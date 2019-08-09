Вперед, в 45-й год!

Реконструкция боя реализуется совместно силами ДВОКУ, Амурского Управления Росгвардии, Пограничного Управления ФСБ по Амурской области, общественных организаций «Амурский Союз молодёжи», «Мотопатриот», спортивного клуба «Машина» при поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Амурской области и управления культуры администрации города Благовещенска.

В реконструкции задействовано около сотни человек, а также боевая техника и гражданская авиация. Также применят пиротехнические спецэффекты. Специально для участников реконструкции сшили историческую военную форму советской и японской армий. В сражениях будут использоваться образцы вооружения времен Великой Отечественной войны – танк Т-34, миномет, противотанковые ружья, винтовки Мосина, самозарядные винтовки Токарева, пулемет «Максим».

Цель проведения военно-исторической реконструкции – увековечивание боевых заслуг советской армии, в частности, освещение роли 101-го укреплённого района в прикрытии государственной границы в период 1930-1940-х гг.

А затем на территории гарнизона гости смогут посетить фортификационное сооружение, увидеть образцы вооружения и имущества военного времени, сфотографироваться с участниками реконструкции, а также попробовать кашу с чаем, приготовленные на полевых кухнях.

Важно! Не забудьте взять с собой паспорта, чтобы проехать на приграничную территорию – в село Марково.

Село Марково

10 августа в 12.00

12+

Что еще можно посетить в Благовещенске, читайте в нашей афише.

Встреча «выпускников»

В Амурском областном Доме народного творчества состоится творческий вечер-встреча ветеранов Амурского народного хора

. На сцене зрители увидят сводный хор, дуэты, вокальные коллективы Благовещенска. Фото: amurnarodhor.ru

9 августа в АОДНТ состоится творческий вечер-встреча ветеранов Амурского народного хора, являвшихся его участниками с 1962 по 2014 годы.

В большом холле АОДНТ будет оформлена архивная выставка. Она расскажет об истории одного из старейших самодеятельных творческих коллективов области, в прошлом году отметившего своё 60-летие. На выставке можно будет увидеть фотографии, афиши, печатные издания, пластинки с записями выступлений хора.

Официальная часть пройдёт в киноконцертном зале. На сцене зрители увидят сводный хор, дуэты, вокальные коллективы Благовещенска, в составе которых выступают ветераны Амурского народного хора: ансамбли «Вдохновение», «Наречённая песня», «Сударушка», «Сторонушка Амурская». Будут звучать авторские, русские народные, казачьи песни. Как дань уважения основателю хора Евгению Николаевичу Лыткину в программу включены и его произведения. На протяжении всей встречи будут показывать архивные видеозаписи.

Амурский областной Дом народного творчества

Ул. Ленина, 167

9 августа в 16.00

6+

«Мы с Вами»

Благотворительный концерт литературно-музыкального клуба «Амур» и его друзей «Мы с вами». Сбор средств пойдёт в помощь пострадавшим от наводнения в Амурской области.

Большой зал Амурского областного краеведческого музея

Ул. Ленина, 165/ пер. Святителя Иннокентия, 11

Стоимость билета – 200 руб. (пенсионеры, студенты – 100 руб.)

11 августа в 16.00

0+

Стань Шерлоком!

Сюжетно-ролевая игра, во время которой дети смогут разгадать запутанную детективную историю и познакомиться с самыми знаменитыми детективами мировой литературы.

Библиотека «Дом семьи»

Ул. Пионерская 157

7 августа 15.00

12+

Настольные игры китайских императоров

В рамках работы российско-китайского информационного библиотечного центра «Приграничье» можно поиграть в «Го» – это китайская логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.

Библиотека искусств

Ул. Ленина, 72

8 августа в 16.00

12+

Скажи стрессу «Нет!»

Арт-терапию «Тайный язык рисунка» проведет психолог Волохова Елена Анатольевна. Она предложит гостям тест, с помощью которого можно определить сильные и слабые стороны характера.

Библиотека «Дом семьи»

ул. Пионерская 157

9 августа в 18.00

12+

«Sting» в Благовещенске

Весь вечер будут звучать музыкальные композиции зарубежных и российских авторов в исполнении акустической группы «Sting».

Библиотека «Центральная»

ул. Красноармейская, 128

9 августа в 18.00

6+