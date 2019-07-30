Норский заповедник: «Для диких животных два дня воды – не критично»

Директора затопленного Норского заповедника Тимофея Мудрака мы поймали буквально на пороге: он уже выезжал на объезд кардонов. Вода уходит, пора подсчитывать учщерб и восстанавливать хозяйство.

заповедник затопило под крышу - Тимофей МУДРАК

- Где-то через неделю смогу сказать, сколько чего пострадало, но уже сейчас понятно, что наши 5 снегоходов, пожарные мотопомпы под водой. Аккумуляторы, наверное подмочило. Что с солнечными батареями - надо смотреть. Мы их частично вывезли в Норск, успели сделать только одну поездку, а потом вода стремительно вошла в Норск, так что... - разводит он руками.

Эта кошка теперь мовсем домашняя - Тимофей МУДРАК

Конечно, мы спросили про зверей. Душераздирающие фото эвакуации животных из заповедника облетели уже все СМИ и соцсети.

Дикие животные забираются куда повыше сами - Тимофей МУДРАК

- Не надо паники, - заверил специалист. - Животный и растительный мир заповедника не пострадает. Это же краткосрочный паводок! Два дня воды для диких зверей не критично. Здоровые сильные звери наверняка успели уйти. Если кто и утонул, так это небольшой процент молодняка. Совершенно не критично. Что касается домашних, то мы спасали всех кого видели. Закидывали на крыши, чердаки.

Спасали всех без разбора - Тимофей МУДРАК

Судьба той черной кошки, с фото вполне благополучна - живет в квартире у сотрудницы заповедника. Свиней вывезли на лодках. Собаки охотничьих пород - холодной воды не боятся и на привязи никто не сидел.

Охотничьи собаки воды не боятся - Тимофей МУДРАК

- Конечно, кто-то из животных, наверное, не пережил паводок, - рассуждает Тимофей. - Вода сейчас спала и местные жители будут приводить в порядок свои подворья, искать животных. Но для заповедника как эко-системы особого урона нет.

Мнение:

Юрий Гафаров, эколог, директор общественной экологической организации «АмурСОЭС»

- Норский заповедник относится к водно-болотным заповедникам. И для этого типа затопления характерны и даже необходимы. Странно слышать панику: "Ах, погибнет молодняк, ах, растения погибнут, ах, раньше за всю историю заповедника такого не было!" И молодняк у нас уже вполне жизнеспособный - бегает и прыгает, и растения там пойменные, и я, как выходец из тех место говорю - затопления бывают регулярно каждые 20 -25 лет, а заповеднику всего 21 в этом году. Конечно, такого в истории заповедника не было. Вообще не критично для животного мира такое стремительное прохождение воды.