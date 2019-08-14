2019-08-14T04:40:19+03:00
Общество

Подай заявление – получи компенсацию!

Что важно знать о федеральных выплатах пострадавшим от паводка
Ольга ГЕТМАН
Поделиться:
Сейчас формируются списки граждан, которые будут иметь право на получение федеральных выплат. Фото: Правительство Амурской областиСейчас формируются списки граждан, которые будут иметь право на получение федеральных выплат. Фото: Правительство Амурской области
Изменить размер текста:

Ещё на прошлой неделе стало известно: Амурской области выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь региону справиться с последствиями прошедшего паводка. И значительная часть этой помощи пойдет на единовременные выплаты пострадавшим людям – целых 600 миллионов рублей. Кто может на них рассчитывать и как их получить, выясняла «Комсомолка».

Кому и сколько?

Помощь в размере 10 тысяч рублей полагается каждому, кто на день введения режима ЧС зарегистрирован по месту жительства и фактически постоянно проживал в жилом помещении, которое попало в зону ЧС.

Помощь в размере 50 тысяч рублей на человека предусматривается за частично утраченное имущество первой необходимости.

Помощь в размере 100 тысяч рублей на человека выплачивается за полностью утраченное имущество.

Важно! Чтобы получить компенсацию, пострадавший должен постоянно проживать и быть зарегистрирован по месту жительства. Если регистрации нет, устанавливать факт постоянного проживания придется в судебном порядке.

Что нужно делать?

Пострадавшим достаточно обратиться в органы местного самоуправления и заполнить соответствующие заявления – образец вам выдадут на месте. Также возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

А дальше запустится целая цепочка мероприятий:

- Сейчас формируются списки граждан, которые будут иметь право на получение федеральных выплат. Они составляются на основании заявлений граждан - это те люди, у которых пострадали дома. Жилые помещения, которые пострадали от большой воды, обследует комиссия, которая будет смотреть частично или полностью утрачено имущество. Затем составляется акт, гражданин пишет заявление. Списки граждан мы направляем в МЧС России, они нам под это выделяют деньги, - объяснила первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина

Как быстро поступят деньги в регион, зависит от того, насколько оперативно пострадавшие напишут заявления, а комиссии – проведут обследования. Первые списки пострадавших в Москву уже отправили.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Обратиться за консультацией по выплатам можно по телефону «горячей линии» 112. Специалисты окажут всю необходимую помощь с 07.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде
Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest»
Новости 24