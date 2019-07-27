Для благовещенцев раскрываю тайны закулисья

Погода в амурской столице оставляет желать лучшего, поэтому выходные лучше провести где-нибудь в тепле. Почти все мероприятия этого уик-энда запланированы под крышей, но от этого они не становятся менее интересными.

Дождливая погода – отличный повод посетить выставку «Театр на гастролях», которая открыта в Доме ремёсел. Выставка посвящена Году театра в России, который знакомит всех, от мала до велика, с увлекательным, загадочным и интересным миром театра. По всей России рассказывают о коллективах, закулисных историях, новых тенденциях и направлениях в театральном искусстве.

Посетители «Театра на гастролях» смогут увидеть богатую коллекцию реквизита и «тайных» предметов закулисья театральных трупп нашего города. Костюмы, маски, куклы, декорации, бутафория, афиши и программки спектаклей, памятные фотографии, самые ценные для артистов и режиссёров награды и многое другое. Эти предметы расскажут о театре в Благовещенске практически всё.

Выставка продлится до 29 августа.

Справки по телефону 44-00-03.

ул. Красноармейская, 159/3

С 10.00 до 19.00

Цена билета 50 руб.

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Куда еще отправится, когда на улице дождь, рассказывает "Комсомолка"

Поэзия «нон-стоп»

Читать стихи - это искусство! - Библиотека им. А.П. Чехова

Поэтический квартирник «Нон-стоп» состоится вечером в пятницу в библиотеке имени Чехова. Организаторы приглашают авторов и просто неравнодушных к поэзии слушателей и обещают, что будет уютно и по-домашнему. Прийти на квартирник можно как со своими стихотворениями, так и с чужими.

- Квартирник – это место, где люди делятся творчеством. Неважно, своим или чужим. Чтение стихотворений – тоже искусство! – утверждают организаторы.

Мероприятие такого формата пройдёт в «Чеховке» впервые.

Телефон для справок 49-49-30

26 июля в 18.00

ММБ им. А.П. Чехова

ул. Комсомольская, 3.

12+

Лето с песней

Вспомним летние песни - Областной музей

27 июля в 17.00, в музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» состоится вокальный концерт Валентины Щебеньковой «Посмотри, какое лето!». В программу вошли популярные советские и российские песни, вальсы и танго: «Добрые приметы», «Ягода-малина», «Неужели это мне одной», «Посмотри, какое лето», «Роза и георгин», «Малиновый звон», «Полевые цветы».

Телефон для справок 52-43-48

Стоимость билета 150 рублей.

27 июля в 17.00

«Дом Саяпина»

ул. Амурская, 216

0+

Страх и ужас

Клуб доступной литературы «ЛитSplit» приглашает обсудить новые мистические истории о писателях и их произведениях на вечере «Мистика в литературе - 2». В программе вечера Булгаков и «Мастер и Маргарита», Гофман и король ужасов Стивен Кинг.

Телефон для справок 49-49-30

27 июля в 15.00

ММБ им. А.П. Чехова

ул. Комсомольская, 3.

12+

Ловись, рыбка

О самом большом улове из Книги рекордов Гиннесса, о необычных рыбах, о русалках и рыбацких афоризмах расскажут в библиотеке искусств. Гостям покажут фрагменты культовых фильмов режиссёра Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». А заодно здесь можно будет поделиться впечатлениями и достижениями в рыбалке.

Телефон для справок 49-49-10

МБ искусств,

ул. Ленина, 72.

27 июля 17:00

6+

Спокойствие и тактика

Для тех, кто знает, что такое го, в воскресенье пройдёт открытый областной турнир. Любителей этой древней игры ждут в спорткомплексе «Амур» в воскресенье.

СК «Амур»

ул. Ленина, 160.

28 июля в 12.00

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