Чего китайским туристам не хватает в Благовещенске

О развитии туризма в Амурской области, кажется, не говорит только ленивый. Особенно власти стараются привлекать туристов из соседнего Китая. Это и экономически выгодно, и политически: и подзаработаем, и международную дружбу укрепим. В области уже строят мост в Хэйхэ. Недавно официально приступили к строительству канатной дороги через Амур. Всё это призвано увеличить обмен товарами и туристами между Китаем и Россией. Для популяризации туризма даже устроили целый форум - Amur Travel. И хотя в этом году его провести не удалось из-за несвоевременно разгулявшейся стихии, иностранным делегациям все-таки устроили небольшие экскурсии.

«Комсомолка» попыталась узнать - чего не хватает Благовещенску, чтобы стать настоящим центром туризма. Мнения получили «из первых рук» - у китайских студентов, которые учатся в России.

«Здесь красивые девушки»

- Я живу в России уже три года. Мне здесь очень комфортно, особенно в плане ритма - здесь более спокойно. Никто не обижал ни в университете, ни на улице. Никаких проблем нет, - рассказывает Чжан Шуайцюань.

Чжан Шуайцюань, студент: «Здесь красивые девушки» - фото автора

Я думаю, что многие китайцы хотят приехать в Россию. Тут очень чисто, здесь очень приветливые добрые люди. Китайцам интересна русская культура, искусство, история. Люди приезжают посмотреть Россию. И, конечно, за покупками: покупают драгоценности, косметику, продукты - сухое молоко, сладости, шоколад. Некоторые приезжают, потому что здесь красивые девушки.

В Благовещенске слабо развито туристическое направление. Транспортная система не очень развита по городу. Не хватает каких-то культурных российско-китайских мероприятий. Конечно, проходят ярмарки, но их очень мало. Еще хочется магазинов крупных брендов, чтобы можно было купить что-то брендовое.

Я думаю, что строительство моста и канатной дороги - это очень хорошо. Станет намного проще китайцам приезжать в Россию, россиянам - в Китай. Это более удобно. Каждый сможет приехать на своей машине. Китайцы очень рады этому, будет возможность развивать торговлю между двумя государствами. Мы сможем больше китайских товаров поставлять на российские рынки.

Я смогу чаще домой приезжать. Но, если говорить про канатную дорогу, то немного страшновато именно за безопасность проезда.

«Хотят содрать с тебя побольше»

- Я тут уже четвёртый год, мне всё нравится. Привыкла. Когда сразу сюда приехала, было немного сложно. Некоторые люди здесь думают, что, если ты китаец, то у тебя много денег и ты ничего не понимаешь. И хотят содрать с тебя побольше. Потом со временем пообщаешься - мнение меняется, - говорит студентка Чэнь Юэцзюэ.

"Некоторые люди здесь думают, что, если ты китаец, то у тебя много денег и ты ничего не понимаешь" улыбается Чэнь Юэцзюэ, студентка - фото автора

Самое важное, мне кажется, что нужно сделать в Благовещенске - безвизовый режим, как в Хэйхэ. Туристам будет удобнее приезжать и путешествовать. В Хэйхэ так и сделали, и российским туристам это очень удобно. Хотелось бы, чтобы по мосту разрешили проезжать на личных автомобилях. Многие китайцы об этом спрашивают.

Ещё нужно сделать, чтобы китайские туристы могли рассчитываться в магазинах через системы AliPay или WeChat. Такое уже есть в Благовещенске - например, в супермаркете «Самбери». Я пробовала, работает. В Китае сейчас ни у кого нет наличных - мы все платим с помощью телефона. А менять деньги очень дорого.

Многие туристы говорят, что в Благовещенске очень скучно. Нужно построить больше интересных мест: зоопарк, бассейны, парки отдыха, бары с китайской музыкой и кухней. Ещё нужно организовывать русско-китайские мероприятия - концерты, выступления. Отмечать здесь китайские праздники - ведь русские праздники широко отмечают в Хэйхэ. Можно приглашать китайские группы сюда, выступать вместе с российскими.

Российская культура, конечно, интересная. Например, почему вы женитесь так рано? В Китае самый ранний возраст для свадьбы - 22 года, а у вас в 18 уже женятся. Я помню, у меня был день рождения, мне исполнилось 19. И преподаватель меня начал расспрашивать: «А у тебя сколько детей? А замужем уже? А парень есть? Ну, уже надо, время пришло!» А куда надо, мне только 19! А еще у вас свадьбы очень странные. У меня друзья женились: расписались, поехали на шашлык - и всё. А где свадьба? Китайцы заказывают гостиницы, долго готовятся, делают всё красиво.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

105 000 туристов посетили Амурскую область в 2018 году

102 000 из них - приехали из КНР

По сравнению с 2017 годом турпоток вырос на 7%.

Амурская область занимает четвертое место в России по привлекательности для китайских туристов после Москвы, Приморского края и Санкт-Петербурга и второе место в Дальневосточном федеральном округе.