Вперед, в 45-й год!
Реконструкция боя реализуется совместно силами ДВОКУ, Амурского Управления Росгвардии, Пограничного Управления ФСБ по Амурской области, общественных организаций «Амурский Союз молодёжи», «Мотопатриот», спортивного клуба «Машина» при поддержке Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Амурской области и управления культуры администрации города Благовещенска.
В реконструкции задействовано около сотни человек, а также боевая техника и гражданская авиация. Также применят пиротехнические спецэффекты. Специально для участников реконструкции сшили историческую военную форму советской и японской армий. В сражениях будут использоваться образцы вооружения времен Великой Отечественной войны – танк Т-34, миномет, противотанковые ружья, винтовки Мосина, самозарядные винтовки Токарева, пулемет «Максим».
Цель проведения военно-исторической реконструкции – увековечивание боевых заслуг советской армии, в частности, освещение роли 101-го укреплённого района в прикрытии государственной границы в период 1930-1940-х гг.
А затем на территории гарнизона гости смогут посетить фортификационное сооружение, увидеть образцы вооружения и имущества военного времени, сфотографироваться с участниками реконструкции, а также попробовать кашу с чаем, приготовленные на полевых кухнях.
Важно! Не забудьте взять с собой паспорта, чтобы проехать на приграничную территорию – в село Марково.
Село Марково
10 августа в 12.00
12+
Что еще можно посетить в Благовещенске, читайте в нашей афише.
Встреча «выпускников»
В Амурском областном Доме народного творчества состоится творческий вечер-встреча ветеранов Амурского народного хора
. На сцене зрители увидят сводный хор, дуэты, вокальные коллективы Благовещенска. Фото: amurnarodhor.ru
9 августа в АОДНТ состоится творческий вечер-встреча ветеранов Амурского народного хора, являвшихся его участниками с 1962 по 2014 годы.
В большом холле АОДНТ будет оформлена архивная выставка. Она расскажет об истории одного из старейших самодеятельных творческих коллективов области, в прошлом году отметившего своё 60-летие. На выставке можно будет увидеть фотографии, афиши, печатные издания, пластинки с записями выступлений хора.
Официальная часть пройдёт в киноконцертном зале. На сцене зрители увидят сводный хор, дуэты, вокальные коллективы Благовещенска, в составе которых выступают ветераны Амурского народного хора: ансамбли «Вдохновение», «Наречённая песня», «Сударушка», «Сторонушка Амурская». Будут звучать авторские, русские народные, казачьи песни. Как дань уважения основателю хора Евгению Николаевичу Лыткину в программу включены и его произведения. На протяжении всей встречи будут показывать архивные видеозаписи.
Амурский областной Дом народного творчества
Ул. Ленина, 167
9 августа в 16.00
6+
«Мы с Вами»
Благотворительный концерт литературно-музыкального клуба «Амур» и его друзей «Мы с вами». Сбор средств пойдёт в помощь пострадавшим от наводнения в Амурской области.
Большой зал Амурского областного краеведческого музея
Ул. Ленина, 165/ пер. Святителя Иннокентия, 11
Стоимость билета – 200 руб. (пенсионеры, студенты – 100 руб.)
11 августа в 16.00
0+
Стань Шерлоком!
Сюжетно-ролевая игра, во время которой дети смогут разгадать запутанную детективную историю и познакомиться с самыми знаменитыми детективами мировой литературы.
Библиотека «Дом семьи»
Ул. Пионерская 157
7 августа 15.00
12+
Настольные игры китайских императоров
В рамках работы российско-китайского информационного библиотечного центра «Приграничье» можно поиграть в «Го» – это китайская логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.
Библиотека искусств
Ул. Ленина, 72
8 августа в 16.00
12+
Скажи стрессу «Нет!»
Арт-терапию «Тайный язык рисунка» проведет психолог Волохова Елена Анатольевна. Она предложит гостям тест, с помощью которого можно определить сильные и слабые стороны характера.
Библиотека «Дом семьи»
ул. Пионерская 157
9 августа в 18.00
12+
«Sting» в Благовещенске
Весь вечер будут звучать музыкальные композиции зарубежных и российских авторов в исполнении акустической группы «Sting».
Библиотека «Центральная»
ул. Красноармейская, 128
9 августа в 18.00
6+
ИСТОЧНИК KP.RU