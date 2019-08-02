Вот оно какое - лето!
Лето в этом году амурчан радует не особо. Поэтому вот вам наш комсомольский совет - посетите персональную художественную выставку Юрия Ивановича Цепляева «Ах, лето…». Пусть хоть где-то будет солнышко и яркие краски!
Выставка открылась в музейно-выставочном комплексе «Дом И. А. Саяпина» еще 26 июля. Теперь она рада приветствовать всех заинтересованных амурчан.
Ю. И. Цепляев - член Петровской академии наук и искусств, член Творческого союза художников России (2004), студии художников имени В. В. Верещагина при УМВД Амурской области (2005).
- В экспозиции представлены 40 живописных работ, где изображены пышущая зелень, плеск морской волны, умиротворяющая гладь речных заводей… - рассказали в музее.
В каждой работе - красота и гармония. Самая ранняя картина датируется 1999 г. - это «Остров Попова»; картина, которую впервые увидит зритель, - «Пейзаж с рыбаками» (2019).
Это четвертая выставка художника из цикла «Времена года». Коллекция создавалась 20 лет.
Музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина»
ул. Амурская, 216
Выставка будет работать до 25 августа
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Как еще можно поддержать летнее настроение в Благовещенске, читайте в нашей афише.
«Радуга детства» - и ярких красок этим летом станет больше!
Неравнодушные родители Благовещенска могут увидеть, как дети представляют себе мир вокруг
Яркие краски и морские пейзажи вдохновляют и на полотнах - museumamur.org
25 июля в Амурском областном краеведческом музее (зал № 24) открылась выставка «Радуга детства», на которой представлены 54 итоговые композиции выпускников художественной школы Благовещенска 2019 г. В их числе 10 творческих проектов юных дизайнеров, начинающих свой путь в мире искусства.
И детям посмотреть, и родителям показать, чему "художка" научила - museumamur.org
Искусство - это послание в настоящее и будущее. И очень важно видеть и понимать, что хотел сказать художник людям, раскрыть способности ребёнка передавать своё видение мира и свою любовь к искусству следующим поколениям. Итоговые работы после пяти лет обучения и призваны показать видение совсем еще молодых художников.
Окунитесь в волшебный мир изобразительного искусства, его звуки и краски, почувствуйте сердцем то, что передают в своих работах юные художники. В рамках открытия выставки состоится встреча молодых художников с известными мастерами, которые пожелают ребятам успешного пути в дальнейшем творчестве.
Амурский областной краеведческий музей
пер. Святителя Иннокентия, 11
Выставка будет работать до 26 августа
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С днем ВДВ!
Концерт, посвященный Дню воздушно-десантных войск
Парк Дружбы
4 августа в 17.00
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Чердак. Истории
Вечерняя экскурсия «Тайны старого чердака»
Амурский областной краеведческий музей
пер. Святителя Иннокентия, 11
2 августа 20.00
Стоимость билета 200 рублей
12+
Jam Session
Традиционное танцевальное шоу Jam Session - это полная импровизация от танцоров на заданную тему. В течение двух часов жители и гости города увидят выступления городских танцоров в стиле Hip-hop и Dancehall, а также в других направлениях современной хореографии.
Набережная реки Амур в районе Триумфальной арки
4 августа в 18.00
0+
Виртуальная реальность
VR-экскурсия «Путешествие по Гонконгу. Туристический маршрут». Виртуальное путешествие позволит окунуться в культуру Гонконга, отправиться в путешествие от лица туристки Надежды.
Библиотека искусств
ул. Ленина, 72
1 августа в 17.00
6+
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Городской парк культуры и отдыха
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3 августа в 18.00
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ИСТОЧНИК KP.RU