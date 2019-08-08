Лошади – это к здоровью

Благовещенский конный клуб «КонТур» уже не в первый год занимается с больными детками. В этом году, благодаря гранту министерства социальной защиты населения Амурской области, клуб смог организовать занятия для семей, воспитывающих детей-инвалидов, из Свободного, Ивановки, Тамбовки, Белогорска и Благовещенска.

- Мы представили проект - программу реабилитации и отдыха, рекреации. Заодно стояла цель - объединить людей, проживающих в одном городе. Получилось, что многие семьи познакомились здесь, узнали друг друга, - рассказала руководитель клуба «КонТур» Ольга Дудукалова.

Всего организовали пять заездов. В каждом – по 15 человек, из которых треть – дети инвалиды. До Благовещенска семьи добирались за свой счет, а жили и питались – уже за счет организаторов. Всего же на программу ушло около 400 тысяч – половину этой суммы финансировало министерство соцзащиты в рамках гранта.

По коням!

Заезд рассчитан на два дня: люди приезжали в субботу и уезжали в воскресенье. Приезжали целыми семьями: и родители, и дети-инвалиды, и их братья и сестры.

После знакомства и обеда на свежем воздухе учились держаться на лошади, ведь в воскресенье – поход! Готовили всех: и взрослых, и детей. Учили подходить к лошади, общаться с животным, сидеть в седле, управляться с поводьями.

- Изначально программа была рассчитана на особых деток. Но когда мы начали готовиться в поход, то поняли, что нет смысла готовить кого-то одного - нужно готовить всех, - говорит Ольга.

Иппотерапией нужно заниматься систематически. Фото: Андрей ЖАДЬКО

Лошадь или байдарка?

Поход у каждой группы был свой: кто-то просился съездить на озеро – искупаться, кто-то ездил в лес. Общим было одно: в конце устраивали привал с костром. И пока дети с инструкторами и другими взрослыми жарили сосиски и зефирки, родители могли прокатиться по лесу. «Чтобы взрослые почувствовали кайф от езды», - пояснила Ольга.

- Сказать, что с одного раза программа помогла я, конечно, не могу. Иппотерапией нужно заниматься систематически. Но, вообще, отдых получился замечательный. У ребенка положительные эмоции, он любит лошадей. У нас не было ни истерик, домой он не просился, наоборот - просил ещё покататься на лошадке. Это же было маленькое приключение: ночевали в палатке, много животных вокруг. Как родителю мне тоже понравилось. Нам уделяли внимание: и йогой занимались, и мягкой школой. У меня была мечта покататься на лошади – и она исполнилась, - поделилась участница программы Елена Жадько.

В один из заездов детей учили кататься на байдарках по пруду на территории клуба. Некоторым это понравилось даже больше, чем катание на лошадях. Ещё в программе заездов была арт-терапия. На очень большом плакате из обоев, расстеленном на земле, рисовали руками, кистями, ногами, и так далее. Некоторые из участников даже плакали – уходило накопленное годами напряжение.

Сейчас «КонТур» готовится к новой программе реабилитации. Фото: Андрей ЖАДЬКО

Новые задачи

Сейчас «КонТур» готовится к новой программе реабилитации. В этот раз в клубе решили попробовать поработать со слепыми детьми.

- Я была на семинаре, на котором представительница общества слепых пожаловалась, что такая инвалидность сильно ограничивает людей. Они нигде не могут участвовать - только петь. Возникла идея - обучить детей верховой езде. Инвалиды зрения - самая сложная группа для иппотерапии. Людям в седле приходится ориентироваться только на слух. Мы написали пилотный проект - программу на пять участников, по 10 занятий на каждого человека. Я хочу начать её в сентябре, чтобы привлечь студентов, которые обучаются реабилитации, адаптивной физкультуре. Нам будет нужна помощь, - поделилась Ольга Дудукалова.

СПРАВКА «КП»

Что такое иппотерапия?

Слово «иппотерапия» можно дословно перевести как «лечение лошадьми».

Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с аутизмом, церебральный параличом, артритом, рассеянным склерозом, черепно-мозговыми травмами, инсультом, травмами спинного мозга, поведенческими и психическими расстройствами.