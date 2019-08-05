«Я в фотографы пойду - пусть меня научат!»

Ещё лет пять назад казалось, что все вокруг стали фотографами. Буквально на каждом шагу попадались девушки и юноши с «зеркалкой» и взором горящим. Кто-то влезал в кредиты, кто-то сдувал пыль с дедушкиного «Зенита». Раздобыв камеру, новоиспеченный светописец объявлял в соцсетях, что принимает заказы на фотосессии. Этот «фотобум» даже подарил миру несколько шуточек. Например: «Не выдержав нагрузки, сломался завод по сжиганию фотографов». Дескать, развелось тут…

А как сейчас обстоят дела, «Комсомолка» решила спросить у настоящих профессионалов.

Они заполонили

На первый взгляд, фотографов поубавилось. Но это только на первый взгляд, говорят знающие люди.

- Быть сегодня фотографом или видеооператором - дело не шибко крутое. Доступность техники и уроков в интернете позволило каждому более или менее ленивому человеку пойти в фотографы. Их каждый год становится всё больше и больше. Только официально свадебных фотографов уже более двухсот. А неофициально - ещё больше, - рассказал благовещенский фотограф и кинорежиссёр Владимир Розанов.

Искать свою нишу

Тем не менее, спрос на услуги профессионального фотографа пока ещё весьма стабилен. Главное - найти свою нишу. Например, благовещенец Александр Шерстобитов специализируется на фуд-фотографии: снимках еды, которые потом используются, например, в рекламе. По словам Александра, без работы он не сидит. При этом даже не особенно рекламирует свои услуги: помогает «сарафанное радио».

- Быть фотографом-профессионалом будет актуально ещё достаточно долго, если этот фотограф оказывает услуги населению. Свадебная фотография, детская, событийная съёмка - людям нужно, чтобы кто-то со стороны всё это снимал, сохранял для них историю. Ту же свадьбу нельзя отснять на телефон, - считает фотограф.

Недешёвое удовольствие

Быть фотолюбителем в наши дни - дело затратное. Поэтому тем, кто хочет заняться фотографией серьёзно, придётся так же серьёзно и раскошелиться.

- Хороший фотоаппарат сейчас стоит в районе 60 тысяч. Плюс к фотоаппарату нужен хороший объектив. Он может обойтись в сумму от 30 до 100 тысяч. А тот, кто занимается съемкой профессионально, покупает более дорогое оборудование. Там спокойно можно поменять фотоаппарат на небольшой автомобиль, - рассказал фотолюбитель Денис Русаков.

А как же присказка «Дело не в размере, а в умении пользоваться»? Верное замечание. Но даже самый навороченный телефон не даст того качества изображения, которое может дать самый простенький фотоаппарат в умелых руках, говорят знающие люди. Тут дело в элементарной физике - в маленькой камере телефона будет маленькая матрица, считывающая изображение, и маленький объектив. Соответственно, и качество изображения с такой камеры будет существенно ниже.

Дорогу - молодым

Но всё новые и новые люди идут в магазины за «зеркалками». Пусть даже начального уровня. Искусство останавливать мгновение всё так же продолжает притягивать к себе неофитов.

- Это пришло ко мне несколько лет назад: сначала были обычные снимки на телефон. Я снимала все, что видела. Но не воспринимала это всерьез и даже не пыталась как-то развиваться. Поэтому забросила фотографию на некоторое время, пока не решила вести красивый профиль в Instagram. Я смогла накопить денег и купила себе самую простую камеру. Меня очень увлекло это занятие. Сказать, что я полюбила снимать, - не сказать ничего. Фотография стала моим воздухом, - рассказала молодая фотолюбительница Елизавета.

А зачем?

Если попытаться сделать какие-то выводы, то результаты получаются двоякими. С одной стороны - фотография сейчас стала донельзя доступной. Более-менее приличную камеру себе может позволить практически любой человек, пусть даже и в кредит. Учиться тоже просто: хочешь - смотри уроки на YouTube, хочешь - записывайся на курсы.

С другой стороны, стоит заранее ответить себе на вопрос «а зачем?». Сколотить мало-мальское состояние сейчас вряд ли выйдет: рынок переполнен фотографами самого разного уровня, и велики шансы в этом море предложений утонуть. Впрочем, ничто не мешает усердно трудиться, развиваться и все же как-то опередить коллег по цеху. Но это потребует очень много сил и времени.

С третьей стороны - ну не всем же становиться профессионалами. Снимать «для себя» иногда бывает приятно вдвойне: никаких дедлайнов и строгих заказчиков, никто не ограничивает ни в выборе тем, ни в сроках выполнения. Это ли не счастье творчества?