Белогорск***

Говядина без кости (кг) – 439,90 руб.

Молоко (л) – 61,50 руб.

Хлеб пшеничный (булка) – 20 руб.

Тамбовка***

Говядина без кости (кг) – 492 руб.

Молоко (л) – 58 руб.

Хлеб пшеничный (булка) – 24 руб.

* Средние потребительские цены за июнь, по данным Росстата

**Булка хлеба по ГОСТ должна весить 700 г

*** Результат обзвона администраций журналистом КП