Подай заявление – получи компенсацию!

Ещё на прошлой неделе стало известно: Амурской области выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь региону справиться с последствиями прошедшего паводка. И значительная часть этой помощи пойдет на единовременные выплаты пострадавшим людям – целых 600 миллионов рублей. Кто может на них рассчитывать и как их получить, выясняла «Комсомолка».

Кому и сколько?

Помощь в размере 10 тысяч рублей полагается каждому, кто на день введения режима ЧС зарегистрирован по месту жительства и фактически постоянно проживал в жилом помещении, которое попало в зону ЧС.

Помощь в размере 50 тысяч рублей на человека предусматривается за частично утраченное имущество первой необходимости.

Помощь в размере 100 тысяч рублей на человека выплачивается за полностью утраченное имущество.

Важно! Чтобы получить компенсацию, пострадавший должен постоянно проживать и быть зарегистрирован по месту жительства. Если регистрации нет, устанавливать факт постоянного проживания придется в судебном порядке.

Что нужно делать?

Пострадавшим достаточно обратиться в органы местного самоуправления и заполнить соответствующие заявления – образец вам выдадут на месте. Также возьмите с собой документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением.

А дальше запустится целая цепочка мероприятий:

- Сейчас формируются списки граждан, которые будут иметь право на получение федеральных выплат. Они составляются на основании заявлений граждан - это те люди, у которых пострадали дома. Жилые помещения, которые пострадали от большой воды, обследует комиссия, которая будет смотреть частично или полностью утрачено имущество. Затем составляется акт, гражданин пишет заявление. Списки граждан мы направляем в МЧС России, они нам под это выделяют деньги, - объяснила первый зампред правительства Амурской области Татьяна Половайкина

Как быстро поступят деньги в регион, зависит от того, насколько оперативно пострадавшие напишут заявления, а комиссии – проведут обследования. Первые списки пострадавших в Москву уже отправили.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Обратиться за консультацией по выплатам можно по телефону «горячей линии» 112. Специалисты окажут всю необходимую помощь с 07.00 до 21.00.