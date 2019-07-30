2019-07-30T10:10:02+03:00
Общество

Норский заповедник: «Для диких животных два дня воды – не критично»

«Комсомолка» связалась с работниками Норского заповедника, принявшего на себя первый удар паводка-2019
Людмила СУДЕЙКИНА
Поделиться:
Заповедник Норский - это не то место, где воды быть совсем не должно, во в этом году ее, конечно, слишком много - Тимофей МУДРАКЗаповедник Норский - это не то место, где воды быть совсем не должно, во в этом году ее, конечно, слишком много - Тимофей МУДРАК
Изменить размер текста:

Директора затопленного Норского заповедника Тимофея Мудрака мы поймали буквально на пороге: он уже выезжал на объезд кардонов. Вода уходит, пора подсчитывать учщерб и восстанавливать хозяйство.

заповедник затопило под крышу - Тимофей МУДРАК

заповедник затопило под крышу - Тимофей МУДРАК

- Где-то через неделю смогу сказать, сколько чего пострадало, но уже сейчас понятно, что наши 5 снегоходов, пожарные мотопомпы под водой. Аккумуляторы, наверное подмочило. Что с солнечными батареями - надо смотреть. Мы их частично вывезли в Норск, успели сделать только одну поездку, а потом вода стремительно вошла в Норск, так что... - разводит он руками.

Эта кошка теперь мовсем домашняя - Тимофей МУДРАК

Эта кошка теперь мовсем домашняя - Тимофей МУДРАК

Конечно, мы спросили про зверей. Душераздирающие фото эвакуации животных из заповедника облетели уже все СМИ и соцсети.

Дикие животные забираются куда повыше сами - Тимофей МУДРАК

Дикие животные забираются куда повыше сами - Тимофей МУДРАК

- Не надо паники, - заверил специалист. - Животный и растительный мир заповедника не пострадает. Это же краткосрочный паводок! Два дня воды для диких зверей не критично. Здоровые сильные звери наверняка успели уйти. Если кто и утонул, так это небольшой процент молодняка. Совершенно не критично. Что касается домашних, то мы спасали всех кого видели. Закидывали на крыши, чердаки.

Спасали всех без разбора - Тимофей МУДРАК

Спасали всех без разбора - Тимофей МУДРАК

Судьба той черной кошки, с фото вполне благополучна - живет в квартире у сотрудницы заповедника. Свиней вывезли на лодках. Собаки охотничьих пород - холодной воды не боятся и на привязи никто не сидел.

Охотничьи собаки воды не боятся - Тимофей МУДРАК

Охотничьи собаки воды не боятся - Тимофей МУДРАК

- Конечно, кто-то из животных, наверное, не пережил паводок, - рассуждает Тимофей. - Вода сейчас спала и местные жители будут приводить в порядок свои подворья, искать животных. Но для заповедника как эко-системы особого урона нет.

Мнение:

Юрий Гафаров, эколог, директор общественной экологической организации «АмурСОЭС»

- Норский заповедник относится к водно-болотным заповедникам. И для этого типа затопления характерны и даже необходимы. Странно слышать панику: "Ах, погибнет молодняк, ах, растения погибнут, ах, раньше за всю историю заповедника такого не было!" И молодняк у нас уже вполне жизнеспособный - бегает и прыгает, и растения там пойменные, и я, как выходец из тех место говорю - затопления бывают регулярно каждые 20 -25 лет, а заповеднику всего 21 в этом году. Конечно, такого в истории заповедника не было. Вообще не критично для животного мира такое стремительное прохождение воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Амурчане, пострадавшие от наводнения, получат дополнительные выплаты
В северных реках Приамурья вода стабильно снижается
Губернатор Приамурья призвал амурчан не отказываться от эвакуации
Гребень паводка дошел до южных территорий Приамурья
Эвакуированные люди возвращаются в свои дома в Зейском районе
В районах подтопления в Приамурье запретили продажу алкоголя
В Приамурье эвакуировали больше тысячи людей
Первый пик паводка в Благовещенске ожидают 27 июля
На Зейской ГЭС отметили спад притока
Губернатор Приамурья объяснил, что будет со "скорой" в Благовещенске
Амурчан приглашают пройти обследование на онкологию
Из-за паводка в Приамурье отменили туристический форум
В Амурской областе объвлена ЧС регионального масштаба
Благовещенские медики готовятся выйти на митинг
В Приамурье людей из подтопленного района эвакуируют вертолетами
В еще одном районе Приамурья введен режим ЧС
На север Приамурья выходит новая порция дождей
В Приамурье на размытой федеральной трассе восстановили движение
На федеральной трассе Чита -Хабаровск провалился асфальт
Детей, пострадавших в аварии в Приамурье, отпустили домой
Девять человек пострадали в ДТП в Приамурье
До конца недели погода в Приамурье будет неустойчивой
Строительству канатной дороги из Приамурья в Китай дали старт