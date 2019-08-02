Вот оно какое - лето!

Лето в этом году амурчан радует не особо. Поэтому вот вам наш комсомольский совет - посетите персональную художественную выставку Юрия Ивановича Цепляева «Ах, лето…». Пусть хоть где-то будет солнышко и яркие краски!

Выставка открылась в музейно-выставочном комплексе «Дом И. А. Саяпина» еще 26 июля. Теперь она рада приветствовать всех заинтересованных амурчан.

Ю. И. Цепляев - член Петровской академии наук и искусств, член Творческого союза художников России (2004), студии художников имени В. В. Верещагина при УМВД Амурской области (2005).

- В экспозиции представлены 40 живописных работ, где изображены пышущая зелень, плеск морской волны, умиротворяющая гладь речных заводей… - рассказали в музее.

В каждой работе - красота и гармония. Самая ранняя картина датируется 1999 г. - это «Остров Попова»; картина, которую впервые увидит зритель, - «Пейзаж с рыбаками» (2019).

Это четвертая выставка художника из цикла «Времена года». Коллекция создавалась 20 лет.

Музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина»

ул. Амурская, 216

Выставка будет работать до 25 августа

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Как еще можно поддержать летнее настроение в Благовещенске, читайте в нашей афише.

«Радуга детства» - и ярких красок этим летом станет больше!

Неравнодушные родители Благовещенска могут увидеть, как дети представляют себе мир вокруг

Яркие краски и морские пейзажи вдохновляют и на полотнах - museumamur.org

25 июля в Амурском областном краеведческом музее (зал № 24) открылась выставка «Радуга детства», на которой представлены 54 итоговые композиции выпускников художественной школы Благовещенска 2019 г. В их числе 10 творческих проектов юных дизайнеров, начинающих свой путь в мире искусства.

И детям посмотреть, и родителям показать, чему "художка" научила - museumamur.org

Искусство - это послание в настоящее и будущее. И очень важно видеть и понимать, что хотел сказать художник людям, раскрыть способности ребёнка передавать своё видение мира и свою любовь к искусству следующим поколениям. Итоговые работы после пяти лет обучения и призваны показать видение совсем еще молодых художников.

Окунитесь в волшебный мир изобразительного искусства, его звуки и краски, почувствуйте сердцем то, что передают в своих работах юные художники. В рамках открытия выставки состоится встреча молодых художников с известными мастерами, которые пожелают ребятам успешного пути в дальнейшем творчестве.

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

Выставка будет работать до 26 августа

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С днем ВДВ!

Концерт, посвященный Дню воздушно-десантных войск

Парк Дружбы

4 августа в 17.00

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Чердак. Истории

Вечерняя экскурсия «Тайны старого чердака»

Амурский областной краеведческий музей

пер. Святителя Иннокентия, 11

2 августа 20.00

Стоимость билета 200 рублей

12+

Jam Session

Традиционное танцевальное шоу Jam Session - это полная импровизация от танцоров на заданную тему. В течение двух часов жители и гости города увидят выступления городских танцоров в стиле Hip-hop и Dancehall, а также в других направлениях современной хореографии.

Набережная реки Амур в районе Триумфальной арки

4 августа в 18.00

0+

Виртуальная реальность

VR-экскурсия «Путешествие по Гонконгу. Туристический маршрут». Виртуальное путешествие позволит окунуться в культуру Гонконга, отправиться в путешествие от лица туристки Надежды.

Библиотека искусств

ул. Ленина, 72

1 августа в 17.00

6+

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Городской парк культуры и отдыха

ул. Ленина, 144а

3 августа в 18.00

12+