Большая вода уходит из Приамурья

Похоже, что паводок-2019 мы пережили. По сводкам гидрологии уровень воды в реках стабильно снижается. Уходит вода и из подтопленных домов и огородов. Но разыгралась стихия в том году не на шутку.

«Предварительная оценка всего ущерба в регионе от паводка составила 3,5 млрд. рублей. Письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить федеральный режим ЧС на территории области направлено на имя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Но это неокончательная сумма ущерба, комиссии продолжают подсчитывать потери», - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Пострадали от стихии не только частные подворья. Наша царица полей - соя как раз под воду ушла, да так, что хоть и не вымокла окончательно, но на большой урожай рассчитывать точно не стоит. Пострадали и другие посевы: предварительный ущерб от стихии на сегодняшний день составляет 1,5 млрд. руб. В прошлом году была похожая ситуация, в 2018 году ущербу составил 1,2 млрд. руб. на площади 125 тыс. га. В целом по области от паводковых вод и проливных дождей пострадало более 169 тысяч га посевов.

По мнению министра сельского хозяйства области Олега Туркова, размер ущерба неокончательный. Но его могло быть меньше, если бы фермеры страховали свои посевы и создавали мелиоративные системы. И если бы жители не возводили свои дома в поймах водоемов, считают власти.

Тем не менее, как сообщили в Амурском гидрометцентре, дожди практически покинули Амурскую область и в ближайшее время установится сухая погода. Появится время высушить дома и приуcадебные участки, подготовиться к началу учебного года и сделать выводы на будущее.

Кстати

Кому креветок?!

Вода принесла в один из амурских водоемов необычную для этих мест живность – в озере Осином Константиновского района, на территории Амурского заказника обнаружены пресноводные креветки!

Вообще-то обитают креветки дальневосточные на озере Ханка, в притоках Амура и в Суйфуне, а также в прудах Владивостока. Но, видимо, теперь уже это наши амурские деликатесы. И поспособствовала тому, скорее всего, большая вода. Хотя креветку уже много лет ловят в искусственном озере, образованном Райчихинской ГРЭС.

Цифра дня

112

Номер телефона «горячей линии» для пострадавших от паводка - 2019.

С 7:00 до 21:00 работает телефон.

5 человек отвечают на звонки, связанные с выплатами подтопленцам.

Более 450 человек обратились с вопросами в первый же день работы линии.

700 обращений в среднем за день поступает на «горячую линию»